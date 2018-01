Det aller viktigste for Ap nå, er at Jonas Gahr Støre fremstår som en sterk og tydelig leder.

«Teoretisk sett kan det ikke utelukkes» at Trond Giske kommer tilbake som nestleder, uttalte partileder Jonas Gahr Støre etter tirsdagens sentralstyremøte i Ap. Støre tok avstand fra Giskes uttalelser om at det har kommet inn falske varsler.

Det begynner å bli rimelig åpenbart hvor veien går for nestlederen. Desto mindre begripelig er det at ikke Giske selv trekker seg.

Giske-saken er nå den mest alvorlige i norsk politikk på mange år. Arbeiderpartiet var fra før i en krise-lignende tilstand etter et svakt valgresultat, og er nå i en komplett, kaotisk krise. De mange varslene om seksuell trakassering er særlig alvorlige for Ap, fordi det handler om liv og lære.

Seksuell trakassering fra høytstående tillitsvalgte i likestillingspartiet Ap, er omtrent som om en KrF-politiker blir fersket med prostituerte. Det svekker partiets troverdighet i en av deres viktigste saker.

Nå gjelder det å hindre at Giske-saken blir en Støre-sak. For partilederen er varslene blitt ekstra vanskelig å håndtere av to årsaker: Det ubeleilige tidspunktet og at Ap er i opposisjon.

Julefeiringen har gjort at håndteringen har måttet drøye ut i tid, noe som også har fått Støre til å fremstå som mindre handlekraftig enn han kanskje egentlig er. Han samlet sentralstyret så fort som praktisk mulig, men det lange avbrekket har også gjort at kaos og uklarhet vedvarte uheldig lenge.

Mens enkelte har trukket frem at det er enda godt at Ap ikke er i regjering, mener jeg det er stikk motsatt: Hadde Støre vært statsminister, ville han trolig for lengst ha bedt Giske om å gå. Det ville fremstått som en kraftfull og forståelig reaksjon, selv om varslene ikke var ferdig behandlet. Giske har tross alt innrømmet uakseptabel oppførsel.

Fordi Giske er valgt av landsmøtet, trenger Støre en grundigere prosess for å legitimere at han ikke lenger har tillit til sin nestleder.

I dagene før jul fremsto Støre famlende og unnvikende. Giske skulle vært midlertidig fritatt fra nestledervervet allerede da, selv om det på det tidspunktet kanskje var mer enn en teoretisk mulighet for at han kunne komme tilbake.

Slik partilederen ordla seg etter sentralstyremøtet, er det trolig bare snakk om et tidsspørsmål før «inntil videre» blir til et permanent fritak fra nestledervervet. Når Støre og partisekretær Kjersti Stenseng skal bruke mer tid på å behandle sakene grundig, handler det selvsagt om at varslene skal bli behandlet etter boken. Giske har rett til å gi sin versjon.

Men det handler også om at når Støre på et senere tidspunkt forteller Giske at han ikke lenger har tillit til ham, så blir sårene i partiet minst mulig.

Giske-saken vil med tid og stunder brenne ut. Da er det aller viktigste at en sterkere Støre kommer ut av asken.

Det er en overhengende fare for at kaoset fortsetter, og at Ap virkelig rives i fillebiter. Den som virkelig kan dra partiet ned i skjærsilden, er Giske selv. Fortsetter han kampen om å beholde makten, kan dette bli en stygg vinter og vår for Ap.

«Her er det jeg som er sjefen», sa Støre på pressekonferansen. Men det er ikke slike ord som avgjør hans fremtid som partileder, det er hvordan han handler de neste dagene.