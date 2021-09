Alle tre er taparar når SV går frå forhandlingsbordet

Jens Kihl Kommentator

SV-leiar Audun Lysbakken måtte onsdag fortelje media at partiet hans ikkje går i regjeringsforhandlingar.

Landet får ei svakare mindretalsregjering. Det kan bli minst like ille for Vedum som for Støre.

Som venta gjekk ikkje SV inn i regjeringsforhandlingar. Grunnen var også den forventa: Partiet står åleine i oljepolitikken og hadde ikkje sjanse til å flytte Ap og Sp.

Valresultatet var for svakt til å flytte dei to store i ei av politikkens tyngste saker, og SV kunne ikkje forsvare å administrere nederlag på nederlag i fire år. I tillegg var nok ikkje dei andre partia interesserte i SVs radikale skatteopplegg.

Slik blir alle dei tre partia taparar:

SV blir på nytt redusert til eit opposisjonsparti som ikkje kan rekne med å få påverke breidda av saker slik dei kan i regjering.

Ap må leve med ei mindretalsregjering som ikkje får den krafta som trengst til å gjere store, politiske endringar. Dei vil leve på nåde frå Stortinget.

Sp kjem til å oppdage at det finst svært mange saker dei burde ha stått saman med SV om, men der dei no må kjempe åleine mot det mykje større Ap.

Den fjerde taparen er nok klimaet. Det er vanskeleg å sjå at Ap og Sp samla vil levere ein politikk som er kraftfull nok på dette området til at utsleppa går raskt nok ned.

SV gjorde det klart at dei ikkje ønskjer nokon samarbeidsavtale, men vil vere eit konstruktivt parti for budsjettforhandlingar. Det var også som venta. Samarbeidsavtalen Venstre og KrF inngjekk med Høgre og Frp i 2013 har gjerne blitt omtalt som «husmannskontrakt» på raudgrøn side.

Sjølv om SV-leiar Audun Lysbakken sa på inn- og utpust på Hurdalssjøen at det er heilskapen i politikken som gjer ei regjering umogleg, er det liten tvil om at oljepolitikk har vore ei av dei verkeleg vanskelege sakene.

SV-nestleiarane Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø har vore med i sonderingane dei siste dagane.

Han opna også for at SV kan gå i regjeringsforhandlingar seinare. Det kan høyrest ut som rein formalia. Samstundes jobbar tida godt for klimapolitikken til SV.

No har Fellesforbundets leiar Jørn Eggum eit godt grep om oljepolitikken til Ap. Samstundes har dei gått på tap etter tap i partiet, med kampen om oljeboring i Lofoten som det mest markante.

Det kan hende at Ap etter kvart ser at dei må stramme inn oljepolitikken ytterlegare: Anten fordi etterspørselen fell drastisk når Europa blir meir og meir fornybart, eller fordi Noreg må gjere det for å ikkje vere ein klimaversting. Det er likevel tvilsamt om det skjer dei neste fire åra.

Det er lett å seie at SV vil «vinne» på å gå i opposisjon. Men kritikken frå fagrørsla og andre vil vere tung: Dei hadde venta at SV sikra landet ei fleirtalsregjering. Og SV-veljarane har nok stemt på eit styringsparti, ikkje eit protestparti.

Det er fint å ha rett. Men det er betre å få rett. Og sjølv om SV no kan plage regjeringa i saker om miljø, omfordeling og distrikt alt dei vil, må dei heile tida frykte at regjeringa går til nokon andre for å få danne fleirtal.

Støre hadde drøymt om ei fleirtalsregjering. Den får han ikkje. I staden må alle saker fyrst bli forhandla i regjeringa, og så ein ny runde i Stortinget. Det kan gje kraftlause reformer, høg pengebruk og mange gode sjansar for Høgre til å gå til åtak.

SV-leiar Audun Lysbakken, Ap-leiar Jonas Gahr Støre og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har sondert om ei raudgrøn fleirtalsregjering. Slik blei det ikkje.

Men kva med Vedum? Det er lett å tenkje på han som ein vinnar no. Han får den regjeringa Senterpartiet ønskte seg, rett nok med Støre som statsminister i staden for seg sjølv.

Truleg har han undervurdert korleis det er å forhandle åleine mot eit større og mektigare Ap. SV og Sp har eit heilt anna syn enn Ap på strukturreformer og styring.

Lysbakken kunne vore hans beste ven i landbrukspolitikken, spørsmål om kommuneøkonomi, EU-kritikk, kampen for å endre helseføretaka, for å reversere fylke og kommunar og for veldig mykje anna.

I tillegg har Vedum snakka varmt om kor bra det er med mindretalsregjeringar. Også der kan han bli overraska. For ja, han har rett i at det kan bli slalåmkøyring i Stortinget, men det er stor fare for at det er Støre og Vedum som blir portane som Stortinget passerer rundt.

Sentrumsregjeringa frå 1997 til 2000 blei knust i Stortinget og måtte til slutt gå av. Dei har greidd å skrive historia slik at dei edelt og heltemodig gjekk av på gasskraftsaka for å redde klimaet. I røynda var det nok meir slik at dei leita etter ei god sak å gå av på.

Og korleis gjekk det då Frp gjekk ut av regjeringa i fjor vinter? KrF jubla fordi dei endeleg fekk si drøymeregjering med Høgre, KrF og Venstre.

Det neste som skjedde var at stortingsfleirtalet gjekk saman om å liberalisere bioteknologilova på alle punkt. Så kom koronaen, og regjeringa måtte sitje og sjå på at Ap, SV, Sp og Frp blei til «firarbanden» som forhandla krisepakkane i Stortinget.

Mange har nok undervurdert kor annleis SV er frå dei andre partia. Partiet er ikkje regjeringskåte på same måte som andre. Det ambivalente synet på om ein bør gripe makta er både ein fordel og ein ulempe for SV.

Spørsmålet er om Lysbakken greier å gjere partiet til ein maktfaktor i Stortinget. Det er mildt sagt ikkje sikkert.