Saken om den mannevonde svanen i Os bekrefter at empati kan være en uting.

Saken om Havnesjefen har flakset fullstendig ut av proporsjoner. Den er som en nabokrangel på speed. Israel-Palestina 2.0.

Ordføreren ble drapstruet. Barn er hetset. Svanen – som allerede var ansatt i kommunen – fikk egen advokat og kondolanseprotokoll. Det er hat og konspirasjonsteorier i alle kanaler. Flere er anmeldt for trusler. Skittstormen var i gang lenge før landbruksmyndighetene avlivet fuglen med et slag mot nakken.

Hvorfor har saken tatt sånn av? Handler det om Os? Ekstremisme? Eller bare helt ordinære uttrykk for omsorg?

Os er en bygd med 20.000 innbyggere – og mye engasjement. Ingen steder i landet fikk Frp større oppslutning ved kommunevalget i 2015. Det tok bare ett døgn å få 5000 underskrifter for å la Havnesjefen leve. Ifølge svanehjelper Bergitte Wiik har svanen utløst ren borgerkrig.

Men de som kjenner både bygden og konflikten er stort sett enige om én ting: Dette handler ikke om Os. Det kunne skjedd hvor som helst. De drøyeste haterne har ikke engang vært i bygden. Truslene kommer fra hele landet, og det mest ekstreme engasjementet utspiller seg på nettet.

Vi lever i kattevideoenes tid. India definerer delfiner som ikke-menneskelige personer. Sommeren 2014 ble en hund og en gravid småbarnsmor skutt av politiet i USA. Hunden fikk 80.000 dollar i erstatning og en offisiell unnskyldning. Den gravide småbarnsmoren ble begravd i stillhet.

En rekke eksperimenter bekrefter at folk bryr seg mer om dyr enn om folk. Ifølge forskerne skyldes det sympati for undertrykkede og forsvarsløse vesener.

Er viraken rundt Havnesjefen bare et uttrykk for tidsånd?

Professor i psykologi ved UiB, Per Einar Binder, mener det er et trekk ved kulturen vår å utvide sirkelen for hvem vi har medfølelse for, og å tenke at dyr har rettigheter.

Tyngden i dette moderne, verneorienterte natursynet finner man blant folk som ikke har noe konkret forhold til dyr og ressursutnyttelse, ifølge sosiolog og ulveforsker Ketil Skogen ved Norsk institutt for naturforskning.

Over hele verden er dyrevern knyttet til vanvittige konspirasjonsteorier. I Havnesjefen-saken sitter de svært løst: Angrepet på 16-åringen var arrangert – for at «lystmorderne» skulle få en unnskyldning til å drepe. «Kommunen sitter kanskje samlet i en robåt på vei ut for å drepe resten kanskje. Nakkeslag?», skriver en annen på Facebook.

– Disse sakene griper ofte inn i andre og dypere konfliktlinjer. Maktforhold, by-land, samfunnsklasser. Folk vil ha tydelige forenklinger og en syndebukk av kjøtt og blod. For noen kan angrep på dyr oppfattes som uttrykk for urett de selv mener seg utsatt for, sier Skogen.

Det er kanskje ikke tilfeldig at advokat Olav Sylte trekker paralleller til barnevernets inngrep i familier når han skal sette saken på spissen.

Den moderne dyrevernsbølgen forklarer engasjementet, men ikke hatet. Hvorfor kan folk med så mye omsorg for en fugl være så stygge mot folk?

Det er ikke det spor rart, ifølge Torill Christine Lindstrøm, professor i samfunnspsykologi ved UiB.

– Jo mer omsorg og tilknytning du føler for noen, jo mer rasende blir du på den som skader dem, sier hun.

Ifølge Lindstrøm har det ingenting med ekstremisme, psykopati eller sære personlighetstrekk å gjøre. Når konflikter eskalerer – og det pleier de å gjøre – ser man bare sin egen sak. Det er helt normalt.

Identifiserer folk seg med svanen, kanskje fordi de mener den ble mobbet og plaget?

– Det behøver ikke ha noe med identifikasjon å gjøre. Folk forsvarer dem de bryr seg om. At folk har omsorg for og bryr seg om dyr, betyr at de er normale. Men hvis reaksjonene overskrider det som virker rimelig, kan det være andre ting som ligger bak, sier Lindstrøm.

Når folk sprekker på grunn av en skitten sokk, er det jo ikke sokken som er problemet.

Empati – evne til å leve seg inn i andres følelser – oppfattes gjerne som en positiv greie. Men i boken «Against Empathy» demonstrerer psykologiprofessor Paul Bloom ved Yale University hvordan empati fører med seg både aggresjon og ondskap.

Empati er en partisk og irrasjonell følelse som appellerer til fordommer og forpurrer dømmekraften, ifølge Bloom. Han kaller det magefølelsens tyranni.

Jo mer empatiske folk er mot enkeltindivider, jo mer aggressive er de faktisk mot fremmede. Jo mer omsorg de har for et offer, jo verre straff er de villige til å påføre gjerningspersonen. Det gjelder særlig for folk som også opplever høy følelsesmessig intensitet.

Så, problemet i svanesaken er overfølsomme nevrotikere?

– Det er jo ikke sånn at palestinske aktivister som kaster stein er nevrotiske. Jeg vil heller knytte dette til situasjon enn person. Det kommer for tiden mye forskning som tyder på at empati også har en mørk side, og det er nokså allmennmenneskelig å bli unyansert sint på en part som angriper noen man bryr seg om, sier UiB-professor Binder.

Binder mener Blooms «søkelys-effekt» gir en bedre forklaring: Når folk blir irrasjonelt opptatt av et individ, ignorerer man andre, og kanskje viktigere aspekter ved saken.

Denne zoom-effekten gjør seg gjeldende på begge sider av svanekonflikten: Noen er ekstremt opptatte av barnet som ble angrepet, andre bryr seg mest om fuglen. Alle er like blinde for motpartens syn.

Sommeren 2015 ble løven Cecil skutt av en troféjeger i Zimbabwe. Historien spredte seg med vanvittig fart, over hele verden. Den virale eksplosjonen skyldtes en kombinasjon av flere faktorer: Cecil var berømt lenge før sin død, og var et fotogent, truet dyr. Folk mente han ble lurt i døden under tvilsomme omstendigheter. Mannen som skjøt var en rik, hvit amerikaner.

Bytt ut rik, hvit amerikaner med norsk kommuneadministrasjon, og du kan si nøyaktig det samme om Havnesjefen.

Ifølge forskerne skyldtes internett-fenomenet Cecil særlig én faktor: At saken vekket så mye sinne.

Saker som vekker sterke følelser, sprer seg med enorm fart og intensitet på sosiale medier. Tørre fakta og kjedelige motforestillinger går sjelden viralt. Dessuten skaper sosiale medier avstand, som må ta mye av skylden for den totale nedsmeltningen av folkeskikk. Dermed blir Facebook det perfekte ekkokammer for kunnskapsforakt, aggresjon og trusler.

Men slapp av. Den hatske og irrasjonelle tonen i svanesaken er ikke ekstrem. Den er faktisk helt normal.