Eg trudde eg budde i eit verna område. No skal eg visst bu i eit vindkraftanlegg.

Vi som bur i distrikta misser tilliten til styresmaktene når naturen vår plutseleg kan bli rasert.

Ingunn Kjelstad Dagleg leiar i Fjordtømmer AS og leiar i Motvind Sunnfjord og Ytre Sogn

Ingunn Kjelstad heime i Gaular. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Gjesteskribent Dette er en tekst skrevet av en av BTs gjesteskribenter, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Min daglege horisont er langs Gaularvassdraget mot fjellrekka mellom Sunnfjord og Høyanger. Ein horisont som eg deler med alle innbyggarane langs dalføret, og som sidan 90-talet har vore påpassa gjennom Verneplan 4 for vassdrag.

Dette verneområdet er vår nærnatur. Det er beiteland for jordbruket, jaktterreng for jegerar og leveområde for mangfaldige artar. Det er grunnlaget for reiselivet i området.

Vi som bur her lever etter prinsippa om at naturen har verdi. Våre lokale inngrep er svært strengt regulerte, i tråd med det samfunnet har bestemt.

Men no ser vi at vi har tatt feil om naturverdiane. Vernet om denne horisonten er sett ut av kraft. NVE er forvaltningsstyresmakt for vassdraget. Dei har etter oppdrag frå politikarane våre sagt at området er ideelt for vindkraftutbygging.

Naturverdiane som verna området for vassdragsutbygging, er brått nulla ut når vindkrafta kjem på skisseblokka til NVE. Sterke aktørar som Fred Olsen Renewables og Zephyr står på trappa vår og vil bygge eitt av Norges største vindkraftverk.

Politikarane våre har lagt til rette for at nokre få kapitalsterke aktørar får fritt spelerom til å profittere på vår horisont, vår natur og vårt allemannseige. Til å profittere på øydeleggingar av den naturen vi andre er sett til å behandle med omhug.

Fram i dagen kjem ein totalt inkonsekvent kraftpolitikk, og kortsiktige politiske horisontar for verna natur hjå våre folkevalde. Vi har ført ein langvarig kamp om vasskraftutbygging, men no har ikkje styresmaktene respekt for konklusjonen.

Under fana for fornybar energi lar styresmaktene vindkraftutbygging trumfe alle naturverdiar, og slår politisk mynt på vår tillit til dei. Dette gjeld ikkje berre her i gamle Gaular, men alle stader der vindkraftutbygging skjer.

Vi som bur i distrikta der vindkraftutbygginga skjer, føler oss lurte. Lurte av våre eigne folkevalde politikarar og deira forlenga arm i NVE. Horisonten vår verkar for å vere fritt vilt, og vi misser tillit til at nokon passar på.