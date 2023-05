Halvparten vil ikkje ha Erdogan. Men det treng han ikkje bry seg med.

Recep Tayyip Erdogan held fram som Tyrkias president.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Recep Tayyip Erdogan vann presidentvalet søndag, men det vart svært jamt.

Det gjekk fort søndag kveld. Vallokala stengde klokka 16 norsk tid. Klokka 17:15 byrja tala å kome inn. Éin time seinare var om lag 85 prosent av stemmene talt opp. Erdogan ville vinne. Spørsmålet som stod att, var kor jamt det ville bli.

Etter ein ny time, var 98 prosent av stemmene talt opp. Då leia Erdogan med 52.1 prosent, mot Kemal Kilicdaroglus 47.9 prosent. Ingen Erdogan-motstandar har gjort det så godt før. Så er det òg første gong Tyrkia har arrangert ein andre valomgang.

Hadde Tyrkia vore eit vanleg demokrati, ville me slått fast at Erdogan har eit svakt mandat. Men jamne presidentval har ikkje stoppa han før. Det beste resultatet Erdogan har å vise til, er 52,6 prosent av stemmene. No gjorde han det dårlegare, trass i at det berre var éin motkandidat.

Han ville ikkje ha vunne om valet var rettferdig. For sjølv om det er vanskeleg å jukse med oppteljinga, er det ingen tvil om at statsapparatet og media har bidrege til Erdogans siger. Opposisjonen kom nesten ikkje til orde.

Nesten halve befolkninga vil vekk frå Erdogan. «Nesten» er ikkje nok. Han har sikra seg fem nye år som president. Og det er umogeleg å vite korleis Tyrkia ser ut neste gong veljarane skal peike ut ein president. Det er i 2028.

Då kan eigentleg ikkje Erdogan stille. Mange meinte han ikkje kunne det no heller, sidan han ifølgje grunnlova hadde brukt opp sine to presidentperiodar. Men i Erdogans rike er lovene fleksible – når det gjeld han.

Erdogans styre går tilbake til 2002, då hans parti AKP fossa inn i parlamentet for første gong. Han vart statsminister året etter. Dei første åra opplevde tyrkarane gode, økonomiske tider, samtidig som pressefridomen vart betre. Erdogan ville nærme seg EU, og håpa på medlemskap.

Det siste tiåret med Erdogan har hatt motsett forteikn. Tyrkia har blitt meir og meir autoritært. Pressefridomen står svakt. Politiske motstandarar blir skulda for terrorisme. EU-medlemskapen stoppa med draumen.

I tillegg er økonomien langt nedi ein utforbakke.

I tida før presidentvalet, har den tyrkiske sentralbanken gjort det dei kan for å halde liv i økonomien. Éin dag går dei tom for verkemiddel. Om Erdogan skal halde fram med sin alternative økonomiske teori, der han meiner lågare renter fører til lågare inflasjon, blir det berre verre.

Når halve befolkninga er i opposisjon, er det vanskeleg å slå ned på all motstand. Det blir endå vanskelegare om økonomien blir verre.

Erdogan vann parlamentsvalet for to veker sidan. Premien er å arve det økonomiske rotet av seg sjølv. Om ni månader er det lokalval. I førre lokalval, tapte Erdogan i både Istanbul og Ankara – og søndagens resultat tyder på at han kan tape dei igjen.

Ei kvinne viftar med eit Erdogan-flagg utanfor partikontoret hans i Istanbul søndag.

Det blir spanande å sjå om den breie koalisjonen til opposisjonen heng saman etter valet, eller om dette var et eingongstilfelle.

I eit desperat forsøk på å vinne valet, fridde Kemal Kiliçdaroglu til dei mange nasjonalistane som vil kaste ut syriske flyktningar frå Tyrkia. Det fungerte ikkje. Den ekstreme retorikken kan ha skapt sprekker i samarbeidet.

Det er vanskeleg å ikkje tenkje på om resultatet kunne blitt annleis, om opposisjonen hadde samla seg om ein annan kandidat. Både Istanbul-ordførar Ekrem Imamoglu og Ankara-ordførar Mansur Yavas gjorde det betre enn Kilicdaroglu på målingane.

I dette valet har opposisjonen endeleg lært at det går an å samle seg mot Erdogan og nesten vinne. Det er mykje makt som står på spel i lokalvalet. Men den største sjansen til å slå Erdogan kom no i mai – og dei tapte to gonger.

Mykje ville nok vore annleis i Tyrkia, om opposisjonen hadde samarbeidd betre tidlegare.