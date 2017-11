Statoil lyftar vindkraft i media. Vonleg er det meir enn fasadepynting.

Det er ikkje lett å vere oljedirektør lenger. Jau då, dei tener framleis skitgodt. Men framtida til selskapa dei leiar er meir usikker enn nokon gong.

Klimakrisa og teknologiske framsteg for fornybar energi trugar heile forretningsmodellen til oljeprodusentane, i alle høve på litt sikt. Då er det ikkje dumt å få ein fot innanfor fornybar energiproduksjon. Det handlar først og fremst om å spreie risiko, og sikre seg for framtida.

Difor er det bra at Statoil med Eldar Sætre ved roret har løfta fornybarsatsinga si. Symbolsk har dei markert det ved å endre tittel, frå «oljeselskap» til «energiselskap».

Førre veke opna Statoil havvindanlegget Dudgeon utanfor kysten av England. 67 vindmøller skal lage straum nok til 410.000 britiske husstandar. Men det verkeleg banebrytande er det langt mindre Hywind-anlegget lenger nord, utanfor kysten av Skottland.

Hywind er verdas første med vindmøllepark til havs som ikkje er forankra på havbotnen, og vart opna i oktober. Her er Statoil fremst i verda teknologisk. Potensialet er stort, fordi ein ikkje lenger er avhengig av grunt vatn for å kunne byggje vindmøller.

Åserud, Lise / NTB Scanpix

Vindmølleparkane er neppe nok til å fri Sætre frå mas frå miljøvernarar. Ein kan fint innvende at dette er smått i høve til dei pengane selskapet brukar til å vinne ut olje og gass.

Sjølv om Sætre kan skryte av at dei skal investere 100 milliardar i fornybar energi dei neste 12 åra, vil fornybar-investeringane framleis berre utgjere 15–20 prosent av dei totale investeringane i 2030. Med den farten prisane på fornybar energi fell, høyrest det vel slapt ut.

Selskapet skal òg forske meir. Allereie om to år skal 25 prosent av forskingsmidlane gå til fornybar energi.

Dette er bra. For få år sidan var fornybarsatsinga til Statoil rein fasadepynting. Dette er noko meir.

Ein skal ikkje undervurdere kor komplisert fornybarsatsinga til Statoil er. Ved å drive fornybarrevolusjonen framover, er dei òg med på å undergrave sin eigen olje- og gassforretning.

Eit konkret døme er det enorme vindkraftfeltet Doggerbank, som Statoil-leiinga nyleg gav grønt lys til. Når det står ferdig vil straumen kunne konkurrere med gass frå Statoil i britiske heimar.

Men akkurat som mediebedrifter og bankar, må Statoil ta risikoen på å konkurrere med seg sjølv. Viss ikkje risikerer dei å bli utkonkurrert når ny teknologi tek over.

Slike overgangar er vanskeleg òg internt. Viss dei tilsette får kjensla av at Statoil har mista trua på olje og gass, kan det verke demotiverande og hindre naudsynt nyrekruttering. Oljeproduksjon vil det vere i minst eit par tiår til, truleg lenger. Då trengst det folk.

Dei Statoil-tilsette kunne i går glede seg over at selskapet kjøpte Total sin part av Martin Linge-feltet, for 12 milliardar kroner. Feltet, som ligg vest for Bergen, har forventa levetid til ut på 2030-talet.

Med såpass kort produksjonshorisont på eit felt som ligg nær eksisterande infrastruktur, er risikoen for tap langt lågare enn om Statoil til dømes skulle finne gass i Barentshavet. Det vil ta tid å byggje ut, og koste enormt i form av nye røyrleidningar.

Sjølv om Statoil si satsing på fornybar energi kunne vore endå meir ambisiøs, er det likevel snakk om så store pengar at det er all grunn til å applaudere. Både av omsyn til klimaet, og det norske folket som eig 67 prosent av selskapet. Risikoen for at verdien på Statoil fell blir truleg mindre om dei klarer å vri satsinga til framtidas energiproduksjon.

Dessutan kan Statoil dra med seg norsk leverandørindustri. Det kan gjere vel så mykje for å skape omstilling, som politiske støtteordningar.

Statoil bør etter kvart justere opp fornybarsatsinga. Det vil krevje mot, ikkje minst internt. Men skal selskapet ha ei framtid, må det til.