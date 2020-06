Seksuell trakassering kjem fram i lyset. Det lovar veldig godt.

Dette ville neppe skjedd før metoo.

Publisert Publisert Nå nettopp

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Politimeister Kaare Songstad møtte denne veka pressa for å fortelje om fleire tilfelle av seksuell trakassering i hans politidistrikt. Fleire leiarar skal stå bak konkrete hendingar. Foto: Tor Høvik (arkiv)

På Universitetet i Bergen har ein vitskapleg tilsett fått sparken etter å ha teke nærbilete av brysta og rumpene til studentane sine.

I Vest politidistrikt har fleire kvinnelege tilsette opplevd uønskt seksuell merksemd, og ei intern gransking viser at dei fleste ikkje tør melde frå om det.

I løpet av nokre veker har altså to store, offentlege arbeidsgjevarar vedgått at dei har seksuell trakassering i sin organisasjon.

Det er ikkje sjølvsagt at dei skulle ta seg bryet med å gjere ei formell sak ut av dette. Heller ikkje at dette skulle bli saker offentlegheita skulle få vite om. Når det faktisk skjer, lovar det godt for framtida.

Les også Intern gransking i Vest politidistrikt: – Avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering eller manglende rolleforståelse

UiB-saka kan ende i retten, og det står enno att å sjå utfallet av granskinga i politiet. Likevel viser begge sakene vilje til å ta eit oppgjer med hendingar som openbert er problematiske, i staden for å feie desse under teppet.

Det viser også ei vilje til å kalle seksuell trakassering for seksuell trakassering.

Det er store framsteg.

Metoo-rørsla frå 2017 er etter kvart blitt utskjelt for å ha fungert som ein offentleg gapestokk.

Men metoo-rørsla viste for første gong fram det enorme omfanget av seksuell trakassering i samfunnet, og i arbeidslivet spesielt. Det viste kor øydeleggande slik saker er, sjølv dei hendingane som gjerne blei avfeia som bagatellar. Det sette lyset på ein ukultur som mange fram til då ikkje hadde stilt spørsmål ved. Metoo-rørsla var ei aha-oppleving for mange.

At sakene ved UiB og i politiet hadde kome fram i lyset før 2017, er ikkje gitt. Eigentleg er det lite truleg.

Ein grunn er at organisasjonane i seg sjølve neppe hadde teke tak i sakene, i alle fall ikkje på ein formell måte. Det er også tvilsamt om media ville fanga dei opp og skrive om dei. Metoo-rørsla har gjort at seksuell trakassering er eit tema me ikkje lenger kan oversjå eller synast er for ubehageleg å ta i.

Dei mange sakene har også gjort det mindre farleg for ein arbeidsplass å vedgå problema, så lenge dei faktisk har tenkt å gjere noko med det. Dette gjer det lettare for politimeister Kaare Songstad å erkjenne at det finst gamle strukturar i politiet som er usunne, som skapar eit dårleg arbeidsmiljø og som dei må løyse. Det er veldig bra.

Likevel viser dei ferske sakene at det framleis finst krefter i arbeidslivet som ikkje ser alvoret. Forskarforbundet meiner den tilsette ved UiB ikkje skulle mista jobben. Det er dei sjølvsagt i sin rett til å meine. I ei sak hos avisa Khrono hevda likevel tillitsvald Steinar Vagstad at saka hadde ingenting med metoo eller studentar å gjere.

Når det er kjent at saka handlar om nærbilete av studentars rumpe og bryst, tekne i ein undervisningssituasjon, verkar dette som ein underleg konklusjon.

HR-avdelinga ved UiB har også føreslått at problema med den tilsette kunne løysast ved at han ikkje lenger skulle få vere rettleiar for kvinnelege studentar. Det ville vore ei absurd løysing.

Historier om seksuell trakassering vil diverre vere med oss i all overskodeleg framtid. Men når det endar med at leiarar faktisk ser kva som skjer, set rett merkelapp på, og lar det få konsekvensar, kan me håpe at det etter kvart blir færre av dei.