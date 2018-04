Når fødselstala går i stå og innvandringa sviktar, er det berre gamlingane å lita på.

Gamlingane lyt trø til. Anna råd er det ikkje. Når fødselstala går i stå og innvandringa sviktar, er det berre gamlingane å lita på. Gamlingane blir fleire og fleire, sprekare og sprekare, og meir og meir seigliva. Gamlingar er Vestlandets framtidsvon.

Det er jo sørgjelege greier at norske damer føder så få barn, dersom ein meiner at landets gamle folkestammar er verneverdige. Held damene fram som dei stemner, er det ein viss risiko for at det på eit eller anna tidspunkt ikkje blir fleire ætlingar etter Harald Hårfagre og Marit Bjørgen. Gamlingar kan bli dei siste på valen.

Så lenge fødselstalet ikkje blir lågare enn 1,6 for kvar kvinne, slik det var i fjor, er det ikkje utelukka at folketilveksten kan ta seg opp att. Men dei siste prognosane viser at det noverande fødselsoverskotet i Hordariket går mot null, nix og nada mot midten av dette hundreåret. Deretter blir det utforbakke, om ikkje innflyttarar og innvandrarar tek over stafetten.

Når damer i fødedyktig alder og innflyttarar og innvandrar ikkje tek ansvar, må gamlingane til pers, nok ein gong. Vi må sørgja for at den nye fylkes­kommunen held dampen oppe, kom sol, kom regn, kom berekraft, kom verkemiddelapparat. Dei var ikkje så mange, dei som deltok i Strilekrigen og sjukehussstriden i Sogn og Fjordane heller. Gamlingar har vore ute ei skulemålrøysting før.

Vi kan gje avkall på eit tidagars krysstokt til Karibia med utvendig lugar og balkong, vi kan avstå ei veke eller to i barnefri retreat på playa’en, om vi får ein fylkeskommunal delegasjon på døra med bøn om at å berga dei demografiske stumpane.

Vi fekk tau om livet og måtte trekkja noko etter oss så snart vi hadde lært å krypa over golvet. Vi kan trekkja noko etter oss med tau i rullatoren også. Bestefar bøtte garn, bestemor karda og spann og sjefa over etterslekta så lenge det spann liv i dei.

Respekt for gamlingane! Det er vår tur no.