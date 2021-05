Nei, ein utepils i Oslo er ikkje eit teikn på forakt for resten av Noreg

Tvert imot. Gjenopninga av Oslo er ein siger for heile landet.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen (Ap), feira gjenopninga av byen torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Erna Solberg (H), Sveinung Rotevatn (V) og Raymond Johansen (Ap) var blant dei som feira at skjenkinga opna att i Oslo denne veka – etter 197 dagar med skjenkjeforbod.

Det gjer at politikarane er i utakt med folket, om me skal tru politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim. Tilliten til politikarar er truga.

Tja. Frå internettavstand her i Bergen, såg det ut som politikarane reagerte heilt i takt med vanlege folk – Oslo-folk – som gleda seg over at byen opna etter fleire månader med svært strenge restriksjonar.

«Tonedøvheten har fått et ansikt i Oslo denne uken», skriv Fjellheim.

Korleis?

Det som gjer utepilsen useriøs, ifølgje Fjellheim, er at Oslo har fallande smitte medan koronaen grip tak i andre deler av landet. Det er store utbrot i Hammerfest og Trondheim, nemner han.

Då tar det seg visstnok ikkje ut å feire, slik «spinndoktorene i Regjeringen har sendt statsministeren og statsråder ut på byen i Oslo» for å gjere.

Som om statsministeren trengde ein rådgjevars råd for å gle seg over at hovudstaden opna att.

Folk som av ulike grunnar har hamna i Oslo, har god grunn til å feire no. Sjølv politikarar. Det gir ingen meining at dei skal halde seg heime i solidaritet med andre deler av landet som akkurat no opplever utbrot av smitte.

Gjorde folk i Trondheim og Hammerfest det då Oslo var stengt i mange månader?

Nei. Ingen forventa det heller.

Det finst dessverre alltid eit lokalt utbrot å setje opp mot situasjonen i Oslo. Fellesnemnaren for dei lokale utbrota er at dei har vore kortvarige.

Det ser ein tydeleg ved å samanlikne kva dei tre byane Fjellheim nemner har vore gjennom.

Befolkninga i Oslo har levd med mykje strengare tiltak – over mykje lenger tid – enn folk i Hammerfest og Trondheim.

Og akkurat det anerkjenner Fjellheim. Utfordringa er å hugse på det når Oslo no opnar opp.

Det som kanskje forsvinn i jungelen av innstrammingar og lettingar, er følgjande: Når Trondheim no har stramma inn, legg dei seg på om lag det same nivået som Oslo opnar opp til.

I Hammerfest er situasjonen så alvorleg, at det akkurat no er strengare lokale tiltak der enn i Oslo. Dersom desse tiltaka framleis står om 197 dagar, kan samanlikninga med Oslos tiltaksbyrde byrje.

Den dagen skjenkjestoppen er over i Hammerfest, er det ingen som vil kritisere om ordføraren tar seg ein øl på bar.

Gje meg Oslo-kritikk, men gje meg ein kritikk med innhald. Terskelen for å bli sint på noko eller nokon i Oslo har blitt for låg.

Det er for dumt at eitt glas øl blir sett på som eit symbol på at regjeringa har mista folket av syne.

Som hovudstad er det mykje å kritisere Oslo for. Bynamnet er eit samleord for alt som kan krype og gå av statsmakter, byråkrati og overordna. Her i vest hyttar me villig neven til austmannen når det trengst.

Men Oslo er òg ein heilt vanleg by, og heimen til hundretusenvis av menneske – med landets klart høgaste andel permitterte. Berre Viken er i nærleiken.

Det er eit godt mål på kor hardt pandemien har treft heilt vanlege folk.

Nye tal frå Nav viser at arbeidsløysa er på veg ned igjen. Når gjenopninga av Oslo vert synleg på statistikken i neste månad, blir effekten større.

Utepilsen er eit bidrag rett i lomma til heilt vanlege arbeidsfolk som igjen har ein jobb å gå til.

Når folk i Oslo blant anna får gå på bar igjen, er det godt nytt for alle oss andre òg.

Pandemien ser nemleg ikkje fylkesgrenser, og gjenopning er teikn på fallande smitte.

Høg smitte i Oslo kan fort føre til utbrot andre stader i landet og – som dei siste vekene har vist – Noreg ville ikkje ha kome nærare ei gjenopning før situasjonen i hovudstaden betra seg.

Det har no skjedd, fordi skeivfordelinga av vaksinar til Oslo-området faktisk fungerer.

Det tener heile landet på – og er verdt ein skål.