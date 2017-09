En viktig konsekvens av sykkel-VM er forhåpentlig en hel generasjon nye syklister.

Sterke og vakre scener i Bergen sentrum onsdag formiddag. 1500 skolebarn fra hele bergensområdet stilte opp foran Bryggen for å sykle de siste par kilometerne av VM-løypen til Festplassen, i fin og myldrende stil.

Et så humørsprengt tog av barn har ikke byen sett siden 17. mai. Men denne barnebonanzaen trenger ikke bare være et PR-stunt for arrangøren for å sjarmere sokkene av bergensere og TV-publikum.

Barnesykkeltoget er et viktig signal på at Bergen om noen år kan være klar for å bryte med gamle trafikk-uvaner og tunge utslipp. Dette er generasjonen som kan gjøre Bergen til en ekte sykkelby.

VM-arrangørenes viktige jobb for de yngste har foregått litt i det skjulte, bak nyhetene om sponsorsvikt, avstengt by og rullende stjerner. Arrangørene har fra første offentlige pengesøknad lagt stor vekt på å involvere lokalsamfunnet, ned til den aller minste trehjulssykkel.

Strategien har vært politisk smart, i et område som sliter med å løfte andelen hverdagsreiser som foretas med sykkel. Å vri kjøremønsteret i Bergen og omegnskommunene er ikke bare et spørsmål om å bidra til nasjonale klimakutt og å spare folk for helseplager. Det er helt nødvendig for å få fremtidens logistikk til å fungere.

Det er en bratt oppgave å lokke voksne til å endre hverdagsvaner. Å få barn til å sykle og føle seg trygge i trafikken fra grunnskolen av, kan bygge en sykkelkultur denne regionen trenger sårt.

Prosjektet heter «Alle barn sykler», og handler enkelt nok om å arrangere sykkelkurs for barn, og tilby profesjonell støtte og opplæring til skoler som ønsker å delta.

Arbeidet utføres i tett samarbeid med arrangørkommunene Bergen, Askøy og Øygarden – og et knippe andre nabokommuner. Pluss fylkeskommunen, trafikksikkerhetsutvalget i Hordaland og flere private sponsorer.

«Alle barn sykler» har hatt to mobile opplæringsteam, som har reist rundt for å inspirere og lære ungene sikkerhet og folkeskikk i trafikk i nærmiljøet. Tidligere proffsyklist Stian Remme er prosjektleder. Han har åpenbart gjort en god jobb så langt.

Dugnaden startet allerede høsten 2015. Når dette året løper ut, kan så mange som 5000 skolebarn ha gjennomført grunnkurs i sivilisert sykling.

Sykkel-VM har altså i to år funnet et fotfeste utenfor den voksne og forholdsvis mannlige målgruppen. Prosjektet har gjort barn til en del av Bergens aller største idrettsarrangement noensinne. Å lese Bergen kommunes hjemmeside for «Alle barn sykler» er ganske rørende.

I februar var 160 ansatte i barnehager og skoler samlet i ADO Arena på inspirasjonssamling om sykling og Sykkel-VM. Tidlig i april fikk ungene ved Bjørndalsskogen skole sin første av fire dager med sykkelopplæring.

I mai testet 300 barnehagebarn sykkelformen ved Slåtthaug idrettsbane. Samme måned hadde Kalfarveien barnehage egen sykkeluke, som oppkjøring før VM.

Myrholtet barnehage arrangerte sykkel-VM for alle barnehagene i området forrige fredag. Ulsmåg skole har hatt stafett og egen VM-utstilling. Forrige torsdag var det mini-VM for 40 barn fra 16 forskjellige nasjoner bak Ny Krohnborg skole.

Ungene ved Slettebakken skole har pyntet en sykkel i rødt, hvitt og blått, og besøkt VM-løypen. Grøntulien barnehage skal ha eget mesterskap i dag, og har renset og klargjort syklene sine (de fleste med tre hjul). Det samme gjelder for Arnatveit barnehage, som arrangerer eget junior-VM i dag.

Bak alle disse aktivitetene befinner det seg en trend som har fått lite oppmerksomhet. Forestillingen om at norske barn og ungdommer først og fremst er opptatt av å spille fotball, stemmer ikke helt.

Levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå i 2015 viser at sykling er den mest populære formen for idrett blant barn i Norge. Svømming og langrenn kommer på de to neste plassene. Først på fjerdeplass kommer fotball. Både for jenter og gutter.

Statistikken burde altså bidra til å bygge om mytene om barns preferanser. Det burde også gjenspeiles i de offentlige budsjettene, fra tilskudd til idrettslag, til planlegging av boområder og veianlegg.

Sykling er større enn vi tror, og bør bli viktigere i årene som kommer. Da må bostedene våre tilrettelegges mye bedre for trygg sykling.

Skal bergensere, askøyværinger og sotrabuer i det hele tatt ferdes smidig mellom jobb og hjem i fremtiden, kan det ikke være med en mann i hver sin bil. Det vil ikke være veier nok.

Hvis innbyggertallet her i regionen virkelig skal øke med ca. 100.000 de neste 25 årene, haster det å lokke folk til å ta pedalene fatt.

Det er flott at sykkel-VM kan inspirere barn og ungdom til å sykle mer. Sykkelkultur må skapes fra barn begynner å gå. Foreldre og besteforeldre bør gi ungene sykler til jul. Og bursdag og konfirmasjon.

Gi dem ballast nok til å bli kravstore, myke trafikanter som voksne.