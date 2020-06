Varsko her: Tyskarvits

Eldrebølgja

Publisert Publisert Nå nettopp

Asbjørn Kristoffersen

Eg må slutta driva ap med austlendingar. Norske barn må gje seg med vitsinga om nordmannen og svensken og dansken. Professorar må halda tann for tunge. Ein kronisk tysk student ved Universitetet i Bergen er blitt djupt såra og vonborten av ein (dårleg) professoral vits om tyske turistar. Kroniske austlendingar og svenskar og danskar står ganske sikkert for tur til å bli innlemma i utsette og sårberre vitsegrupper. Alle har like stor rett til å kjenna seg krenka. Vitsar er risikosport.

«Tyskarane har vore her før, og no lurer dei seg inn att». Slik skal ein bergensk professor ha ordlagt seg på ei førelesing. Mange studentar lo, melder høgskule- og universitetsavisa Khrono. Men den tyske studenten kjende seg såpass mobba og trakassert at hen innrapporterte professoren til Universitetet i Bergens eige vitsevernkorps, Sei-frå-ordninga.

No har universitetet lagt seg på kne og sanna syndene sine. Og lova bot og betring. Professoren har fått pålegg om å avstå frå alle koplingar mellom krigens tyskarar og dagens tyske turistar. Kva han meinte med (den dårlege) vitsen, har ingenting å seia for korleis krenkinga vart følt og korleis ho vil bli vurdert. Trøysta kan kanskje vera at intensjonen hans kan få betydning for ei straffeutmåling i etterkant. Vitsar er akademisk sprengstoff.

Tyskarar er ikkje nett vidgjetne for sin smittande humor. Det skulle professoren ha tenkt på. I det minste skulle han høgt og tydeleg sikra seg med eit varsko her, a trigger warning, om faren for framføring av tyskarvitsar. Då kunne den tyske studenten ha berga seg inn i eit av vitsetilfluktsromma på Nygårdshøyden, a safe space. Nett som i Amerika.

Universitetstilsette som på død og liv må slå om seg med vitsar i påhøyr av studentar og andre sårberre sjeler, får belita seg. Alle forsøk på å vera morosam må gå ut over halvgamle og gamle, kvite, heterofile professorar. Då risikerer dei ikkje klabeit med Sei–frå-ordninga eller straffeutmåling i etterkant.

Vitsetilsynet ved Universitetet i Bergen er ingen spøk.