Ein fatal feil, ein du elskar døyr, og du kan bli stempla som drapsmann. Det kjennest feil. Er det likevel rett?

Natt til fredag 29. juli 2016 køyrde ein 45 år gammal mann småbåt i mørkret gjennom Kiparsundet i Gulen. Han hadde vore på Utkantfestivalen i Skjerjehamn saman med faren og tre venner. På ferda gjennom sundet tok båtføraren feil av ei fyrlykt og eit anna landemerke. Kursen blei feil, og båten krasja med eit skjær.

I kollisjonen blei far hans kasta ut av båten og døydde. Statsadvokaten i Hordaland tok ut tiltale for aktlaust drap.

– Eg føler at statsadvokaten spenner ein som ligg nede. Det er forkasteleg at denne saka hamnar i retten, sa ein hyttenabo då han vitna i Bergen tingrett.

På fredag kom domen: Båtføraren blei frikjend. Det er lett å tenkje at han burde sloppe den ekstra påkjenninga med å bli dratt til retten for drap.

Saka illustrerer eit generelt dilemma: Er det noko poeng å gjere drapsmenn av folk som gjer feil? Skal det gjera nokon skilnad at det er nokon dei er glad i som døyr?

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som uaktsomt forvolder en annens død», seier straffelova om den saka.

Det er aktløysa som er straffbar. Aktløyse betyr at nokon ter seg i strid med forsvarleg framferd, og at dei kan klandrast for det.

Vanlegvis handlar slike saker om bilkøyring som går over styr. Trafikkdrap er eit felt kor pendelen har svinga frå det eine ytterpunktet til det andre i den nære rettshistoria.

På 60-talet var norske domstolar atterhaldne med å dømma for aktlaust bildrap samanlikna med andre land. Ei forklaring var at folka i juryen helst ikkje ville stempla nokon som drapsmann utan at dei hadde gjort graverande feil.

I 1963 greip Høgsterett inn og justerte kursen, men juryane heldt fram med den tilgivande linja. På 80-talet greip politikarane inn og skjerpa kravet til aktsemd. Det førte raskt til ei tredobling av talet på dømde. Då meinte politikarane at praksisen var blitt for streng.

Før den nye straffelova blei vedteke i 2005, ville Straffelovkommisjonen heva kravet til skuld. Det måtte grov aktløyse til for å dømma nokon for drap, meinte ekspertane. Sånn gjekk det ikkje. Omsynet til trafikktryggleiken vog for tungt.

Utviklinga viser at det ikkje har vore enkelt å bli samd om ein balanse mellom strengt og rettferdig i desse sakene.

Både bil og båt er farlege reiskapar. Mange køyrer uvørdent, og med promille. Trugsel om straff kan virke disiplinerande.

Likevel kan det verke urimeleg å setta det tyngande stempelet drap på djupt tragiske ulukker. Han som rygga over nevøen sin, fordi han såg tvillingbroren trygt i spegelen. Mannen som sovna bak rattet slik at kona døydde.

Fortener dei drapsdom, det sterkaste klanderet samfunnet kan påføra?

«De generelle hensynene bak straffen vil normalt ikke kreve at det reageres med straff i slike spesielle tilfeller», skriv professor ved Politihøgskolen, Morten Holmboe i si utgreiing om problemstillinga i Tidsskrift for strafferett.

Det generelle omsynet bak straff i Noreg er ideen om prevensjon: Straffa er meint for å skremma både gjerningspersonen (individualprevensjon) og andre (allmennprevensjon).

For nokre år sidan blei ei mor tiltala for aktlaust drap etter at barnet hennar drukna i badekaret.

I diskusjonen som følgde, meinte UiO-jurist Gert Fredrik Malt at ei slik sak godt kunne høyre heime i retten, fordi det er viktig for samfunnet å senda signal om at slikt ikkje kan aksepterast.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved UiB var ueinig, og meinte at risikoen for å mista eit barn fullstendig ville overskygga risikoen for straff. Marthinussen kritiserte påtalemakta for å prioritera feil, og juristar i alle ledd for å legga seg flate for påstandar om preventiv effekt.

«Denne dypt plagede morens uaktsomhet prioriteres, trolig uten annet enn negative effekter for samfunnet, mens over 200 voldtektssaker ligger på vent», skreiv Marthinussen i Morgenbladet.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Professor Marthinussen har eit poeng. At aktlause kan straffast, tydar ikkje at den skal straffast.

Heilt sidan 1887 har påtalemakta hatt høve til å la vera å reisa sak, såkalla påtaleunnlating. Eit relevant argument er at vedkomande er «straffa på annan måte», som Riksadvokaten har formulert det.

Etter den nye straffelova kan domstolane dessutan unnlata å utmåla straff, såkalla straffutmålingsfråfall. Det krev heilt særlege grunnar.

Som fleirtalet i Justiskomiteen på Stortinget (Ap, H og SV) skreiv då dei diskuterte saka: «For de aller fleste vil en dødsulykke fortone seg som et mareritt, uansett kor uaktsomt en har kjørt. Når en i tillegg må bære sorgen over tapet av et nært familiemedlem, er det mye som tilsier at en fengselsstraff i tillegg ikke har gode grunner for seg.»

Komiteen var likevel einige om at det må reagerast med straff dersom den som køyrer bil er rusa.

Dette er ikkje nye tankar.

I 1991 køyrde ein mann utfor vegen i stor fart, sånn at to av sønene hans døydde. Han fekk betinga fengsel i 90 dagar. Høgsterett meinte ubetinga fengsel ikkje ville tene formålet med straff. Året etter blei ein mann som køyrde i 110 km/t i 60-sona med promille på 2,2 dømd til full straff i eitt år og to månader. Det var ikkje formildande at kona døydde.

Påverknad av alkohol og graden av uvettig køyring ligg i den eine skåla, formålet med straff og tap av nærståande i den andre. Men avveginga er ikkje heilt rett fram. Morten Holmboe reiser fleire vesentlege spørsmål i artikkelen sin:

Skal det bety noko at dei etterlatne ikkje vil at gjerningspersonen skal straffast? Kva når ulukka råkar andre enn den som står skadevaldaren nær? Kven er nærståande nok? Kva om nokon blir sterkt skada, men overlever? Kor stor grad av aktløyse kan ein unnlata å straffa?

Desse spørsmåla har ikkje fått noko eintydig svar enno.

I saka mot båtføraren i Gulen, meinte tingretten at ein open båt med stor motorkraft i mørket, litt promille og fire passasjerar måtte skjerpa krava til aktsemd.

Men båtføraren var båtvant, godt kjent og heldt forsvarleg fart. Tingretten konkluderte med at faren sin død ikkje skuldast aktlaus navigering, men ein feil som sonen ikkje strafferettsleg kunne lastast for.

Som hyttenaboen sa i retten: Saka vil ikkje ha nokon preventiv effekt. Det er ein haug med båtførarar som oppfører seg som bajasar og hadde trengt å roa seg, men ikkje han. Han er tryggleiken sjølv.

Det same kunne påtalemakta konkludert med for to år sidan, og lagt saka til side.