Sumaya Jirde Ali orker ikke mer, mens Atle Antonsen klappes opp på scenen igjen

«Jeg har jo skammet meg noe voldsomt», sa komiker Atle Antonsen da han var tilbake i «Misjonen» på P4.

Er det fordi folk liker ham så godt?

Hvem blir tilgitt av samfunnet og tatt inn i varmen igjen, og hvem er henvist til evig sosial fordømmelse?

Komiker Atle Antonsen forduftet raskt fra alle scener og sendinger etter at han gikk på bar og fortalte Sumaya Jirde Ali at hun var for mørkhudet til å være der. Fredag var han tilbake i P4-programmet «Misjonen».

«Jeg har brukt den siste tiden til å ta etterutdanning, og har fått det siste opprykket fra idiot til kronidiot», sa en kremtende og preget Antonsen.

Han er åpenbart tynget av skam og selvforakt. Men for mange er det vanskelig å avfeie det Antonsen har gjort som grader av idioti, og bare hente ham frem i rampelyset igjen.