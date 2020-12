Smittetallene går ned, men bak fasaden rakner det

Kommunens helseberedskap er i full oppløsning, midt i en aggressiv pandemi. Det er alvorlig.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Medisinsk fagsjef Trond-Egil Hansen (t.v.), byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og helsebyråd Beate Husa (KrF) meldte om at kommunen er i ferd med å få tilbake kontrollen over smittesituasjonen under fredagens pressekonferanse. «De mangler fortsatt kontroll på altfor mye annet», skriver politisk redaktør Eirin Eikefjord.

«Dette er en gledens dag», sa medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen under kommunens pressekonferanse fredag ettermiddag.

Han melder om at kommunen er i ferd med å få tilbake kontrollen over smittesituasjonen, og at det er trygt å lette på tiltakene.

«Det ligger an til å bli en god julefeiring», avsluttet han.

Det er jo bra. Men bak fasaden rakner det fullstendig.

«Dette er en gledens dag», sa medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen under kommunens pressekonferanse fredag ettermiddag. «Ikke helt treffende», mener politisk redaktør Eirin Eikefjord. Foto: Bård Bøe

Absolutt alle de ansatte hos kommuneoverlegen i Bergen har nå sagt opp jobben, ifølge BA. Neste uke forsvinner sistemann ut døren.

Smittevernoverlegen gikk i protest for flere uker siden, etter å ha blitt holdt utenfor både kriseledelsen og viktige beslutninger.

Lederen for helsevernetaten er sykmeldt, og pensjonerte leger blir leid inn på timebasis for å få ting til å gå rundt.

Først måtte etatsdirektør Brita Øygard ta over jobben som kommuneoverlege. Nå skal hun også fungere som smittevernoverlege, på et kontor strippet for ansatte. Tolv overleger tilbakeviser nå hennes påstander om at de har sluttet på grunn av arbeidspress og dominoeffekt. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Tolv overleger tar nå et generaloppgjør med helseledelsen i kommunen.

De klager på dårlig styring og «en møtesyke uten like». Flere opplever seg overkjørt og ignorert.

Bergens smittevernoverlege gjennom 18 år mener dessuten at kommunen kan ha brutt smittevernloven, og får støtte fra Den norske legeforeningen.

Beskrivelsen «en gledens dag» virker altså ikke helt treffende.

Kommunens smittevernberedskap er i full oppløsning, midt i en aggressiv pandemi. Det er alvorlig.

Det er ikke utenkelig at jule- og nyttårsfeiringen fører med seg en ny smittetopp. Allerede i januar skal vaksineprogrammet rulles ut.

Hvordan skal kommunen håndtere det?

Selv om legestillingene er lyst ut, er det ikke akkurat god reklame at etaten fremstilles som et arbeidsmiljø fra helvete. Det er ingen grunn til å tro at søkerne vil stå i kø.

Tidligere smittevernoverlege Karina Koller Løland er blant de tolv overlegene som har tatt et oppgjør med helseledelsen i kommunen. «Ingen av oss har sluttet fordi arbeidsmengden eller arbeidspresset ble vanskelig å håndtere», skriver de. Foto: Alice Bratshaug

Personkabalen fremstår nå som et absurd hatt over hatt-spill.

Først måtte etatsdirektør Brita Øygard ta over jobben som kommuneoverlege. Nå skal hun også fungere som smittevernoverlege, på et kontor strippet for ansatte.

Blir hun byrådsleder også snart?

Noe har gått virkelig galt, og kriseledelsen bør snarest komme med en plan for hvordan dette skal løses.

Nasjonalt har håndteringen av koronakrisen gitt en gedigen popularitetsgevinst.

Justisminister Monica Mæland (H) spaserte inn i folkets hjerter på myke Fila-tøfler og ble koronavårens store statskvinne. Ingen helseminister har vært så sitert og så elsket som Bent Høie (H).

Justisminister Monica Mæland (H) spaserte inn i folkets hjerter på myke Fila-tøfler og ble koronavårens store statskvinne, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Heiko Junge

Byrådet i Bergen kunne også brukt krisen som en mulighet til å skinne og vise handlekraft og samarbeidsevner.

I stedet har det meste kollapset.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har klart å provosere både opposisjonen i bystyret og sine egne fagfolk.

Han blir stadig konfrontert med forsøk på å fordreie sannheten og unndra informasjon.

«En organisasjon som smuldrer midt i en krise er ikke et godt tegn», sier Harald Victor Hove (H) til BA. Foto: Eirik Brekke

I tillegg til rotet på smittevernsfronten, har byrådet viklet seg inn i en konflikt med både byens kulturliv og kulturminister Abid Raja (V).

Selv om det formelt sett har vært en maksgrense på 20 personer på arrangementer, gikk byrådet ut med en sterk anbefaling om å begrense all aktivitet.

«Jeg vil gjerne fremheve at byrådet anbefaler at færrest mulig arrangementer gjennomføres», skrev kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) i en e-post til byens største kulturaktører. Foto: Eirik Brekke

Det førte til at flere kulturscener stengte dørene. Dermed ble pengestøtten fra staten redusert med 40 prosent.

Fadesen endte med at byrådet måtte ta regningen. Det er helt rimelig.

Men uten diffus-moralistisk dobbeltkommunikasjon, hadde byrådet sluppet å bruke masse kommunale penger på å rydde etter seg selv.

Nå har byrådet opphevet den omstridte fempersonersregelen, og lettet på flere av de strengeste tiltakene. Treningssentre og biblioteker får åpne igjen, og skjenketidene utvides.

Det skulle bare mangle når smittetallene har blitt såpass lave.

Men selv om kriseledelsen er i ferd med å få kontroll på smittesituasjonen, mangler de fortsatt kontroll på altfor mye annet.