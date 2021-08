Bergen har best vaksinedekning og mest smitte

Dette går ikkje slik me hadde håpt.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Vaksineringa held fram for fullt i Bergen. Det er heilt nødvendig, slik smitten er no. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Heilt ufrivillig er Bergen blitt heile Norges prøvekanin.

Kva skjer når dei fleste har fått minst ei dose koronavaksine i armen, og me lever meir som normalt?

Svaret er diverre ikkje det me håpte på.

For Bergen er storbyen med best vaksinedekning i landet akkurat no. Likevel er me også staden med mest smitte.

I løpet av nokre veker har me gått frå ingen til 80 smitta om dagen.

Vaksinedose nummer ein ser ut til å fungere dårlegare enn alle hadde venta. Dette var overraskande, også for fagfolk både i Bergen og på Folkehelseinstituttet.

Mange ventar enno på vaksinedose nummer to i Bergen. Foto: Torstein Bøe (arkiv)

Over halvparten av dei smitta her i byen er delvaksinerte. Ein dose koronavaksine hjelper rett og slett veldig lite mot å bli smitta og spreie koronavirus.

Det er også meir sannsynleg at det finst skjult smitte i Bergen enn før. Symptoma er ofte ikkje så tydelege for dei som er delvaksinerte. På legevakta opplever dei å få inn pasientar som ikkje mistenker koronasmitte, men som testar positivt. Fleire kan altså uvitande gå rundt og smitte andre.

Mest uro akkurat no er det likevel knytt til kva som skjer på sjukeheimane. På nokre dagar er fleire titals bebuarar blitt smitta. Det er i seg sjølv ikkje så overraskande. Sjølv om dei er fullvaksinerte, får eldre ofte dårlegare effekt av vaksinen. Kroppen reagerer ikkje nok til å bygge opp eit godt forsvar mot viruset.

Spørsmålet er kor sjuke dei blir. Det veit me enno ikkje. Då dette skjedde første gong, gjekk det ofte opp mot ei veke frå dei gamle blei smitta til dei blei alvorleg sjuke.

Fleire sjukeheimar i Bergen har no stengt ned og innført besøksforbod. Foto: Petronelle Halvorsen (arkiv)

Førebels har dei fleste smitta bebuarane i Bergen berre lette symptom, som feber. Men det går enno ei veke før me veit om vaksinen fungerer godt nok til å beskytte mot alvorleg sjukdom. Å stoppe koronasmitten i Norge har heile tida handla om å beskytte dei eldre og mest utsette. Blir dei framleis sjuke, er me eigentleg tilbake der me starta.

Kva med resten av oss? Skal me vere urolege? Eller skal me berre leve med at det er meir smitte rundt oss?

Slik situasjonen er no, går livet nesten som normalt. Samtidig er me på veg inn i det som kan bli den verste smittebølgja så langt i pandemien i Bergen.

For byrådet og deira rådgjevarar, er det svært vanskeleg å vite kva dei skal gjere.

Skal dei verkeleg stenge meir ned, når det på sjukehusa i dag er tomt for koronapasientar? Det tyder på at dei fleste ikkje utviklar alvorleg sjukdom etter at dei er blitt vaksinerte.

Forhåpentlegvis vil dei fleste heller ikkje utvikle langtidsverknader av covid, så lenge dei har fått ein dose vaksine.

Fungerande byrådsleiar Lubna Jaffery (Ap) og helsebyråd Beate Husa (KrF) må bestemme om Bergen skal stramme inn eller ikkje. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Problemet er at ingen veit dette sikkert før det er for seint å gjere noko med det. Erfaringar frå andre land viser at talet på innlagde endå kan stige. Smitten har gått raskt i vêret, og folk utviklar ofte ikkje alvorleg sjukdom før etter fleire dagar med smitte.

Og i kommunen er folk allereie overarbeidde. På sjukeheimane treng dei no ekstra folk. Det slit dei med å finne, fordi dei som var ledige er kalla inn for å vere smittesporarar eller setje vaksinar. Smittesporarane er allereie overarbeidde. Held auken fram, vil heile systemet kunne kollapse.

Frå nasjonalt hald er det stille. Det er som om regjeringa ikkje har fått med seg at smitten har eksplodert i Bergen, og dei har tydelegvis ingen meiningar om det er rett med innstrammingar eller ikkje.

Lyspunktet er at fagfolk framleis meiner at fullvaksinerte er godt beskytta. Det viktigaste blir difor å få gitt flest mogeleg det andre vaksinestikket så raskt som mogeleg.

Bergen har 40.000 vaksinedosar dei kan gi dei neste to vekene. Motivasjonen for å få ein av dei bør vere skyhøg.