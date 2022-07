«Amerikanere pleide å tro at alle kunne lykkes hvis de bare jobbet. Er løgnen nå avslørt?»

Jeg har til gode å møte en optimist her borte.

Det er vanskelig å diagnostisere vår egen tid. Men det kan virke som at kvelden nærmer seg for den tidsånden som har rådet i USA, skriver gjestekommentator David Vogt.

«Velkommen til et land på randen av fascisme».

Det var det første professoren på nabokontoret sa til meg da jeg i vinter ankom New York på forskningsopphold.

Siden har jeg møtt mange som deler hans pessimisme. Da høyesterett opphevet retten til fri abort i juni, gikk jeg blant hundretusenvis av new yorkere i et spontant demonstrasjonstog. Det føltes som at det kokte av sinne og sorg over utviklingen.

Det er andre gang jeg tilbringer et semester her i New York. Forrige gang var i 2014, og mye har forandret seg i USA siden da.

«Det er som om løgnen er avslørt», var det en som sa til meg. Han siktet til den uramerikanske troen på at alle kan lykkes hvis de bare jobber og står på. Dette er myten som det amerikanske samfunnet er tuftet på.

I juni omgjorde høyesterett i USA avgjørelsen i den kjente «Roe v. Vade»-saken. Med det er abort ikke lengre en føderal rett.

«E pluribus unum» står det på det amerikanske våpenskjoldet: «Av mange, én». Mange stater, én nasjon. Men også: Av mange individer, ett fellesskap.

Mangfoldet er selve kjernen, og det som tiltrekker så mange av oss ved dette landet. Tanken har alltid vært at fellesskapet oppstår som et resultat av mangfoldet. Man har det til felles at alle er frie til å leve sine liv – og at alle selv har ansvar for hvordan det går i livet.