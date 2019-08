Et valg det ikke blir gøy å vinne

Premien for å vinne valget i Bergen er fire kjipe år.

FORTSETTER KANSKJE: Byrådsleder Roger Valhammer leker seg på Aps valgkampåpning. Det blir ikke like moro om han får beholde makten etter valget ifølge politisk redaktør i BT, Frøy Gudbrandsen. Paul S. Amundsen

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

Toppkandidatene til Høyre og Arbeiderpartiet har noen problemer til felles. Det første er at Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har ødelagt planene deres for valgkampen.

Fortsatt ligger FNB skyhøyt på målingene, med 21 prosents oppslutning. Det er oppsiktsvekkende, men det er rart hvordan man venner seg til nye tider. Sjokkeffekten er borte nå.

Et annet og hakket mindre alvorlig problem Harald Victor Hove (H) og Roger Valhammer (Ap) deler, er at de ser litt for like ut. Men den av de to som vinner kampen om byrådsmakten til høsten, ender fort opp med langt flere grå hår enn den andre.

For de siste meningsmålingene peker i en tydelig retning: De neste årene blir ustabile. Bergen blir ingen enkel by å styre.

Det siste partibarometeret til BT/Respons, viser at Ap må ha støtte fra fem partier for å danne flertall: Rødt, SV, MDG i tillegg til to av tre sentrumspartier. Det er mulig for Valhammer å klare seg uten enten Venstre, KrF eller Senterpartiet – men det mer kontroversielle Rødt må med.

Alle disse trenger ikke sitte i byrådet, men de må stemme for byrådets politikk. Avstanden fra Rødt til Venstre og KrF er ganske stor. Vi kan ta for gitt at det kommer opp saker der de ikke vil klare å bli enige.

Klima, miljø og byutvikling kommer trolig til å gå greit å enes om, men den store, vanskelige saken er hvor mye penger kommunen skal bruke. Det er, for å si det forsiktig, en ganske vesentlig sak å bli enig om når man skal lage byens budsjett.

SV har falt noe på målingene, og ligger an til å få åtte prosent av stemmene. Partiet har hatt det fint i opposisjon lenge, men nå er partiet innstilt på å kreve mer makt. Deres toppkandidat Mikkel Grüner kommer ikke til å gå med på hva som helst fra sentrum.

Det blir tøft for for Roger Valhammer (Ap) å forene et selvsikkert SV (som trues av et Rødt i vekst) med sentrumspartier som kan true med å hoppe over til høyresiden.

Han vil måtte samle partier som rent faktisk ikke har lyst til å gå i samme retning.

Men det ser ikke det fnugg mer oppløftende ut på høyresiden, om man tenker på stabilitet. Hvis Harald Victor Hove (H) skal ta over makten, trenger han støtte fra Frp (som ligger på spektakulært lave 2,9 prosent), FNB og to av de tre sentrumspartiene.

Ja, Hove trenger «bare» støtte fra fire andre partier, men til gjengjeld bedriver noen av de partiene intens valgkamp mot hverandre akkurat nå.

Hvorvidt Hove vil trenge Venstre med på laget, kan fort bli avgjørende i valget i september. For striden om bompenger og Bybanen har dratt Høyre og Venstre langt fra hverandre den siste tiden.

Så hardt Venstre-politikere har gått ut mot Harald Victor Hove (H), vil det være litt av en snuoperasjon å gå inn for et byrådssamarbeid på et seinere tidspunkt.

Både KrF og Senterpartiet har en mindre konfronterende tilnærming til Høyres utspill for tiden, noe som gjør det lettere å se for seg at de kan utnytte vippeposisjonen sin etter valget.

INGEN BYBANE HER: Høyres Harald Victor Hove vil jobbe for å få Bybanen i tunnel utenom Bryggen, hvis han får makt etter valget. Hver gang han sier det, skyver han Venstre lenger fra seg. Bård Bøe

Et annet vesentlig usikkerhetsmoment, er at et Høyre-byråd vil være avhengig av FNB. Ingen aner hvordan det nye partiet vil fungere. Vil det opptre som en samlet, forutsigbar enhet? Hvordan vil deres bystyrerepresentanter stemme i saker som dukker opp i løpet av perioden?

Det kan i beste fall fungere helt fint, men det er en langt mer uoversiktlig situasjon enn det man har vært vant til.

På valgnatten den 9. september, vil noen partier juble. Men hvis resultatet er omtrent som denne målingen, er det ikke sikkert den som blir byrådsleder jubler helhjertet.