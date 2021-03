Alt det gode kommer ikke fra internett

Har koronaen gjort oss til stuegriser og nettslaver? Sånn kan vi vel ikke ha det.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Artisten Aurora spilte strømmekonsert på Verftet Online Music Festival i mars i fjor. – Vil digital formidling endre kulturfeltet for alltid, eller går vi tilbake til en slags «normal» når siste vaksine er satt? spør Frode Bjerkestrand. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hvordan vil du helst oppleve Bergenfest og Harmonien? På mobilen din, eller ved personlig fremmøte? Vil du fremdeles utforske kulturlivet fra sofaen din, eller vil du ut og danse og sanse?

Ja til alt, er kanskje det riktige svaret.

Koronaen har herjet stygt med både reise- og kulturliv, som nå har vært delvis nedstengt i ett år. For kulturfeltet har det skapt et digitalt aha-øyeblikk. Plutselig er høyprofilerte kulturopplevelser tilgjengelige over hele kloden, ofte gratis.

Tunge aktører har åpne dørene på internett, fra Le Louvre i Paris til La Scala i Milano.

Også vi i BT har gjort noen fine erfaringer. Sammen med gode partnere har vi strømmet konserter fra blant annet Verftet Online Music Festival, Festspillene, Bergenfest, Vill Vill Vest, pluss vår egen Ønskekonsert med Harmonien i januar.

Strømming av scenekunst ser ut til å holde luft i forventningene til et oppegående kulturtilbud når koronakaoset er over.

Det store spørsmålet nå er om digital formidling vil endre kulturfeltet for alltid, eller om vi går tilbake til en slags «normal» når siste vaksine er satt.

Blir konserter og forestillinger på nett et ekstratilbud? Eller blir nettilbudet så attraktivt at arrangørene risikerer å tømme sine egne saler for folk? Det siste vil jo være et sørgelig paradoks.

I februar arrangerte Bergen kommune konferansen «Korona møter kultur», der aktørene selv diskuterte tiden etter pandemien.

Her ble digitalisering fremstilt nærmest som superkur for en nedslått sektor. Kulturrådets direktør Kristin Danielsen slo fast at «digitale kulturopplevelser vil være en viktig del av opplevelsen når kultursektoren gjenåpnes».

Optimismen er forståelig. Digitale plattformer har potensial for å gjøre store opplevelser tilgjengelig for flere.

Spesielt for dem som ikke bor i nærheten av et statsfinansiert teater eller kulturhus. Eller for dem som av ulike helsemessige grunner er avskåret fra å oppsøke kulturlivet. Eller for dem som bare er engstelige.

En undersøkelse fra organisasjonen Norsk Publikumsutvikling viser at hele syv av ti av de spurte vil være skeptisk til å delta i kulturlivet, selv når myndighetene sier det er trygt. Vaksine er heller ingen garanti for at de vender tilbake.

58 prosent av de spurte sier at de vil foretrekke arrangement innendørs med faste seter. Bare syv prosent svarer at de vil våge seg innendørs der setene ikke er skrudd fast i gulvet.

Det er dårlig nytt for Det vestnorske teater og Ole Bull Teater, for eksempel.

Men undersøkelsen har sine svakheter. Spørsmålet er når denne kunstige todelingen av kulturlivet ble et tema i det hele tatt. Jo, det skjedde først etter at Helsedirektoratet kom med sin merkelige «stolregel» i høst.

Den sa at saler med fastmonterte seter kunne ta imot 200 publikummere, mens de med løse stoler, bare fikk ta imot 10–20. Helsebyråkratene sa altså i klartekst at de ikke tror små kulturhus evner å drive godt smittevern.

Så her har myndighetene selv bidratt raust til publikums angst.

Jeg tror kulturen vil kvikne raskt til når scenene, salene og barene åpner for alle igjen. Det er først og fremst savnet etter felles opplevelser med lyd, lys, romklang og øl i hånd som har preget koronatiden.

Så her er tre faktorer jeg tror det kan være bra å ha i bakhodet når kulturfeltet tar solbrillene på og ser fremover.

Festspillene 2020 ble annerledes. Blant annet spilte Harmonien digitalkonsert med solisten Vikingur Olafsson på videolink fra Island. – Strømming av scenekunst ser ut til å holde luft i forventningene til et oppegående kulturtilbud når koronakaoset er over, skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Tor Høvik

Politisk opportunisme: Høysangen fra den borgerlige regjeringen om kulturens egenverdi skurrer fremdeles i høyttalerne.

Gjennom snart åtte år har den harpet på mantraet om at kultur i større grad skal bli til handelsvare, eksportnæring og norsk merkevarebygging. Ønsket om mer digitalisering kan føye seg fint inn i dette mønsteret.

Skrøpelige forretningsmodeller: Internasjonale teknologigiganter er i ferd med å samle enorme mengder kulturtilbud på sine plattformer. Ett eksempel er Google, som har samlet flere hundre virtuelle museumsopplevelser på sin plattform.

Å produsere forestillinger og konserter i høy kvalitet er dyrt, og vil bli dyrere. Store aktører som Harmonien og Festspillene makter slike løft. Men for mindre aktører uten fast plass på offentlige budsjetter, kan det bli krevende.

I verste fall kan digitaliseringsbølgen skape et enda større skille mellom de store og de små kulturaktørene.

Knotete plattformer: Mange kulturuttrykk kan fungere fint på pc og flatskjerm, i intimformat. Men den dominerende underholdningsmaskinen blant yngre nå, er mobiltelefonen. Når 5G-nettet er utbygget, vil nettbruken på mobil øke ytterligere.

Iphonen din vil neppe gi en optimal opplevelse av Biffy Clyro på Koengen eller en fullskala oppsetning av «La Traviata» i Grieghallen, tror jeg vi kan si.

I januar stilte festspillsjef Anders Beyer et viktig spørsmål her i BT: «Hvordan ser kulturlivet ut etter pandemien?» Han mener kulturfeltet må utnytte all den nye digitale kunnskapen i fellesskap, og at potensialet er stort.

Men han føyde til at dette krever «fokus på ny kompetanse og en klar forståelse av hva det analoge tilbud kan, som det digitale tilbud ikke kan. Forhåpentligvis kan gjestene glede seg over begge deler».

Det er et godt utgangspunkt, når vi forbereder oss på livet etter unntakstilstanden.