Kor gale går det eigentleg?

I det skjulte skjer det ein digital revolusjon på bygdene. Den må vi lære oss å skryte av.

Sigbjørn Råsberg Jurist og heimflytta til Leikanger

Sigbjørn Råsberg har flytta heim til Leikanger i Sogn: «Då dei i Bergen spurte korleis det ville bli å prioritera fritid framfor karriere, så kjende eg meg ikkje att i premissen.» Foto: Digitaliseringsdirektoratet

Innmarka gror att, folketalet går ned og snittalderen aukar. Og korleis skal Torleif no lesa avisa når posten berre kjem annankvar vekedag?

Slik er det visst på bygda. Det går verkeleg ikkje bra.

Det er berre éin ting som skurrar: Kvifor kjenner ikkje eg meg att i alt dette?

Etter tolv år i Bergen sa eg i fjor vår opp jobben og selde leilegheita bak Bryggen. I staden for å seia kvar eg skulle flytta, sa eg heller kvar eg skulle jobba: Digitaliseringsdirektoratet. Utan unntak vart det lagt til grunn at neste stopp no var Oslo. For digitalisering driv ein vel ikkje med på bygda?

Men inni ein fjord mellom fjell og frukttre finn me altså ikkje berre Torleif og den tomme postkassa hans, men òg nokon av dei som tek Noreg inn i framtida. Her i Sogn held regjeringas flaggskip for digitalisering til. Det same gjer ei rekkje andre teknologiverksemder, slik som Highsoft, Rocketfarm og nLink.

Den same framoverlente tilnærminga finn me òg andre mindre plassar, til dømes knytt til det grøne skiftet til sjøs og smartteknologi på straummarknaden. Det skjer veldig mykje spanande og nyskapande i distrikta, men diverre er det ein godt bevart løyndom.

Me er ikkje flinke nok til å slå oss på brystet og skryta uhemma av eigne bragder. Her har nok sindige bygdefolk noko å læra av byfolka i Bergen.

Det er nemleg ikkje slik at eg bur på bygda fordi eg må. Eg bur på bygda fordi det gir meg noko anna enn byen.

Det er mange gode jobbar i Sogn. Men det er ikkje så verst å leve på fritida heller. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Då dei i Bergen spurte korleis det ville bli å prioritera fritid framfor karriere, så kjende eg meg ikkje att i premissen. For meg var det «ja takk, begge delar»: Ein forrykande jobb på dagtid og natur på kveldstid.

Auka fleksibilitet gjer oss mindre stadbundne og opnar dører for dei som vil bu utanfor byane. Dette gjer det mogleg for fleire å kombinera jobb og fritid på bygda.

Og med tida er eg trygg på at nokon lærer Torleif korleis han tek i bruk nettavisa, den digitale postkassa og dei verdsleiande digitale løysingane utvikla i nabobygda. Dei gjer kvardagen hans enklare.