Statsminister Vedum? Det er berre å venne seg til tanken.

Ein statsministerkandidat frå Senterpartiet er dårleg nytt for Ap, men også Høgre bør vere uroa no.

Om ganske nøyaktig eitt år kjem det nokon ut på ein parkeringsplass ved eit konferansehotell ein times køyring frå Oslo og seier at det blir pressekonferanse om ny regjeringsplattform.

Sjansane er absolutt til stades for at det er Vedum som fyrst tek ordet på den pressekonferansen.

Nye meiningsmålingar hos TV 2 og VG viser det same biletet: Arbeidarpartiet, Høgre og Senterpartiet er no jamstore i Noreg. Om dette biletet held seg, treng landet ei avklaring:

Trygve Magnus Slagsvold Vedum bør svare tydeleg på om han er statsministerkandidat. Norske veljarar fortener å få vite kva dei får.

Spørsmålet om kven som skal ha aller mest makt i nasjonen er ikkje eigna til hestehandel på bakrommet. Den diskusjonen bør gå i ope lende. Det er bra for folkestyret.

Det ser ut til å vere ei rask endring i Senterpartiet på dette området. 23. oktober stilte VG spørsmålet «Er du Sps statsministerkandidat?» til Vedum. Då fekk dei til svar at «Jeg tror det er greit å ta det litt med ro nå. Dette er bare en måling».

I same intervju seier han at «Dette er en spill-diskusjon som jeg ikke vil inn i» og meiner «hele diskusjonen er mediedrevet».

No har pipa fått ein annan lyd. Tysdag kom VG med ei måling om kven nordmenn helst vil ha som statsminister. Den viser at 21 prosent vil ha Vedum, 23 prosent vil ha Støre og 38 prosent vil ha Solberg.

Det er altså daudt løp mellom Vedum og Støre. Når VG stiller Vedum spørsmål om kor vidt han kjenner på forventningspresset når så mange vil ha han som statsminister, svarer han:

«Jeg føler jo et ansvar for at mange har tillit til oss. Jeg opplever ofte at folk tar kontakt, konduktører på toget som klapper meg på skulderen og sier at de stoler på oss. Jo større vi blir, desto større ansvar har vi.»

Samanfatta: Frå «dette er mediedrive» til «jo større vi bli, jo større ansvar har vi» på ei og ei halv veke.

For Arbeidarpartiet er det sjølvsagt elendig nytt. Tanken på å vere veslebror i ei regjering er nesten umogleg å halde ut.

Men det kan godt vere at dette også er dårleg nytt for Erna Solberg og Høgre. Vedum presenterer eit alternativ som går rett heim hos mange som synst det kan bli vel mykje avgifter, stat og styring der borte i Arbeidarpartiet.

Statsministerkandidat Vedum kan vere eit forlokkande alternativ som kan stele endå fleire veljarar frå den borgarlege blokka enn Sp allereie har gjort.

Og kva gjer sentrum i ein slik situasjon? KrF valde med knapp margin å søkje seg inn i ei Erna Solberg-leidd regjering for to år sidan. Men Senterpartiet er og blir det partiet som står KrF nærast i Stortinget.

Om KrF bergar seg over sperregrensa neste haust, kan det godt vere at dei, Sp og Ap kan finne saman i regjering. For KrF er det skilnad på Støre og Vedum som sjef.

Det vil gjere vegen tilbake til regjeringskontora endå lengre for Høgre.

Eit spørsmål som melder seg, er kor vidt Trygve Magnus Slagsvold Vedum kan bli ein god statsminister. Til det er vel svaret ja. I grunnen tenkjer eg at dei fleste partileiarane våre heilt sikkert kunne vore gode statsministrar.

Då Sylvi Listhaug gjekk av som justisminister, heldt ho ein torevêrs-tale der ho mellom anna sa at Jonas Gahr Støre som statsminister ville vere «ein katastrofe for Noreg».

Sånn trur eg veldig få tenkjer. Om Vedum, Støre eller Solberg er Noregs statsminister om eit år frå no, er det nok heilt i orden for dei fleste. Dei er samlande figurar som nyt stor respekt.

I statsminister-målinga i VG er det berre ni prosent som svarer «ingen av dei» når valet står mellom Støre, Solberg og Vedum. Det seier vel noko om eit samfunn der dei fleste av oss godtek politikarar også frå parti vi ikkje røystar på. Og det er jo bra.