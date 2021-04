To av fem skular i Sveio kan bli lagt ned. Saka er i ferd med å slite kommunen i filler.

Denne veka opnar Ap-landsmøtet. I Sveio viser partiet realiteten i distriktspolitikken sin.

Jens Kihl Kommentator

Ordførar Linn Therese Erve (Ap) i Sveio går inn for å leggje ned kommunens to minste skular. Saka har vekt enormt engasjement. Foto: Grethe Nygaard (arkiv)

«Skulestrukturen i Sveio er ikkje tema dei neste fire åra.»

Korleis ville du tolka den setninga? Som at dette ikkje er noko politikarane har eit svar på no? Eller som at skulestrukturen ikkje vil bli endra på i fireårsperioden?

Svært mykje tyder på at det store fleirtalet i Sveio tolka denne utsegna frå noverande Ap-ordførar Linn Therese Erve i valkampen som at Sveio ikkje skulle leggje ned nokon av skulane i kommunen i denne valperioden.

Får ho derimot viljen sin i dagens kommunestyremøte, legg Sveio ned to av fem skular.

Det skjer i så fall på spektakulært vis: For å få lagt ned dei to grendeskulane i Valestrand og Auklandshamn, får Arbeidarpartiet hjelp av Frp. Dei to siste røystene kjem frå to uavhengige representantar.

Dei blei valt inn i kommunestyret i Sveio for Høgre, men melde seg ut av partiet kort tid etter valet. Og Høgre? Dei gjekk til val på å halde på dagens fem skular i kommunen.

Med knappast mogeleg fleirtal, 13 mot 12, legg Ap i så fall ned to skular som til saman har nesten hundre elevar, og gjev elevane fleire mil med bussveg kvar dag. Veljarane har all grunn til å føle seg lurte.

Saka er no i ferd med å slite Sveio i fillebitar. Ei meiningsmåling utført for Høgre viser at 75 prosent av innbyggjarane er mot nedlegginga av dei to skulane. 18 prosent stør nedlegginga. Ap og Frp får katastrofeoppslutning.

Nordre del av kommunen kan vurdere å søkje seg til Stord. Skuleforkjemparane har engasjert advokat, som meiner det er fleire sentrale sakshandsamingsfeil i prosessen. Lokalavisa Vestavind er tapetsert med innlegg om saka. Og på sosiale medium haglar det med harde ord.

Eit sentralt spørsmål er kva saka eigentleg handlar om. Dei mange tilhengarane av skulane ser det som eit spørsmål om distriktspolitikk, levande bygder og ein trygg nærskule.

Dei som ønskjer nedlegging ser på saka først og fremst som eit spørsmål om utdanningskvalitet og fagmiljø.

Her ligg nok ein del av problemet: Alfa og omega i politikken er at du først må skape aksept for at det er eit problem for å få folk til å samle seg om at det trengst ei løysing.

Omtrent ingen i Sveio har meint at småskulane var eit problem. Sakspapira til dagens kommunestyremøte gjev heller ikkje inntrykk av at skulane er spesielt fagleg svake, prega av mobbing eller har noko anna ved seg som gjer ei nedlegging akutt viktig.

Saka er eit treffande døme på Arbeidarpartiet i distriktspolitikken: Det er ikkje det at partiet har ein spesielt distriktsfiendtleg politikk i botnen. Det er berre det at det så ofte er noko anna som trumfar distriktas krav.

Kommunen kan spare nokre kroner, og i tillegg får dei sterkare fagmiljø på skulane som er att.

For folk på bygdene stiller det seg derimot annleis: Dei er fullt ut villige til å leve med at læringsmiljøet ikkje er særleg robust dersom alternativet er å sende seksåringen med buss ein time om dagen. Og skulenedlegging er svært ofte starten på bygdedaude.

Dei siste åra har Arbeidarpartiet på Vestlandet stått for liknande saker i mellom anna nye Ullensvang og tidlegare Vågsøy. Skulenedleggingar er den enkeltsaka som skaper mest engasjement i ein kommune. Det gjer at kravet til grundig sakshandsaming er endå sterkare enn i andre spørsmål.

Sveio har i underkant av 6000 innbyggjarar, som bur fordelt på dei ulike bygdene. Kommunen har ikkje noko sterkt sentrum, og svært mange pendlar anten nordover til Stord eller sørover mot Haugesund.

Det stiller nokre ekstra krav til å føre ein politikk som blir opplevd som samlande. I staden har innbyggjarane no fått denne saka i fanget mellom to val og under ein pandemi som gjer mobiliseringsarbeidet vanskelegare.

Resultatet er blitt eit raseri som tidvis bikkar over i rein sjikane. Det same var tilfellet i Vågsøy, der ordførar Kristin Maurstad (Ap) blei hetsa ut i sjukmelding.

Denne veka er det landsmøte i Arbeidarpartiet. Noko av det viktigaste vil vere å vise seg fram som eit godt nok distriktsparti til at nokre av dei mange Sp-veljarane vil vurdere sosialdemokratiet i stemmeavlukket til hausten.

Det kan bli ein tøff jobb så lenge veljarane ser partiets praksis i Distrikts-Noreg.