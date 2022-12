Auduns testamente

Partitilhørighet er oftest revnende likegyldig for de politiske avgjørelsene som betyr mest for oss.

Morten Hammerborg Professor i historie, Høgskulen på Vestlandet

Statsbudsjettet blir sjelden tatt imot med jubelrop her i vest. I Bergen tar det heller form av en årlig fornærmelse, hvor byen for ente gang får bekreftet sin tese om at byen behandles urettferdig målt mot hovedstaden.

Men i år var det ekstra ille.