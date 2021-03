Hordalendingane har talt: Denne vegen og banen må regjeringa berre ordne

Ei ny måling viser massiv oppslutning om ny veg og bane frå Arna mot Voss.

Jens Kihl Kommentator

Dei neste dagane og vekene skal samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) avsløre kva transportprosjekt regjeringa vil prioritere på Vestlandet. Her er han på Voss stasjon hausten 2020. Foto: Tobias Schildmann Mandt (arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Er det noko vestlendingar liker, så er det å krangle om samferdsle. Men i ei ny måling har Bergens Tidende spurt folket om kva dei vil prioritere om dei berre får velje eitt stort transportprosjekt her i området.

Svaret var klart og greitt: Ny veg og bane frå Arna i retning Voss, det som blir kalla K5, får støtte frå halvparten av dei spurde. Andre prosjekt, som Hordfast, Bybanen til Åsane og ny veg frå Vågsbotn til Nordhordlandsbrua, må finne seg i å bli stilt i skuggen.

Tala er kanskje ikkje overraskande. Dødsvegen, som E16 frå Arna til Voss blir kalla, engasjerer svært breitt. Den sterke mobiliseringa på denne målinga viser at saka har støtte i alle grupper av hordalandssamfunnet:

K5, altså veg og bane aust for Bergen, er saka som står sterkast hos unge, vaksne og gamle. Den er sak nummer éin for veljarar frå alle parti. Hos både kvinner og menn. Både i Bergen og i resten av Hordaland.

Det set regjeringa under tydeleg press når dei no skal kome med sitt framlegg til kva prosjekt som skal bli prioritert i Nasjonal transportplan (NTP). Dei neste dagane og vekene kjem både lekkasjar om prosjekt som er inne – og meldingar om kva som ikkje blir prioritert.

Tidlegare samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) meinte i 2015 at det skulle vere mogleg å få til byggjestart på prosjektet seinast i 2021. Vel, no er vi komne dit utan at det er mogleg å sjå ei einaste ny sville eller lukte ny asfalt mellom Arna og Stanghelle.

Ferjeturen mellom Halhjem og Sandvikvåg er vakker, men mange ønskjer seg bru på strekninga. Det er dette prosjektet som blir kalla Hordast. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Prosjektet har vore lova – og utsett – så mange gongar at både tilhengarar av raskare tog og tryggare veg nok vil ha vanskeleg å tru på endå eit løfte.

Det som kanskje kan vere ei viss hjelp i, er at samferdsleministeren er skifta ut. Solvik-Olsen sit etter kvart med ei ganske lang liste over prosjekt som blei lova, men aldri finansiert.

Dagens mann i stolen, Knut Arild Hareide frå KrF, har derimot vore meir nøktern. Han har brukt det siste året på å skru ned forventningane.

Det gjer at dei prosjekta regjeringa faktisk prioriterer, bør ha ein større sjanse for å bli bygd – i alle fall om han har gjort alvor av planane om å prioritere noko ned. Det får vi fyrst vite når heile Nasjonal transportplan er lagt fram.

Målinga viser at Hordfast, altså ferjefri veg mellom Os og Stord, er på fyrsteplass hos 17 prosent av hordalendingane. Det er naturleg å sjå det i samanheng med tre faktorar:

Der E16 har ei stygg historie med ras og ulukker, er ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg fyrst og fremst ein tidstjuv. Det blir nok ikkje opplevd som like dramatisk.

Det kan vere lettare å kjempe for å løyse eit akutt problem enn for å realisere framtidsvisjonar. Hordfast er nok for mange i den siste kategorien – sjølv om tidsbruken kan vere håplaus nok for dei som bruker ferja dagleg.

Hordfast er slett ikkje ukontroversielt. Naturinngrepa er store og mange er kritiske til at prosjektet skal føre til meir bilbruk.

I tillegg er spørsmålet i denne målinga formulert slik at hordalendingane må velje eitt prosjekt. Hadde spørsmålet vore «vil du ha både Hordfast og K5?», hadde nok svaret vore ja frå mange.

Bergensarane slår ikkje ring om arbeidet med ny bybane til Åsane – i alle fall ikkje som det viktigaste samferdsleprosjektet i Hordaland. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Målinga er også interessant fordi den viser at dei to bergensprosjekta, ny veg frå Vågsbotn i Åsane til Nordhordlandsbrua og ny bybane til Åsane, ikkje stikk seg ut som særleg høgt prioriterte.

Om ein ser på bakgrunnstala, har Bybanen ei oppslutning på 20 prosent hos bergensarane og åtte prosent i Hordaland utanfor Bergen. Likevel er det tydeleg at det også i byen er veg og bane austover som trumfar det meste anna.

Det kan henge saman med ei forventning om at pengane til Bybanen kjem uansett, slik at prosjektet ikkje verkar så truga.

Forventningane i vest er uansett enorme når ein statsminister og ein samferdsleminister frå Hordaland dei neste dagane og vekene skal avsløre kva prosjekt dei har prioritert, og om dei må avlyse tidlegare løfte – endå ein gong.