Å skrolla seg nedover enkelte kommentarfelt er som å vera edru på ein skikkeleg fyllefest

Ingenting slår Facebook etter ei overskrift om rasisme, trans eller valdtekt.

Brit Aksnes Skribent, kulturarbeidar og programskapar

Eg trur folk flest meiner godt og er grunnleggande gode, la det vera sagt aller først. Eg trur òg at mange kjenner at dei ikkje blir høyrd, at aviser og media fløymer over av menneske som på ein eller anna måte får hevda seg og at det ikkje representerer deira meiningar.

Men ingen klarar oppføra seg lenger, det er anarki i Kardemomme by og den konfliktskye politimeister Bastian maktar ikkje halda styr på dei utagerande, hylande, kjeftande innbyggjarane sine.

Allereie i 1996 opna Dagbladet for at lesarane kunne kommentera, utan særleg kontroll på kva som blei ytra, og moderator kom ikkje inn i biletet før etter terrorangrepet i 2011.

Med Facebook sin framkomst i 2006, flytta debatten seg såpass mykje over hit at Dagbladet i 2016 la ned sitt eige kommentarfelt. Eg tenkte i mitt stille sinn at det var jaggu godt, naiv som eg var.

Frisleppet over på Facebook må vera det minst kloke mediebransjen har gjort utanom kardinaltabben det var å gjera folk vane til å ikkje skulle betala for journalistikk.