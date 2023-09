Det lå an til massivt maktskifte. Men kollapser Høyre på målstreken?

Kampen om storbyene er blitt valgkampens store thriller.

Både meningsmålinger, tunge politiske jernlover og krisene i Arbeiderpartiet har lenge pekt mot maktskifte og en massiv Høyre-overtakelse. Men ingenting er avgjort, og nå er situasjonen mer spennende enn på lenge.

Jeg har spurt kolleger i landets største byer om tilstanden en knapp uke før valgdagen. Her er en statusrapport:

I over et år har det liksom vært opp og avgjort i Stavanger. Folkets Parti (tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger) er utradert, og dermed fordamper flertallet bak dagens Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun. Det har sett ut til at Høyre, med ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal, bare kunne begynne på seierstalen.

Ap-bastionen kan falle i Trondheim. Spenningen fortsetter etter valgnatten.

Siv Sandvik Politisk redaktør i Adresseavisen

I 20 år har Høyre vandret rundt i skyggenes dal. Nå ser de solen. Siden i fjor høst har de vært byens største parti på målingene. Valget i Trondheim blir likevel en thriller.

Får Høyre flertall? Og med hvem i så fall?

Både MDG og Sp åpner for å skifte side. For Sp frister det lite å være en del av et rødgrønt samarbeid som lever på Rødts nåde. Svaret på hvem som skal ta over etter Rita Ottervik (Ap) kommer nok ikke valgnatten, men i et forhandlingsrom etterpå.