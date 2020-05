Bringeduk og treningsbukse

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Foto: Erik Berglund, Aftenposten (arkiv)

Kva er vitsen med bunad utan publikum? Det er som syttande mai utan rømmegraut, skal eg seia deg. Du må gjerne spy av både bunad og rømmegraut, men du skal vita at utan søljer og flytande feitt hadde det ikkje funnest noko kjempers fødeland, ikkje noko Nav. Ingen nedstengte russebilar, ingen syttandemaiminister Abid Raja. Heimekontora kunne forblitt fullrigga frå livet og opp, fullstendig nedrigga bortanfor skjermutsnittet. Vadmålet bergar oss. Det svulmar ikkje under bringekluten om du fuskar med sølvknappane. «Ja, vi elsker» er koronaresistent.

Årets syttande mai vart ei påminning om eit liv utan morgonprosesjon og hovudprosesjon og barnetog og russetog og fjellene selv ropte høyt hurra! Syttandemaifrukost med framandkulturell einmeters fråstand. Russebillause russekultursjokk. Vadmålofobiske virus. Ei påminning om livsens urettferd og bunadgeriljaens rettkomne krav.

Det var ikkje same høgtid over bunadsskjortestrykinga i år som i førkoronisk tid. Men ungane vart fora med meir pølser (veganske) og is (biodynamisk) denne syttande maien enn på normale syttandemaiar, for å kamuflera det sosiale og kulturelle, koroniske meiningstapet.

Vi kunne stengt ned. Vi kunne permittert bunadene og søkt Erna om kulturlausarbeidarstøtte. Vi kunne stilt i digitale treningsbukser på flagglause balkongar. Vi kunne forsona oss med globalismen. Så dansa Erna og gjengen i Raudekrossen hjelpekorpsdansar for at vi skulle halda motet oppe. Så dansa syttandemaiministeren. Ikkje fordi han måtte. Fordi han ville. Så åt folket rømmegraut. Ikkje fordi vi måtte. Fordi vi ikkje hadde noko val, om de’ sku’ bli syttandemai allikavæl.

Vi som et rømmegraut og går med bunad på syttande mai ser ikkje ned på folk med andre preferansar. Det må finnast slike folk for at nokon kan heia på oss som held oppe tradisjonane. Vi treng slike folk for at vi som held oppe tradisjonane er storsinna og inviterer alle preferansar inn i den vadmjølvarmen. Alle som vil har rett til å gå i bunad og ete rømmegraut syttande mai. Alle som ikkje går i bunad og et rømmegraut har rett til å sjå på oss. Blir det ikkje tog til neste år heller, må alle som går med bunad visast fram på storskjermar i heile landet. Bunad er koronaresistent.