Venstre har funnet et lite håp i mørket

Det heter Senterpartiet.

Anne Rokkan Kommentator

Illustrasjon:Karstein Volle

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Da Venstre gikk inn i sin landsmøtehelg fredag, var det med begredelige nyheter i bagasjen.

NRK publiserte sin såkalte supermåling torsdag, og for Venstre er resultatet katastrofalt. Regjeringspartiet er nå mindre enn både SV, MDG og Rødt.

En oppslutning på 2,9 prosent vil si at det kun er partileder Guri Melby fra Oslo, og muligens Abid Raja fra Akershus, som kan regne med en plass på Stortinget etter valget i høst.

Ministerne Sveinung Rotevatn fra Hordaland og Iselin Nybø, er begge ute av Stortinget.

Sperregrensen er milevis unna. Fjorårets lederskifte, og synligheten kunnskapsminister Melby har fått under pandemien, har ikke bidratt til et etterlengtet oppsving.

Les også Venstre-landsmøtet direkte

Da Melby åpnet møtet med sin tale fredag ettermiddag, nevnte hun ikke partiets utfordringer med et ord.

I stedet brukte hun tiden på det som er partiets tre hovedsaker: Klima, skole og nye, grønne arbeidsplasser.

«Venstre er partiet som tar ungdommens fremtid på alvor», presiserte hun.

I et valgkampår der Senterpartiets imponerende vekst har gjort sentrum/periferi-aksen særlig aktuell, har andre partier styrket sin politikk og retorikk overfor distriktene.

På Arbeiderpartiets landsmøte forrige helg, fridde de til industrien og vendte ryggen til den progressive rusreformen.

I kampen om distrikts- og industrivelgerne, og for å stanse velgerflukten, er de ett av flere partier som har vridd politikken sin i mer konservativ retning.

I dette klimaet øyner Venstre en mulighet til å stå igjen som en bauta for unge, urbane velgere, og treffe velgergrupper som ikke sjarmeres av Trygve Slagsvold Vedums offensiv.

Der Arbeiderpartiet har definert sine satsingsvelgere som «kvinner uten høy utdannelse og middelaldrende menn», har Venstre sett seg ut «den unge urbanisten og etablerte idealisten».

De ulike strategiene manifesterer seg helt ut i det visuelle ved de digitale landsmøtene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre satte seg folkelig ned på scenekanten med en god kaffekopp mellom hendene, foran en skjerm med et rødt strikkemønster.

Guri Melby beveger seg heller scenevant rundt mellom minimal, trendy belysning, og med mimikk, kroppsspråk og kamerablikk som gjør at det føles mest som å overvære en TED-talk på Youtube.

Andre var ikke like subtile som lederen.

Unge Venstres leder, bergenseren Sondre Hansmark, gjennomførte et knallhardt angrep på Arbeiderpartiet og resten av den politiske venstresiden i sin tale.

Ved å kalle Støre og Vedum for «Pompel og Pilt», og insinuere at det ikke finnes noen klar statsministerkandidat på venstresiden, tegner han et bilde av at en stemme til Ap er en stemme på Sp.

Resten av opposisjonen blir også spådd å måtte «dilte etter» Sp.

Klima, rus og EØS-medlemskap er saksområder hvor Venstre særlig ønsker å fremheve hvor ulik de er Sp.

Men er de «etablerte idealistene» mange nok til å løfte Venstre opp over den livsnødvendige sperregrensen? Og er det så sikkert at disse kommer til Venstre?

Ved å legge seg lenger inn mot Sps egen politikk, har nok Ap ristet av seg en del velgere. Disse kan kikke seg til venstre og finne et selvsikkert SV. Dersom tanken på en regjering med et stort ministerkorps fra Sp er tilstrekkelig avskrekkende, vil imidlertid en del også vende blikket mot høyre.

Ved å gå inn for en rekke sosiale løft, som garantert barnehageplass når foreldrepermisjonen er slutt, innføring av arveavgift og å utrede borgerlønn, har Venstre styrket sin sosiale appell.

Dette kan gjøre det enklere for klassiske venstresidevelgere å gå til Venstre.

Veien opp til sperregrensen, eller partiets i dag surrealistiske mål om ti prosent oppslutning, er imidlertid svært lang. Venstre kommer ikke dit bare ved ikke å være Sp.

Partiets notoriske problem er at det sliter med å ta eierskap til sakene som mobiliserer velgerne. Klima, sosiale reformer og skatteletter eies i stor grad av MDG, SV og Høyre.

Å være et parti som plukker det beste fra flere verdener gjør det ikke nødvendigvis til herre over noen av dem.

«Rusreformen er en sak vi kan vinne valget på», ble det sagt under landsmøtet.

Dessverre for Venstre skal det nok litt mer til.

Når Venstre svarer ruskonservative Ap med å gå inn for å legalisere cannabis, er det sannsynligvis noe som vil stå seg godt i historiebøkene.

Problemet er at det er valg om knappe fem måneder.

Selv om Venstre har funnet en god luke å posisjonere seg i, gjenstår det knallhard jobbing fra Guri Melby og resten av partiapparatet for å fylle den med velgere.