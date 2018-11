Downs-kortet, Homo-kortet og Sorterings-kortet. Alt er lov i det skitne spillet Abort Joker Regjeringsmakt.

«Jeg syns kanskje ikke dere skal spille dette kortet hele tiden», sier Erna.

Hun prøver å diktere reglene i Abortspillet.

Abortspillet er en slags krysning mellom Joker Nord og Svarteper. Brettspillversjonen av «The Handmaid’s Tale» møter Strikkepinne-Mikado.

De fleste er egentlig ganske lei av Abortspillet nå. Det ble egentlig avgjort for 40 år siden, men Kjell Ingolf har insistert på å spille om paragraf 2 c enda en gang. Det har Erna gått med på.

Abortspillet er et spill med bare tapere. Snurr strikkepinnen, så få vi se!

Kjell Ingolf går straks høyt ut. Han spiller Downs-kortet!

Det er en drøy vranglesning av spillereglene. Skittent spill!

Hvis det skal være sånn, er det bare å høyne med Feministkortet. Rykk rett til Stortinget for å demonstrere!

Kjell Ingolf parerer med Usaklig-kortet. Han sikter seg inn mot Regjeringskvartalet. Oi, oi, oi. Dette blir stygt!

Audun Braastad / NTB scanpix

Plutselig spiller Bent Homo-kortet. Hva? En Joker!

Ingen skjønner noenting. Er dette klarert med Erna? Ville hun valgt akkurat det kortet?

Homo-kortet hører ikke engang hjemme i Abortspillet. Men Abortspillet er jo blitt et maktspill siden sist. I Abort Joker Regjeringsmakt er alt lov.

Ørjan Deisz

Nei, alt er visst ikke lov likevel! Erna prøver å bestemme hvilke kort de andre får bruke. Bortsett fra Kjell Ingolf og Bent da. De spiller for Den Borgerlige Alliansen, og har fått Frikort.

Men for sent! Strikkepinne-kortet er allerede spilt. Trumfen!

Hva sier du nå, Erna?

«Jeg ville ikke brukt akkurat d...» Akkurat. Ikke det kortet nei.

Valgfrihets-kortet er egentlig Erna sitt favorittkort. Men nå velger hun Stille i båten-kortet igjen. Typisk.

Hun får ta to døgns obligatorisk refleksjon, og det er Bent som må parere Strikkepinne-kortet.

Har han flere Diskrimineringskort på lager? Jada! Han spiller Sorteringskortet.

Kjell Ingolf høyner med Respekt-kortet. En klassiker! Motspilleren må hoppe over 2 c og riskerer å ende på Fødestuen.

Bård Bøe

Noen drister seg til å satse på Kvinne-kortet. Det kan fort vise seg å være en Svarteper.

Å nei! Hun rykker rett til Nemnd. Snurr strikkepinnen!

2c? Sorry. Downs-kortet og Sorteringskortet har satt den ut av spill. Og Valgfrihetskortet gjelder dessverre ikke i dette spillet. Snurr igjen! Du har dårlig tid!

2a? Sorry. Du har for mange Ressurskort. Nemnden sier nei. Rykk frem til Fødestuen. Blessed be the fruit.

Kjell Ingolf begynner å gråte. Han skal snart spille Statsrådskabal, og har brukt opp alle Sorteringskortene sine.

Erna trøster med at det ikke spiller noen rolle hvem som vinner. 2c har ingen betydning i praksis.

Hun bløffer. En steinkald bløff. Kan noen calle bløffen?