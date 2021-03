Offentleg sektor kan fort bli lønstapar i år òg

Krisestemninga NHO dyrkar i lønsoppgjeret er truleg borte til hausten. Då kan det bli solide lønstillegg i privat sektor.

Hans K. Mjelva

NHO-sjef Ole Erik Almlid veit at ei god krise er gull verdt i lønsoppgjeret, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva.

Ei god krise kan vere gull verdt, til dømes for å halde lønsveksten nede. Det veit sjølvsagt arbeidsgjevarorganisasjonen NHO. Difor går dei inn i årets lønsoppgjer med krav om reallønsnedgang.

NHO-sjef Ole Erik Almlid formulerte det slik, då dei presenterte krava i førre veke: «Dette er ikke et vanlig lønnsoppgjør. Det er et lønnsoppgjør som kommer mens vi står i en krise.»

Men krisa er i stor grad konsentrert i uteliv, hotell og restaurantar. I industrien, som dannar grunnlaget for lønsoppgjeret, byrjar arbeidsløysa å nærme seg nivået før koronapandemien.

Fleire industrigreiner hadde òg eit svært godt år i fjor. Både industrien og andre delar av næringslivet, spesielt bygg og anlegg, manglar fagfolk. Det kan òg presse lønningane opp.

Dessutan vil ikkje krisa vare evig. Sjølv om vaksineringa går treigare enn planlagt, ligg alle over 18 år an til å få tilbod om vaksine i løpet av sommaren.

Det same gjeld store delar av den rike verda elles, ikkje minst viktige land som USA og Storbritannia. Asia går allereie ganske bra.

Alle spådommar tyder difor på at den økonomiske veksten vil ta seg kraftig opp til hausten, både i Noreg og internasjonalt.

Folk har spart under krisa, og dei pengane vil få bein å gå på når samfunna opnar opp att. Ikkje minst ute- og reiselivet vil merke det.

Dette skaper ei heilt spesiell utfordring i årets lønsoppgjer, ei utfordring som kan gjere offentleg sektor til lønstaparar for andre år på rad.

Årsaka er måten lønsoppgjeret fungerer på, den mykje omtalte frontfagmodellen:

Om våren set lønsforhandlingane i industrien standarden som alle andre næringar stort sett følgjer. Dei som forhandlar er Norsk Industri (NHO) og Fellesforbundet (LO).

Der avtalar dei to partane ein del av løna som eit sentralt tillegg, som alle får. Så gjer dei eit overslag over kva dei trur bedriftene i snitt vil gje i lokale tillegg. Til saman blir det lønsramma som dei andre følgjer.

I privat sektor blir dei lokale tillegga ofte forhandla fram på seinsommaren og hausten. I offentleg sektor blir det sentrale og lokale tillegget forhandla samstundes, om våren.

Dei er difor avhengige av at overslaget frå NHO og LO er rett.

I fjor bomma dei. Tillegga i bedriftene lokalt vart langt høgare enn overslaget. Så medan NHO og LO sa at lønsveksten i industrien ville bli 1,7 prosent, viser fasiten som kom i februar 2,25 prosent.

For enkelte næringar i privat sektor vart lønsveksten endå høgare. I varehandelen heile 3,5 prosent.

Offentleg sektor følgde derimot malen. Lønsveksten i staten inkludert dei statlege sjukehusa vart difor rundt 1,7-1,8 prosent.

Forbunda i offentleg sektor er sjølvsagt misnøgd, og krev at dei skal ta att det tapte i årets oppgjer. Men sjølv om dei får meir enn det industrien kjem fram til, kan dei likevel kome tapande ut i år òg.

Årsaka er at den krisestemninga Almlid no dyrkar, kan vere snudd til optimisme til hausten. Eit kraftig økonomisk oppsving etter sommaren vil gje dei tilsette i privat sektor gode kort på hand når dei skal forhandle om lokale tillegg.

Korta blir ikkje dårlegare av mangel på arbeidskraft i delar av privat næringsliv, spesielt i bygg og anlegg. I tillegg er det bra driv i den viktige oljenæringa, fyrt opp av skattelette og høg oljepris.

NHO krev at lønsveksten i år blir på nivå med det ein ventar i land Noreg konkurrerer med. Det vil seie 2,2 prosent. LO på si side krev reallønsvekst, som betyr over 2,8 prosent.

Såpass mykje krisestemning som det framleis er, kan resultatet i frontfaget bli ein stad imellom. Store forskjellar mellom næringar og bedrifter, gjer òg at svært mykje av lønsveksten kan bli delegert til bedriftene – altså som lokale tillegg.

Spørsmålet er kor stor autoritet dette overslaget vil ha i eit så uvanleg år som 2021.

Sjukehusa (Spekter) og kommunar har vist seg å vere rimeleg harde forhandlarar dei siste åra. Både dei og NHO kan òg vise til at offentleg sektor har fått større lønstillegg enn industrien, viss ein ser dei siste fem åra under eitt.

Dei vil difor stå beinhardt på ramma frå frontfaget.

Samstundes er mange i offentleg sektor forbanna over at takka for å ha stått på i koronapandemien er å bli straffa med reallønsnedgang.

Så her er det duka for harde tak, og kanskje ein streik eller to.