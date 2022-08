Straumrekninga blir ikkje særleg større enn no

Solcellepanel og varmepumper flyg ut av butikkane for tida. Det viser at sjølv med straumstøtte, har folk no meir enn god nok grunn til å spare på straumen, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva.

Økonomar fryktar at straumstøtta hindrar folk å spare. Men ei dobling av straumrekninga bør vere motivasjon nok.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Solcellepanel og varmepumper flyg ut av butikkane for tida. Folk vil spare straum. For sjølv om regjeringa innførte straumstøtte til hushaldningane allereie i desember i fjor, er likevel straumrekninga meir enn dobla for folk som bur i Sør-Noreg.

Ein del fagøkonomar meiner likevel at folk ikkje blir motivert nok til å spare på straumen.

Økonomiprofessor Nils-Henrik M. von der Fehr, til dømes. Han har fleire gonger denne veka åtvara mot at straumstøtte kan føre til kraftmangel, fordi folk då ikkje får sterk nok grunn til å spare på straumen.

Det måtte sjølvsagt bli tyn. Det ikkje så mange fekk med seg er at Fehr heller vil ha ei støtteordning som ikkje følgjer forbruket, og dermed motiverer sterkare til å bruke mindre straum.

Akkurat no er det totalt urealistisk. Straumstøtteordninga er kome for å bli, ei stund i alle fall. Så kva betyr ho eigentleg for deg og meg?