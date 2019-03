Skole til du dør

Kunnskap, kompetanse, utdanning, kvalifisering, undervisning. Synonymene til ordet skole er Høyres svar på det meste.

MYE SKOLE: Partileder Erna Solberg vil berolige dem som engster seg for endring i arbeidslivet med et «klippekort» til utdanning. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

En landsmøtetale er gjerne en god pekepinn på hva partiene vil snakke om det neste året. Partileder Erna Solbergs tale var ikke til å misforstå: Høyre skal snakke om skole.

Eller om å investere i mennesker, som Solberg sa. Skole, i ulike former, er deres løsning på det meste.

Høyre tar imot omstilling, robotisering og digitalisering med åpne armer. At endringer skjer fort, er bare sånn det er. Men den usikkerheten det skaper, kan ha politiske konsekvenser, som ikke nødvendigvis gagner Høyre.

«Samtidig må vi ta inn over oss at endringer kan være krevende for de som rammes av dem», sa Solberg i talen. Den nye ideen hun lanserte, er at utdanning ikke lenger skal være én billett, men et klippekort man kan bruke flere ganger i løpet av yrkeskarrieren.

Det gjenstår en hel del konkretisering av den ideen. Både for å forstå den fullt og helt, og for at den skal berolige dem som vet ganske sikkert at jobben de har er nedleggingstruet som følge av alt det Høyre omfavner.

Ja, det kommer penger til «fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse». Og det er neppe kontroversielt i noe politisk parti. Spørsmålet er mer om det monner så mye at det virker betryggende.

Det mest interessante øyeblikket under Solbergs tale, var da hun snakket om klima. «Klimakampen er en kamp hvor kun seier er godt nok», sa hun, og salen reagerte plutselig med stående applaus.

Klima har blitt en særdeles viktig politisk sak også i Høyre. Slik har det vært lenge, men ikke som en sak som har fått salen til å reise seg i begeistring.

Men skal klimaomstillingen være mulig uten for stor motstand, må folk føle seg trygge på at de får en jobb også etter at oljenæringen har blitt mindre viktig.

En lite dristig spådom er at en massiv satsing på skole og alle dens synonymer, vil være Høyres aller viktigste svar.