Finansministerens kjedelegaste punkt var det viktigaste

Satsing på forsking, utdanning og inkludering er det som verkeleg tel for Noregs framtid. På det siste har regjeringa svikta.

Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Finansminister Jan Tore Sanner (H) talte som mange finansministrar før han om utdanning, inkludering, forsking og slikt. Kjedeleg, kanskje, men viktigare enn det meste andre han sa, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Heiko Junge

Då statsbudsjettet vart lagt fram i dag, var det naturleg nok dei politiske stridssakene og interessegruppene sine hjartesaker som fekk mest merksemd. Slik fungerer både media og folk flest.

Men dei viktigaste tiltaka for landet er det ikkje så mykje usemje om. Framfor alt gjeld det at vi må satse på forsking, utdanning, inkludering, og gode rammevilkår for bedriftene.

Ja, det blir krangla om formuesskatt, koronatøtte til bedrifter og akkurat kor mykje som skal satsast på ulike utdanningar, men partia er rimeleg samde om dei store linjene.

Solberg-regjeringa har sidan starten i 2013 hatt inkludering som eit av sine fremste mål. Det skuldast ikkje minst at mange går på uføretrygd i Noreg, langt fleire enn i andre land. Spesielt urovekkande har det vore at mange unge på denne måten hamnar permanent utanfor arbeidslivet.

Kamp mot utanforskap er difor ei av dei viktigaste sakene i statsbudsjettet, med løyvingar til arbeidsmarknadstiltak, individuell jobbstøtte, integreringstiltak for innvandrarar og så vidare. Problemet er berre at regjeringa har prøvd på det same i sju år, utan å få til stort.

Tvert om kan regjeringa sjølv fortelje i Nasjonalbudsjettet (som følgjer Statsbudsjettet) at talet på uføretrygda har gått kraftig opp. Ein av ti i arbeidsfør alder (16–67 år) går no på uføretrygd. Veksten har, ifølgje Nasjonalbudsjettet, vore spesielt sterkt under koronakrisa.

Så når regjeringa i mai gav strategien for å takle koronakrisa slagordet «Skape mer, inkludere fleire», var det på mange måtar ein dom over eigen politikk. Forslaget til statsbudsjett er ei oppfølging av dette, skriv regjeringa sjølve.

Det er bra at regjeringa ikkje gjev opp forsøka på å inkludere fleire i arbeidsmarknaden. Men så lenge arbeidsgjevarane kan hente høgt motiverte arbeidarar frå andre EØS-land, er det ikkje lett å gjere noko med problemet.

Dess viktigare er tiltak for å hindre at unge ramlar ut i utgangspunktet. Spesielt no når mange har blitt gåande langtidsledige. Difor er det fornuftig at regjeringa har opna opp for at folk kan ta vidareutdanning utan å miste dagpengane.

Fråværsregelen i den vidaregåande skulen har òg vore bra grep for å hindre fråfall. I statsbudsjettet vil regjeringa mellom anna bruke 2,5 milliardar kroner for å sikre at fleire fullfører vidaregåande skule.

Grunnen til at dette er viktig, er at folket er den klart største verdien landet har. Utrekningar regjeringa gjorde i samband med Perspektivmeldinga i 2017 konkluderte med at humankapital, som folk blir omtalt som i økonom-termar, utgjorde 75 prosent av nasjonalformuen i Noreg.

Til samanlikning utgjorde olje og gassreservane 2,6 prosent.

Den beste investeringa landet kan gjere er difor å gjere så mange av oss så flinke som mogeleg. Difor er utdanning svært viktig. Og her ligg den viktigaste delen av den politiske semja: Alle parti på Stortinget er samde om at alle i landet skal ha gratis tilgang til den beste skulegangen heilt til topps, altså til og med universitetsnivå.

Ein av dei store diskusjonane i vår tid, som òg pregar ulike satsingar i Statsbudsjettet, er kva Noreg skal leve av etter oljen. Problemet er at det er vanskeleg å vite kva som blir framtidas suksessar.

Noko veit ein, som at nye næringar har større sjanse for å lykkast om dei veks ut frå allereie høgkompetente miljø. Difor meiner eg at mellom anna satsinga på nullutslepps skip er smart.

Men den sikraste satsinga er utdanning og inkludering. Å få opp verdien av humankapitalen. Skaper du kloke, kunnskapsrike, omstillingsdyktige, sjølvgåande og flinke fagarbeidarar og akademikarar, kan dei brukast til alt mogeleg. Det er ei universalløysing som gjeld uansett kva næringar og bedrifter som har framtida for seg.

Både for å gje folket den beste utdanna som er mogeleg, og for å drive nyskaping i bedriftene, er det dessutan lurt å investere i forsking og utvikling. Såleis er regjeringas auke av løyvingane til forsking med to milliardar, til heile 45 milliardar kroner, òg viktig. Ein del av dette går til EU, men det at norske forskingsmiljø må konkurrere om pengane med resten av Europa er skjerpande og bra.

Ein siste tverrpolitisk festtalefavoritt dei fleste sikkert er gått lei av, er den såkalla norske, eller nordiske, modellen. Det meste er det semje om, som at det er bra at konkurranseutsett industri får setje malen for lønningane.

Eller at velferdsstaten bør vere så raus og kompetent at folk toler oppseiingar, og kan bli omskulerte til meir produktive jobbar.

Det einast elementet det eigentleg er strid om, handlar om det mest grunnleggande i samfunnet, tillit. I Noreg har folk stor grad av tillit til kvarandre og til det politiske systemet. Det skaper eit effektivt og rimeleg konfliktfritt samfunn, med stor evne til endring og omstilling.

Som regjeringa skriv, er slik tillit avhengig av små økonomiske forskjellar. Her underspelar regjeringa at forskjellane i rikdom har auka ganske kraftig i deira regjeringstid. Regjeringa vel å fokusere på arbeid, fordi fråvær av jobb er det som råkar folk hardast økonomisk.

Det har dei rett i, men det er ikkje uproblematisk at forskjellane både i inntekt og formue har auka dei siste tiåra. Ein viktig årsak til at spesielt forskjell i formue har auka under Solberg-regjeringa, er at både selskapsskatten og formuesskatten er kutta kraftig. Til saman er skattar og avgifter kutta med 29,5 milliardar sidan 2013, ifølgje Nasjonalbudsjettet.

I forslaget til neste års statsbudsjett vil regjeringa kutte ytterlegare ein milliardar i formuesskatten. Regjeringa burde følgt det opp med eit forslag til andre skattar som kunne motverka dei aukande forskjellane, noko som ikkje er lett å få til.

I avdelinga for gode, gamle historier: Er det noko statsbudsjettet viser, så er det kor bra det trass alt står til her i landet. Det neste tiåret vil krevje djervare politiske grep enn det førre. Eksportinntektene frå oljenæringa må etter kvart erstattast med noko anna, og utgiftene til pensjonar, helse og omsorg vil automatisk gå opp.

Akkurat difor er det så viktig at regjeringa held fram med å løfte utdanning, forsking og inkludering. Og at vi kan vere rimeleg sikker på at den neste regjeringa vil gjere det same, uansett kven som vinn valet neste haust.