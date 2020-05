Frp har blitt eit keisamt parti

Framstegspartiet stuper på målingane. No hastar det å skaffe seg ein politikk folk flest bryr seg om.

Jens Kihl Kommentator

Frp-nestleiar Sylvi Listhaug og partileiar Siv Jensen har på ingen måte funne suksessoppskrifta i opposisjon. Eit år før valkampen ligg Frp på ni-talet på målingane. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix (arkiv)

La oss gjere eit lite tankeeksperiment: Fyrst tenkjer du på Framstegspartiet i glansdagane. Siv Jensen eller Carl I. Hagen langar ut mot dei andre partileiarane og set dagsordenen i sak etter sak.

Partiet bruker definisjonsmakta slik at resten av politikarane må svare for kva dei vil gjere med kriminelle innvandrarar, offentleg sløsing eller eit tungrodd byråkrati.

Rågode partistrategar finn stadig nye saker som mange menneske bryr seg om, men som dei andre partia ikkje grip fatt i. Heile det politiske systemet dansar etter Frps pipe.

Så tenkjer du litt på dagens Frp. Der står ein Sylvi Listhaug eller Siv Jensen pent på geledd og får ordet når det eine partiet etter det andre har snakka seg ferdig. Dei snakkar som om dei har vore på talekurs hos Den norske revisorforeningen.

Joda, det blei ein liten runde om pins, men pynt på jakkeslaget flyttar nok ikkje mange veljarar.

Kvifor er Frp så keisamt?

Frp gjer det for tida endå dårlegare enn dei målingane som sende partiet ut av regjering. I mai får partiet 9,5 prosent på snittet av målingane, ifølgje Poll of polls. I Bergen får dei stusslege 5,7 prosent på ei fersk BT-måling.

Kjelder i Frp startar gjerne resonnementa sine med å seie at i krisetider er det alltid Ap og Høgre som går fram, medan dei andre går tilbake.

Det hadde vore fint om det var ein sånn regel ein kunne lene seg på, for det ville kanskje tyde at ting skulle snu berre krisa er over. Problemet er at det ikkje stemmer. Alle dei andre partia ligg ganske stabilt, medan Frp suser nedover.

Det er nok fleire grunnar til at det går så elendig på målingane.

Det var nok ikkje partileiingas ønske å ta Frp ut av regjering i januar. Det er aldri lett å styre på premissar du sjølv ikkje har sett. Sjølvsagt tek det tid å finne forma i opposisjon, men no er det berre eitt år att til valkampen. Det lovar ikkje godt.

Koronakrisa gjev openbert mest plass til regjeringa. Likevel verkar det som dei andre partia har funne sine vegar inn i den debatten.

Ap snakkar om arbeidsplassar, Sp snakkar om beredskap og sjølvberging, SV snakkar om omfordeling og Venstre snakkar om småbedriftene. Og det er akkurat desse tinga Frp snakkar om òg, i tillegg til oljeindustrien.

Frp kan ikkje vere ein bleik kopi av dei andre. Dei må finne sin eigen veg inn i debattane. Framover tyder mykje på at arbeidsløyse blir den store saka i Noreg. Førebels er det ingen teikn til at Frp klarer å peike på særleg andre løysingar enn resten av partia.

Sjølvsagt gjer koronaen det litt ekstra vanskeleg for Frp. Det er vanskeleg å få ein debatt om streng innvandringspolitikk når grensene er stengde.

Det er ikkje lett å snakke om offentleg sløsing (som Frp også har stått for ein god del av i regjering) når det trengst fleire hundre krisemilliardar for å halde hjula gåande.

Vidare greier ikkje partiet setje dagsordenen i dei sakene dei faktisk får gjennomslag for. Nyleg gjekk dei saman med andre delar av opposisjonen og sende langtidsplanen for forsvaret tilbake til regjeringa.

Eit normalt Frp ville slått i bordet og forklart alle som ville høyre på kva for ein håplaust svak forsvarspolitikk regjeringa fører. Men dagens Frp blir berre ståande i det raudgrøne koret utan å markere seg.

Endå rarare var u-svingen om domstolsreforma. Den regjeringa Frp sat i har arbeidd i fleire år med ei reform som skulle redusere talet på tingrettar i Noreg. No har dei plutseleg gått saman med venstresida om å stanse reforma.

Det er ikkje så lett å forklare veljarane kvifor ei reform som hadde «Framstegspartiet» skrive over heile seg blir stansa av Frp. Det hjelper jo ikkje at halve stortingsgruppa har vore ein liten tur innom justisministerstolen.

Det er sikkert gøy å få gjennomslag. Men for tida verkar det mest som om Frp stiller opp som støtteparti for dei raudgrønes politikk om bioteknologi, kompetansereform, krisepakkar og mykje anna.

Eg er usikker på kor interesserte Frp-veljarane er i å sjå Sylvi Listhaug smile side om side ved Hadia Tajik på pressekonferanse etter pressekonferanse. Førebels verkar det som om det er Ap som kjem best ut av den koalisjonen.

I sum gjev dette eit bilete av eit retningslaust og grått parti. Du kan seie mykje rart om gamle Frp, men keisame var dei ikkje.

No hastar det å finne nokre kampsaker som kan fungere framover. Dei får kanskje hjelp av Høgre, som fort vekk kan vedta ein noko meir oljekritisk politikk på landsmøtet neste år. Då kan Frp stå åleine att som oljepartiet.

Men kva om olje- og gassprisane held seg låge, sånn at det blir vanskelegare å finne lønsame utbyggingar? Då er ikkje den saka så god likevel.

I det siste har Sylvi Listhaug snakka mykje om dei pasientane som har måtta vente under koronakrisa. Det er nok også ei god sak, men det er vanskeleg å ta opp kampen mot Bent Høie om å vere best på helse no.

I tidlegare tider har Frp gjerne hatt ord på seg for å vere partiet som har hatt fingeren på samfunnspulsen.

No verkar det som om Noreg kunne hatt full hjartestans utan at Frp oppdaga det.