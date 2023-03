Snart er Oslo hele Norge

Vi burde snakke mindre om Oslo. Men det er jammen ikke lett.

Morten Hammerborg Professor i historie, Høgskulen på Vestlandet

Forrige uke gikk Alfred Bjørlo på talerstolen under Stortingets spørretime med et riktig så infamt spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Både Bjørlo og Vedum har ord på seg for å tale distriktenes sak. Bjørlo ble så plagsom i sin agitasjon for distriktene at hans daværende partileder i Venstre, Trine Skei Grande, i 2019 stemplet ham som «psykopat».

Nordfjordingen fikk da laget seg T-skjorter med teksten «#distriktspsykopat».