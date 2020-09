Det nye partiet «Sentrum» var kanskje det siste denne valkampen hadde bruk for

Men er det raud eller blå side som har mest å frykte?

Jens Kihl Kommentator

Geir Lippestad har tidlegare vore Ap-byråd i Oslo. No startar han parti. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tysdag kveld fekk det politiske Noreg seg ei real overrasking: Advokat og tidlegare Ap-byråd Geir Lippestad blir frontfigur for eit nytt parti som skal heite «Sentrum», kunne NRK melde.

Slik det ser ut no, er det fyrst og fremst Geir Lippestad og raude KrF-arar som tapte kampen om vegvalet i 2018 som utgjer mannskapet i Sentrum.

Frå Vestlandet har dei med seg Dag Sele, tidlegare sentralstyremedlem i KrF, og Tom Sverre Tomren, som har vore politikar for både KrF og MDG. Dette blir no hans tredje parti.

Partiet skal byggje på FNs berekraftsmål, kjempe for sårbare grupper, bry seg om klimaet og jobbe mot ulikskap. Dei er blokkuavhengige, men jobbar for regjeringsskifte, forklarer NRK.

Ein skulle kanskje tru at det finst veljarar der ute som kunne tenkje seg å røyste på noko som likna Ap, men som var litt grønare, hadde litt mildare asylpolitikk og som brann endå sterkare for grupper som funksjonshemma og papirlause.

Dei veljarane finst. Og dei kan i dag velje mellom i alle fall Venstre, KrF, MDG, SV og Raudt, litt avhengig av kva dei elles bryr seg om. Eg trur ikkje Sentrum vil representere ei ny, stor avskaling for Ap.

(Eg kan sjølvsagt ta feil. For tida ser det ikkje ut til å vere eit einaste skjær i sjøen som er for smått til at Ap tek seg bryet med å styre rett mot det.)

Sentrum er sannsynlegvis dårlegast nytt for KrF, og dermed for Erna Solberg. Dei siste månadene har KrF lege rett under sperregrensa på snittet av målingane, ifølgje Poll of polls. Om ein ny konkurrent berre hentar eit par tusen røyster, kan det vere nok til gjere KrF til eit miniparti.

Dette har KrF tidlegare frykta med Partiet De Kristne frå høgrekanten. No kjem det ein kristendemokratisk konkurrent frå venstre.

Solberg er i praksis avhengig av at både KrF og Venstre kjem seg over sperregrensa for å ha ein sjanse.

Det er ikkje så mykje som tyder på at Sentrum blir ein stor konkurrent, men dei kan ta akkurat dei stemmene som var naudsynte for KrF. Så tett kan nemleg dette valet bli.

MDG fekk fotfeste i Noreg ved at mange veljarar meinte både Venstre og SV hadde svikta i klimasaka. Raudt greidde å vekse i SVs krise frå 2012 og framover.

No er det veldig vanskeleg å sjå kva nisje Sentrum skal fylle.

Geir Lippestad er kanskje aller mest kjent som forsvarsadvokat for Anders Behring Breivik under rettssaka etter terroren 22. juli 2011. Denne innsatsen fekk han mykje og velfortent ros for.

Mange såg det som eit smått genialt trekk då Lippestad hausten 2015 blei henta inn som byråd for næring og eigarskap i Raymond Johansens Oslo-byråd.

Lippestad er utvilsamt ein mann som kan sine ting. Det politiske arbeidet hadde han derfor mindre erfaring med, og han blei ein ganske usynleg medlem av eit elles veldig synleg byrådskollegium. To år seinare gjekk han av.

Når ein les den politiske plattforma til Sentrum, skin noko av dette gjennom. Det er høgstemte formuleringar, men ikkje så mykje svar på kva Noreg skal med dette partiet som ikkje andre i partifloraen allereie har.

Den politiske plattforma er full av setningar som «alle mennesker er like mye verdt i kraft av sin eksistens» og «både i ord og handling skal vi forene, ikke splitte».

«Sentrum vil bygge broer mellom mennesker, ikke murer» og «Som medmennesker har vi alle et ansvar for hverandre» er to andre døme.

Det er jo fint. Men det er fyrst og fremst svada.

Og det vinn ein ikkje val med.