Vi diskuterer mobilforbud, russefyll og «dagens ungdom» så fillene fyker. Men det er foreldrene deres som må skjerpe seg.

Dagens ungdom kalles «Generasjon prestasjon». De er smartere, bedre oppdatert og mer målbevisst enn vi foreldre noen gang har vært.

Dette gjør dem samtidig til kretsmestre i forhandlings- og hersketeknikk, etter et liv på toppen av klodens materielle fyrtårn; oljesmurte Norge.

Vi som er foreldrene deres, tilhører den legendariske «Generasjon X» - de fritenkende ironikerne med fødselsår fra 1961 til 1981. Vi møter oss selv i døren hver eneste dag, og den konstante svimmelheten har gjort oss til generasjon X-tra usikker.

La oss for enkelhets skyld kalle oss «Generasjon hjelpeløs».

Generalisering er vanligvis en uting. Men siden den yngre generasjonen stjeler så mye av oppmerksomheten for tiden, er det vel greit å kaste noen brannfakler til på bålet.

Det som kjennetegner Generasjon hjelpeløs ser ut til å være ønsket om å leve i en friksjonsløs tilværelse som bestekompis til egne barn, uten støyende grensesetting.

Vi er vokst opp så antiautoritære at vi er redde for å vise et fnugg av autoritet selv, og overlater derfor store deler av oppdrageransvaret til staten, kommunen eller skolen.

Debatten om mobilforbud i skolen er et eksempel på hvor pinglete foreldregenerasjonen er blitt. Fri bruk av Playstation eller rullebrett i klasserommet er forbudt. Det bør ikke være annerledes for mobiltelefon.

Frankrike har i voksende panikk innført nasjonalt forbud mot mobiltelefon i skoletimene. Det burde ikke være nødvendig. Skolene kan sikkert håndtere mobilmaset på en fin måte selv, uten autoritære direktiver.

Men også dette er en fallitterklæring. Er det ikke naturlig at vi foreldre selv forbyr våre unger å drasse iphonen med inn i klasserommet?

I sommer akker vi oss også over norsk ungdom som går bananas i Syden, doper seg sanseløse og knekker bein på hverandre. Russefylla er blitt symbolet på en hel generasjon av hedonister, som uunngåelig er på vei mot den evige grøft.

Jeg kjøper ikke helt dommedagsvarslene. Hadde ikke videoer av russeslagsmålene blitt vist på TV 2-nyhetene, tviler jeg på at vi ville brydd oss.

Dagens ungdommer er også historiens mest avfotograferte generasjon. Hvert eneste lille batalje har potensial til å bli Instagram-hit på sekunder.

Vi foreldre slapp dette invaderende nærværet av mobilkamera og bredbånd i vår oppvekst. Det er det mange av oss som er sjeleglade for i dag.

Paul S. Amundsen / Bergens Tidende

Men hykleriet er påfallende og hukommelsen er kort, spesielt hos oss som entret voksenlivet på midten av 1980-tallet, den såkalte jappetiden.

Dette var da Norge kvittet seg med det støvete, statlige finansformynderiet, og valgte å feire det i ellevilt konsum av sjampanje, digre biler og lokkende forbrukslån.

Dette var tiden da nordmenn gikk i rosa Poco Loco-dress, og fikk vist frem sine mest ufordragelige karaktertrekk i offentligheten, en skamløshet mange av oss fremdeles gremmer seg over.

Helt til bankene sa stopp, børsen krakket, rentene gikk til værs, konkursene ynglet og ydmykheten igjen la seg over landet. Det finnes ingen unnskyldning for hvordan jappene oppførte seg.

Når våre poder oppfører seg på samme jappete måte, viser vi foreldre til ferske ungdomsundersøkelser. De viser at dagens ungdom er den prektigste siden forbudstiden på 1920-tallet. De drikker lite og bruker mindre dop enn sine foreldre.

Jeg tillater meg å tvile litt. Alle med øyne og ører i hodet registrerer at dop flyter relativt fritt i mange ungdomsmiljøer. Utageringen under russefeiringen er til dels preget av kjemiske substanser og hardcore kjøpesprit.

Kan det være at Generasjon prestasjon også er mer kynisk enn det vi var? Det er på tide med en meningsmåling der ungdommen svarer på dette spørsmålet: «Hvor ofte bløffer du når meningsmålere spør deg om du har røykt hasj eller tatt MDMA, ecstasy eller amfetamin?»

Skal vi «forstå» generasjon prestasjon, er det et par ting vi bør notere oss.

Allerede fra ungene runder åtte-ni år, ser vi at to sterke krefter river og sliter i dem: Behovet for å bli sett, og angsten for å stå utenfor. Det kan forklare den totale avhengigheten av å sjekke Snapchat og Instagram hvert andre minutt.

Dagens 18-åringer er den første generasjonen som har tilbrakt mesteparten av livet sitt i to parallelle virkeligheter: Foreldrenes verden og den digitale liksom-virkeligheten. De to universene lar seg ikke smelte sammen. Å drive fra det ene til det andre er sikkert forvirrende for enhver fjortis.

På nettet lærer ungdom lite eller ingenting om hvilken konsekvens elendig oppførsel har på andre mennesker. Mange unge konsumerer trakassering, pinlige fotos, slankeråd og trist amatørporno som havregrøt med sukker på, hver eneste dag.

Dessuten registrerer de sikkert at kommentarfeltene er fylt til randen av drittslenging fra godt voksne folk, som i teorien burde kunne dette med «folkeskikk».

Nettet er dessverre lite empati-fremmende.

Jeg tror dette er vesentlig for å begripe hvorfor unge oppfører seg som de gjør. Den digitale verden er ustyrlig og uoversiktlig. Siden livet der leves uten direkte, fysisk kontakt, finnes det heller ingen krav til sosial grunnkompetanse.

Når norsk bussruss med fri tilgang til mammas kredittkort og svak forståelse for konsekvens slippes løs i den virkelige verden, går det noen ganger helt galt. Det har bevertning og feriegjester på enkelte greske øyer virkelig fått erfare i sommer.

Det er kanskje en ide å slutte å outsource foreldreansvaret. For noen år siden leverte pedagogikkprofessor Kjetil Steinsholt ved NTNU følgende salve:

«Dagens foreldre er forvirrede, paranoide og engstelige. De tyr til bøker og eksperter og våger ikke å håndtere foreldreskapet på egen hånd. (…) Foreldrene vakler og kjenner seg usikre på hvor grensen for deres egen autoritet går. Dette er et samfunnsproblem», sa han til Dagsavisen.

Det er lett å si seg enig. Oppdragelse bør ikke styres av Instagram, Snapchat, motebloggere eller atferdsterapeuter.

Det er godt mulig Generasjon prestasjon bør få hjelp til å forstå og takle selve livet. Men det er Generasjon hjelpeløs som virkelig trenger hjelp.