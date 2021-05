Teknologien gjev von om at det verkeleg går an å nå klimamåla

Verda går aldri tilbake til fossilbilen.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Viktige delar av det grøne skiftet er i ferd med å gå på sjølvkøyr. Rett og slett fordi den nye teknologien er betre og billigare enn den gamle, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: JOSE MANUEL RIBEIRO

Publisert

Sol- og vindkraft er allereie dei billigaste energikjeldene i store delar av verda. Botnfast havvind kjem etter. Om fem år vil elbilar vil vere billigare å produsere enn fossilbilar, og prisen på batteri rasar.

Viktige delar av det grøne skiftet er i ferd med å gå på sjølvkøyr. Rett og slett fordi den nye teknologien er betre og billigare enn den gamle.

Og det skjer no. I fjor vart det installert 280 gigawatt med fornybar kraft i verda, sju gongar Noregs produksjon. Det er ein auke på 45 prosent frå året før, ifølgje ein ny rapport frå Det internasjonale energibyrået (IEA).

IEA meiner no at denne veksttakten er den nye normalen.

Teknologien er verkeleg eit lyspunkt i ei verd som framleis styrer mot ei oppvarming som vil endre klimaet og liva våre dramatisk.

Endringane skjer så raskt at talknusarane har problem med å følgje med. Rystad Energy, eit internasjonalt anerkjend analysebyrå for oljebransjen, lanserte sin analyse av fornybar-revolusjonen på eit webinar i førre veke.

Etter seks timars faktatung gjennomgang av alt frå solpanel og tilgang på råvarer til politikk, enda gründer Jarand Rystad med følgjande optimistiske utsegn, om den globale oppvarminga:

– Eg meiner at det er grunn til å vere optimistisk om at 1,5-scenariet er innan rekkevidd. Sjølvsagt krev det politikk, men det er ikkje 100 prosent avhengig av den, fordi teknologien i seg sjølv er så konkurransedyktig at den ikkje vil bli stoppa.

Utsegna er oppsiktsvekkande, fordi få om nokon trur 1,5-gradersmålet er mogeleg å nå utan sterke politiske tiltak.

Seinast måndag kom ein ny analyse som konkluderte med at verda styrer mot 2,4 grader. Og det sjølv om USA og andre gjennomfører sine nye, ambisiøse mål for utsleppskutt.

Når eg spør Rystad, kjem det fram at prognosen dei no lagar likevel er basert på at USA og andre land gjer det dei lovar politisk: å kutte utsleppa til netto null innan 2050 (eller 2060 for Kinas del).

Poenget hans er at politikken, teknologien og covid-19 effekten har endra verda så mykje det siste året, at alle gamle prognosar må skrotast. Nye må skrivast.

Rystad Energys nye prognose for globalt energiforbruk viss USA, EU og andre følgjer sine nye lovnader i klimapolitikken. Dei brune er fossil energi, dei gule og grøne fornybar. Foto: FIGUR: RYSTAD ENERGY

Difor spår Rystad Energy no at tre firedelar av all energi som blir bruk i verda i 2050 vil vere fornybar (sjå figur ovanfor). Det er langt meir enn sjølv dei mest optimistiske prognosane frå Det internasjonale energibyrået og oljeselskapa.

Til samanlikning spår Equinor, i sitt mest klimaoptimistiske scenario, ein fornybardel på 43 prosent i 2050.

Slår prognosen frå Rystad til, vil det ikkje berre vere svært oppløftande for klimaet. Det vil òg få dramatiske følgjer for prisen på olje og gass. Eg lurer på kva Rystads mange kundar i oljenæringa synest om ein slik spådom.

Investeringane i fornybar-teknologi auka i fjor til drygt 500 milliardar kroner globalt. Fornybar-selskap som enno ikkje tener pengar blir prisa skyhøgt i aksjemarknaden. Investorane prisar med andre ord inn ein kraftig vekst i framtida.

Eit artig døme, som òg viser at aksjemarknaden har tatt litt vel av, kom 1. april.

Bilprodusenten Volkswagen sende ut ei pressemelding om at dei ville endre namn til Voltswagen, for å understreke at dei satsar elektrisk. Aksjekursen gjekk opp tolv prosent, før folk forstod at det var ein aprilspøk.

Optimismen som prega webinaret til Rystad var ikkje utan atterhald. Analytikar Susanne Andresen peikte på at det trengst store investeringar frå 2025 for å skaffe nok råmaterial til den grøne revolusjonen.

Indias fremste energi-ekspert, Narenda Taneja, peikte på at den indiske regjeringa framleis satsar tungt på å utnytte sitt eige kol til nye kolkraftverk.

Sjølv om solkraft er billigare enn nye kolkraftverk, er solpanel noko India må importere. Det svekker handelsbalansen, «sjølvbergingsgraden» og symboltunge arbeidsplassar i kolindustrien.

Kina har òg nye kolkraftverk under bygging, men på klimatoppmøtet i april lova president Xi Jinping at dei vil trappe ned kolbruken frå 2026. Kva som skjer her er viktig, fordi Kina står for ein tredel av alle klimautsleppa i verda.

I motsetning til India har Kina òg ein fordel ved at dei er verdas største produsent av fornybar teknologi. 71 prosent av alle solpanel blir produsert i Kina. Landet har difor ein eigeninteresse av verda investerer i fornybar kraft.

Politikken er likevel det største skjæret i sjøen. Ein ting er å love kutt, noko anna å gjennomføre det. Spesielt i USA er sjansen for havari stor.

I EU òg har klimapolitikken sine grenser. Det vil til dømes vere umogeleg å få støtte til ein politikk som gjer at industrien flaggar ut.

Men dess meir konkurransedyktig fornybar teknologi blir mot fossilbaserte løysingar, dess enklare er det å få gjennom politiske tiltak.

Både i EU, USA og Asia kan politikarane med stadig større truverd argumentere for klimapolitikken, ved å vise til at det handlar om vinne kampen om framtidas arbeidsplassar.

Det er ikkje tomprat. Heller ikkje i Noreg. Spesielt ikkje i Noreg. Slår prognosen frå Rystad Energy til, må store delar av norsk næringsliv finne anna å leve av enn olje dei neste tiåra.