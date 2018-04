Etter eit halvår med krisesaker, arrangerer Høgre landsmøte i medvind.

Erna Solberg entra talarstolen og møtte eit letta landsmøte fredag. Det som kunne blitt ei ganske tung helg, er no ei samling av politikarar som ser lyst på partiet sitt, og som er klar til å diskutere politiske saker igjen.

Partileiarens tale malte eit bilete av ein norsk velferdsstat og ein internasjonal situasjon som ikkje toler eksperiment. Solberg brukte spesielt mykje tid på forsvarspolitikken, i eit forsøk på å kome mykje av kritikken til landsmøtet i forkjøpet.

Det er nemleg mange i salen som ønskjer at både Høgre og regjeringa forpliktar seg skikkeleg til å nå Nato sitt mål om at to prosent av pengebruken skal gå til forsvar. Det målet unngjekk Solberg å nemne, men krydra talen med ei rekkje talepunkt om korleis ho meiner at regjeringa har styrka forsvaret.

Høgre-leiinga har stått midt oppi fleire vanskelege saker det siste halvåret, og burde eigentleg vore dårlegare stilt enn dei er i dag. Men partiet er langt frå i krise. Tvert imot, så gjekk partileiar Erna Solberg på talarstolen i medvind.

Slik såg det ikkje ut før påske. Ei langvarig krise knytt til byggeskandala på Stortinget enda med at Olemic Thommessen fekk stortingsfleirtalet mot seg, og måtte gå av som stortingspresident.

Kristian Tonning Riise gjekk etter sigande frivillig av som leiar i Unge Høgre, på grunn av at han hadde «utvist dårlig dømmekraft og blitt konfrontert med det». Så kom det fram at han verken gjekk av frivillig eller at det mangla på varsel mot han. Eitt av varsla var spesielt alvorleg, knytt til seksuell omgang med ei 16 år gammal jente.

Den eine krisesaka avløyste den neste. Før påsken måtte justisminister Sylvi Listhaug (Frp) trekkje seg. Det tok unødvendig lang tid før Erna Solberg (H) greip inn.

Viss Listhaug hadde lytta til statsministeren, og kome raskare på med ei skikkeleg uforbeholden unnskyldning, ville ho framleis vore statsråd. Det at Listhaug valde å ignorere Solberg, er ei ripe i lakken til statsministeren. Men kva betyr det når ingenting ser ut til å affisere Høgre-veljarane? Frå februar til mars gjekk Høgre ned på snittmålingane til Poll of Polls med 1,5 prosentpoeng.

Høgre vert målt stabilt høgare enn valresultatet frå i haust, og Solberg har klart å utvide regjeringa ved å ta inn Venstre. Det brukte ho òg tid på mot slutten av talen sin. Invitasjonen til KrF er open.

Trass i at Høgre har komne heilskinna ut av alle desse problemsakene, er nok både partiet og Solberg sjølv glad for at det no kan bli rom for å diskutere politiske saker igjen.

Det var eitt stort hòl i Solbergs landsmøtetale. Ho tok nemlig ikkje opp den andre store konfliktsaka som har fått mykje merksemd før landsmøtet. Ho var verken innom gen- og bioteknologi generelt, eller eggdonasjon spesielt. Det òg var nok ein invitasjon til KrF, som er mot.

I fjor gjekk det mot eit ja til eggdonasjon, før Erna Solberg pressa landsmøtet på plass, og fekk utsett avgjerda. I år kjem dommen, uansett. Om noko, så har fjorårets press redusert Solbergs innflytelse på landsmøtet i denne saka.

Regjeringa leverte i fjor haust ei bioteknologimelding til Stortinget. Der har regjeringa latt vere å ta stilling til fleire betente saker, som eggdonasjon, tidleg ultralyd, assistert befruktning av einslege og mogelegheitene for å ha tre biologiske foreldre.

Konklusjonen frå årets landsmøtedebatt i Høgre vil formelt sett ikkje binde partiet inn i programbehandlinga til neste år, men blir det fleirtal for eggdonasjon er det forventa at Høgre-representantane på Stortinget stemmer for eggdonasjon når saka kjem opp seinare i år.

Seier Høgre ja, er debatten om eggdonasjon over i Noreg. Då blir det innført, og det blir ikkje reversert.

Seier Høgre nei, vil debatten fortsette å splitte partiet.

Det er eigentleg fleirtal på Stortinget for eggdonasjon, viss alle stemmer fritt. Men viss Høgre seier nei, og krev at samarbeidspartia gjer det same, ryk fleirtalet.

Det verste argumentet mot at Høgre skal seie ja til eggdonasjon, er at KrF er mot. KrF har forsøkt å skremme Høgre frå å seie ja, men det bør landsmøtet ignorere. Kva skal KrF gjere då? Gå til Arbeidarpartiet, som er endå meir liberale enn Høgre i gen- og bioteknologispørsmål? Nei.

Dagbladet har gjennomført ein ringerunde til fylkesleiarane i Høgre, og konklusjonen deira er at partiet trassar leiinga i saka, og stemmer for eggdonasjon.

Landsmøtet skal òg ta stilling til to andre dissensar innan gen- og bioteknologi. Den eine dissensen er meir konservativ enn innstillinga frå Sanner sin komité, medan den andre er meir liberal.

Den nye stortingspresidenten, Tone W. Trøen, står bak det meir konservative endringsforslaget. Komiteen opnar for at ein kan gi assistert befruktning til einslege, og ikkje berre eit par. Det ønskjer ikkje Trøen og mindretalet i komiteen.

Den andre dissensen, som går i liberal retning, er frå Unge Høgre-leiar Sandra Bruflot. Ho ønskjer å opne for surrogati. Det er fleire av dei same argumenta som går igjen frå debatten om eggdonasjon, men det er ikkje til å kome frå at ein graviditet og fødsel er mykje farlegare enn å donere egg.

Det er berre Venstre som er positiv til dette i dag.

Då Erna Solberg entra talarstolen fredag, var det med vind i ryggen. Det burde kanskje ikkje gå så bra med regjeringa, etter det halvåret Høgre har vore gjennom, men det går bra likevel. Erna Solberg er på sitt beste når ho kan fokusere på politiske saker, og ikkje kriser.

