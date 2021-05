Er det ingen som kan stoppe høgrebølgja?

Snakk om stong ut for dei raudgrøne!

Jens Kihl Kommentator

Marte Mjøs Persen (til v.) er i dag ordførar for Ap i Bergen. Ho er også førstekandidat for partiet i Hordaland. Førebels slit ho og partiet hennar med å ta igjen Høgre og Erna Solberg på målingane. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Bergen Engines-skandalen. Vaksine-bråk. Tøff kritikk for manglande beredskap. Ein statsminister som braut smittevernreglane i si eiga bursdagsfeiring.

Og framgang for Høgre på den ferske hordalandsmålinga til Bergens Tidende.

Det er liksom ingenting som bit på Erna Solbergs parti i Hordaland om dagen. Bakgrunnstala viser at partiet står sterkt hos kvinner og menn, i alle aldersgrupper og både i Bergen og i resten av valkretsen.

Høgre-bølgja frå 2013-valet skyl framleis over Vestlandet.

I reine tal er ikkje dette ei dårleg måling for venstresida. Til saman ville Raudt, SV, Ap, Sp og MDG fått godt over halvparten av røystene om denne målinga hadde vore valresultatet. Men det hjelper ikkje når det ikkje blir stortingsplassar av det.

I 2017 fekk desse fem partia 43 prosent av røystene og sju plassar på hordalandsbenken. På denne målinga får dei 53 prosent – men framleis berre sju plassar. Høgre, Frp og KrF får åtte plassar med 43 prosent av røystene.

Litt av forklaringa er at Sp fekk utjamningsmandatet i 2017. Det kan som kjent hamne kor som helst av dei partia som er over sperregrensa nasjonalt.

Sidan nyttår har Arbeidarpartiet styrkt seg markant på dei nasjonale målingane. Det er førebels vanskeleg å sjå noko utslag av dette i Hordaland.

Ein av grunnane kan vere konkurransen frå SV, Raudt og MDG om storbyveljarane. Desse tre partia får 22 prosent i Bergen, men berre 10 prosent i resten av Hordaland.

I så fall kan utviklinga minne om Oslo, der Ap heller ikkje får den same oppsvinget som dei har fått andre plassar. Kanskje er det ein konsekvens av snakket om «vanlege folk»:

Sosiale media-kontoane til Arbeidarpartiet er for tida ein orgie i traktorar, skogsarbeidarar og langstrekte jorde. Det kan godt vere at det er dette som skal til for å hjelpe partiet i sine gamle kjerneområde. Kanskje er det ikkje like treffsikkert i storbyane.

Men dette understrekar at det er svært jamt mellom blokkene i Hordaland: Om SV eller Raudt styrkjer seg berre marginalt, kan det vippe to mandat til den radikale venstresida. På denne målinga er Sp nærast å ta eit mandat til. Det ville i så fall gått frå Frp.

Resten av borgarleg side har likevel ingen grunn til å rope hurra for denne målinga. 2,3 prosent til Venstres førstekandidat Sveinung Rotevatn er ein real kalddusj for statsråden og partinestleiaren.

KrF er inne med eitt mandat på denne målinga, etter at dei ramla ut sist månad. Endringa er godt innanfor feilmarginen. Men KrF har så langt gjort det betre nasjonalt i mai enn i april.

Det kan skuldast abortdebatten, men også diskusjonane om kontantstøtta og andre KrF-saker. Høgre gjorde fleire vedtak på sitt landsmøte i helga som skil seg frå KrF, både om familiar, alkohol og andre saker. Det kan vere til hjelp for KrF.

I tillegg: Denne målinga viser eigentleg at valkretsen er «tilbake til normalen», med unntak av at Sp er sterkare og Frp er svakare. Historisk sett kjem KrF inn frå Hordaland.

9,6 prosent til Frp er langt frå godt nok. Det verkar som dei slit med å kome ut av Høgres skugge. For tida er Frp mest oppteken av ei endring i «lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger».

Dei prøver å få saka til å handle om at det skal bli lov å flagge med pride-flagg utanfor norske rådhus.

Det finst nokon der ute som er så lite positive til homofile at dette kan avgjere valet, men mange er dei nok ikkje. Frp slit med å finne breie, engasjerande saker som vanlege folk bryr seg om.

Førebels verkar det som dei skal prøve å vinne valet på kulturkrig og stråmenn. Det har ikkje funka før, men Frp ser ikkje ut til å ha så mykje anna å gripe til.

Og kanskje er heller ikkje hordalendingane så interessert i å røyste på eit blått parti som ikkje har Erna Solberg på topp.