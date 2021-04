Kaotisk, rotete og dårleg førebudd. Men likevel ein suksess.

Stener Kvinnsland leverte i dag koronakommisjonens rapport til statsminister Erna Solberg (H). Rapporten er sterkt kritisk til styresmaktenes handtering av koronaviruset. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Noreg var ikkje førebudd på koronaviruset. Då er det godt at me hadde flaks.

Då koronaviruset snudde Noreg på hovudet i fjor vår, var styresmaktene våre prega av raske vedtak og kaos. Slik må det kanskje vere, når eit ukjent virus kjem til landet i eit rasande tempo.

Det er nok rett. Men Noreg var altfor dårleg førebudd på den krisa som råka Noreg i mars 2020.

Det skriv koronakommisjonen i sin rapport, som dei la fram onsdag.

Konklusjonen er gledeleg: Noreg har handtert koronaviruset svært godt samanlikna med andre europeiske land. Tiltaka har vore mindre inngripande. Skulande har vore mindre stengt. Talet på omkomne og innlagde er lågt.

Norsk økonomi kjem òg mindre dårleg frå koronaviruset.

Koronakommisjonen kan difor sjåast på som etterpåklokskap, etter det som på mange område er ein godt handtert pandemisituasjon.

Men etterpåklokskap er viktig. Dei raske avgjerdene og uvissa som råda om viruset førte til feil. I tillegg var dei raske avgjerdene eit problem i seg sjølv.

Det store tidspresset kunne i større grad vore unngått dersom Noreg var betre førebudd, meiner kommisjonen.

Noreg hadde for svak beredskap på test- og smittevernutstyr. Det tok for lang tid å auke testkapasiteten.

Staten visste at dette ville bli svært sentralt i ein pandemi, og dei visste at tilgangen ville bli dårlegare i det pandemien var eit faktum. Likevel skjedde det for lite.

Kina leverte heile auken i den globale handelen av smittevernutstyr, skriv kommisjonen. Det er altså flaks for oss at Kina var på eit anna stadium i pandemien då behovet for smittevernutstyr eksploderte i Noreg.

Flaks. Det kan me ikkje handtere den neste helsekrisa vår på.

Éin time etter anbefalinga kom frå Utdanningsdirektoratet, stengde regjeringa skular og barnehagar for over éin million barn. Folkehelseinstituttet (FHI) argumenterte mot. Det verkar no som det beste argumentet for var ei «føre var»-haldning.

Det kan vere bra nok, altså. Men Utdanningsdirektoratet seier no at dei ikkje ville gjort det same igjen.

Litt seinare i mars vart risikogruppa redusert med over 300.000 menneske – i ei kjapp e-postutveksling. FHI fekk nemleg gjennomslag for å setje grensa på 65 år, og ikkje lågare.

Dagen etterpå kunne helseminister Bent Høie (H) presentere «tydelige råd» om kven som var i risikogruppa.

Noko av kaoset kommisjonen skildrar, handlar om ei uklar rollefordeling mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det førte til ulike råd, dobbeltarbeid og gnissingar.

Kommisjonen skriv at mykje av problema stamma frå ein enorm mengde oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Då er det ekstra ille at kommisjonen konkluderer med at regjeringa brukte for lang tid på å rydde opp i dei uklare rollene.

12. mars 2020 vart store deler av det norske samfunnet stengt. Koronakommisjonen meiner at styresmaktene kan ha brote grunnlova under nedstenginga. Foto: Lise Åserud / NTB (Arkiv)

Kommisjonen går så langt at dei meiner styresmaktene har handla i strid med Grunnlova, ved at det var Helsedirektoratet som stengde landet 12. mars 2020 – og ikkje regjeringa.

Det høyrest formalistisk ut, men det er djupt alvorleg. Det norske demokratiet baserer seg på at det er dei folkevalde som skal fatte så alvorlege tiltak.

Sjølv om gjenopninga lokkar i det fjerne, må me førebu oss på å møte pandemiar igjen i vår levetid.

Eit år med lukking, opning og eit utal ulike tiltaksnivå er ei kjelde til nær uendeleg læring.

Evalueringsarbeidet startar ikkje så veldig godt når statsminister Erna Solberg (H) til Dagbladet omtalar den dårlege beredskapen som «skjønnhetsfeil».

Solberg seier òg at beredskapen var basert på svineinfluensaen. Det er ein standardtabbe i beredskapsarbeid å førebu seg på førre krise.

Difor må ikkje Noreg basere beredskapen på at koronaviruset skal slå til igjen. Kvart virus er forskjellig, så den neste pandemien blir annleis.

Den første gjenopninga i 2020 var ifølgje kommisjonen prega av «hastverk og manglande forberedelser». Dei meiner òg at styresmaktene ikkje hadde ein plan for å handtere importsmitte frå ei ny smittebølgje.

Først i januar 2021 kom ei digital løysing på plass for å registrere koronakontrollen på grensa.

Fysiske grensekryssingar er openbert eit viktig tema når virus kryssar landegrensene. Her lét regjeringa seg presse av interesseorganisasjonane Norsk Industri og NHO, skriv kommisjonen.

Heile situasjonen var ein stresstest av den norske velferdsstaten. Tilbodet til barn og unge, psykisk sjuke, rusavhengige og mange, mange fleire har blitt dårlegare under pandemien.

Då nyttar det ikkje å slå fast at botnlinja i koronahandteringa – dødsfall og press på sjukehusa – har vore betre enn i mange andre land.

Då pressar spørsmålet seg fram: Korleis kan Noreg ha klart seg såpass godt til no i pandemien, når staten har gjort så mange store og alvorlege feil?

Det finn ein fleire svar på i rapporten. Der får nemleg styresmaktene ros for å ha reagert raskt og handlekraftig når situasjonen hadde fått utvikle seg til å bli alvorleg.

Men kommisjonen skriv òg at ikkje alt handlar om styresmaktene. For sjølv om staten ikkje var så godt førebudd på krisa, var samfunnet det.

Befolkningas høge tillit til styresmaktene, bidrog til at sjølv uklare og dårleg greidde ut råd vart følgt.

Formålet med alle dei ulike råda har nemleg vore ganske enkelt å forstå: Når smitten stig i samfunnet må ein møte langt færre folk enn vanleg.

Denne tilliten vil me som samfunn truleg òg få betalt for i form av høgare vaksinasjonsgrad enn i mange andre land.

Solidariteten mellom generasjonane førte til at unge menneske med relativ liten risiko for seg sjølv, likevel følgde smitteråda for å unngå å smitte folk som viruset er farlegare for.

Den viktigaste lærdomen av koronapandemien til no, er at samfunnet må halde på denne tilliten til staten.

Det betyr at styresmaktene må halde fram å gjere seg fortent til den. Det betyr å førebu seg betre til neste gong eit pandemisk virus dukkar opp.