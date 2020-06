Regjeringa må stoppe planane om landstraum til oljeplattformene. Havvind er på alle måtar betre.

Det er meiningslaust at Vestlandet går tom for straum, fordi Nordsjøen skal elektrifiserast frå land.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

NVE har sagt ja til å forsyne Troll B (biletet), Troll C og Oseberg med landstraum frå Kollsnes. Samstundes får bedrifter nei til å etablere seg i bergensområdet fordi det manglar straum. Regjeringa bør difor stoppe prosjektet, og heller bruke pengane på å forsyne plattformene med flytande havvind, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Larsen, Bjørn Erik

Trass to nye kraftlinjer frå indre strøk, får bedrifter i bergensområdet no nei til å etablere seg fordi det manglar straum. Ei viktig årsak er oljenæringas store klimaprosjekt: elektrifisering av oljeplattformene.

I april fekk Equinor ja frå NVE til å elektrifisere Troll B og C og Oseberg. Ingenting tilseier at Olje- og energidepartementet ikkje vil følgje rådet.

Prosjektet vil krevje ti prosent av dagens straumforbruk i Bergen og omeignskommunane. Når fleire plattformer kjem til, vil straumforbruket innan 2030 auke til nær halvparten av dagens straumforbruk (950 MW), ifølgje Statnett.

Samstundes har ei rekke bedrifter på land fått nei til nyetableringar som krev straum. Det gjeld mellom andre Skipavik næringspark i Gulen, eit landbasert oppdrettsanlegg på Mongstad og eit datasenter i Matre.

At staten på denne måten prioriterer eit nasjonalt prestisjeprosjekt framfor ny, framtidsretta verdiskaping på land, er svært provoserande. Ikkje minst fordi klimaeffekten av elektrifiseringa av oljeplattformene er diskutabel:

Straumen skal erstatte gasskraftverk på plattformene. Desse slepper ut enorme mengder CO₂. Problemet er berre at gassen som ikkje lenger blir brukt i gasskraftverka, i staden blir eksportert til utlandet og brent der.

Det er likevel for enkelt å seie at klimaeffekten blir null. Kompliserte mekanismar i EUs kvotesystem gjer at nokon av kutta blir tatt andre stader. Kor stor effekten blir, har eg ikkje klart å finne svar på.

Elektrifiseringa av sokkelen er ei politisk heilag ku. Lokale politikarar er difor varsame med å kritisere prosjektet. Men når det no går ut over den grøne omstillinga av Vestlandet, bør regjeringa sette på bremsen.

Det neste tiåret vil både bergensområdet og resten av landet trengje langt meir straum enn før.

I Bergen og omeign reknar Statnett med at straumforbruket blir meir enn dobla fram til 2030. To tredelar av dette vil gå til industri, hydrogenproduksjon og datasenter. Ein tredel vil gå ut til oljeplattformene.

2020-talet vil krevje ei storstilt omstilling av industri og næringsliv på Vestlandet, ikkje minst frå olje til fornybar. Skal den lykkast må ein ha rikeleg tilgang på billig straum.

Datasenter, hydrogenfabrikkar og elektrifisering av transport og industri vil krevje store mengder elektrisitet. Sidan Vestlandet er Noregs viktigaste eksportregion, er det òg viktig for Noreg at ein her lykkast.

Billig og sikker tilgang på straum er rett og slett eit av Noregs viktigaste konkurransefortrinn. Då må straumen brukast der den skaper mest verdiar, og gjer mest for å få ned klimautsleppa.

Motstanden mot kraftmaster og vindkraft på land viser at elektrisitet kan bli eit knapt gode.

Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) meiner det er eit paradoks at Vestland fylke, som er fylket med størst kraftproduksjon, har kraftmangel langs kysten. Det har han rett i, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Tuva Åserud

Heldigvis er det eit gryande opprør på gang i vest. Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) fryktar at Vestland går glipp av tusenvis av nye arbeidsplassar, viss ikkje bergensområdet får meir straum.

Tysdag møtte han, lokale politikarar og næringsliv Statnett og BKK i eit videomøte for å lufte saka. Der kom det fram at Statnett vurderer ei ny kraftlinje frå Samnanger til Kollsnes for å bøte på problemet. I tillegg kjem ei rekke mindre oppgraderingar av straumnettet.

Det er mogeleg at dei vil klare å skaffe nok straum til alle, inkludert oljeplattformene i Nordsjøen. Men det vil ta tid, og det vil bety nye naturinngrep. I mellomtida vel altså staten å prioritere elektrifiseringa av sokkelen framfor det grøne skiftet på land.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) må no legge søknaden om elektrifisering av Troll og Oseberg til sides. Tida har gått frå denne løysinga.

Staten vil ta nesten heile rekninga på 50 milliardar for å elektrifisere Equinor sine plattformer, gjennom skattesystemet. I tillegg vil staten tape milliardar i CO₂-avgift.

I staden for landstraum bør regjeringa bruke desse pengane til å gje plattformene straum frå flytande havvindturbinar. Det vil gje arbeidsplassar i verkstadindustrien og bidra til å bygge ei norsk framtidsnæring.

I det mykje omtalte prosjektet Hywind Tampen får staten elleve flytande vindturbinar for 2,3 milliardar i Enova-støtte. For 50 milliardar ville staten til same prisen fått 238 turbinar, som produserte til saman nær 2000 MW.

Legg ein til fallande prisar og auka effekt frå turbinane, bør dette vere eit svært interessant prosjekt for regjeringa.

Budsjett-teknisk vil dette gje auka utgifter på statsbudsjettet, fordi skattefrådraga ikkje vil bli synlege medan støtte til havvind vil bli det. Men viss det norske politiske systemet er så dysfunksjonelt at ein ikkje kan sjå gjennom dette, har vi eit problem.