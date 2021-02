Det er på tide å snakke om gjenopning av samfunnet

Om få månader er risikogruppene vaksinert. Allereie no treng vi ein plan for kva slags gjenopning vi kan vente oss.

Jens Kihl Kommentator

Statsminister Erna Solberg (H), kunnskapsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad (KrF) på veg inn på ein av regjeringas koronapressekonferansar nyleg. Foto: Berit Roald / NTB

12. mars for snart eitt år sidan gjekk statsminister Erna Solberg på talarstolen og varsla svært inngripande tiltak i liva våre. Ho inviterte oss alle med på vår livs lengste dugnad:

«Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke, og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom.»

Hovudinnhaldet på pressekonferansen var at mange av oss ville kunne bli smitta av koronaviruset og få covid-19. Det trong ikkje bli særleg alvorleg for dei av oss som ikkje var i ei risikogruppe, men vi kunne igjen smitte andre.

I tillegg kunne ukontrollerte utbrot, slik vi hadde sett det i mellom anna Italia, føre til overfylte sjukehus. Dersom helsevesenet knelte, ville det i sin tur gå utover alle oss andre. Basert på dette, la regjeringa fram ei rekkje tiltak.

Måla, å unngå overfylte sjukehus og smitte av risikogruppene, har det vore svært lite strid om.

Derfor bør dei liggje fast også ved gjenopninga av samfunnet. Det bør regjeringa avklare no.

Oppslutninga om smitteverntiltaka viser at nordmenn flest har meint at både måla og midla har vore legitime. Ei lang rekkje undersøkingar har vist det same.

Diskusjonane har stort sett kome når det har vore vanskeleg å sjå korleis tiltaka heng saman med målet:

Blir det verkeleg mindre korona av forbod mot hyttetur? Kvifor smittar ein publikummar mindre når stolen var fastbolta i golvet frå før pandemien braut ut? Må verkeleg fritidsaktivitetar i kommunar utan smitte halde stengt?

Folkehelseinstituttet har no eit scenario for vaksinasjon som viser at store delar av dei som høyrer til i risikogruppene kan bli ferdigvaksinerte i mai og juni. Det er openbert mykje uvisse knytt til dette.

På eitt eller anna tidspunkt vil vi likevel ha kome dit at sjansen er svært liten for massesmitte i risikogruppene og overfylte sjukehus. Held igjen litt til, for å vere på den sikre sida? Det er vel ingen som vil ha covid-19?

Det er viktig at argumentasjonen ikkje sklir no. Om måla for smittevernarbeidet blir endra, må regjeringa gjere det klart og tydeleg, slik at vi alle kan ta stilling til det.

Ei slik endring må også bli vurdert opp mot smittevernlova, og særleg paragraf 1.5: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering.»

Med andre ord: «Det er så greitt å vere på den sikre sida» treng ikkje vere godt nok til å halde landet stengt, slik regjeringa gjorde 3. januar i år.

Då var det ei generell frykt for høge smittetal som gjorde at alle kommunar, med eller utan smitte, fekk strenge tiltak. I ettertid ser det ut til å ha vore forhasta: Tiltaka var for lite treffsikre når situasjonen er så ulik frå kommune til kommune.

Bergen kommune har no god testkapasitet, til liks med kommunar over heile Noreg. Her er teststasjonen på Festplassen i Bergen sentrum. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Nyleg skreiv Øyvind Kommedal og Elling Ulvestad ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland i BT om at Bergen kan velje ein «vente og sjå»-strategi i møte med nye mutantar, fordi dei ikkje ser ut til å gje meir alvorleg sjukdom.

Dei argumenterer for at svært strenge smitteverntiltak ikkje treng vere naudsynt når det er god kapasitet på prøvetaking, smittesporing og laboratoriekapasitet.

Det openberre motargumentet mot alt dette, er altså at ingen vil ha covid-19. Det kan slå ut kven som helst, og mange slit med seinverknader av koronaviruset.

Den risikoen må vi ta på alvor, og sjølvsagt må vi gjere det vi kan for å minimere den gjennom gode smitteverntiltak. Men ein viss risiko bør dei fleste av oss vere villige til å leve med.

Heimeundervisning har prega heile det siste året for mange elevar. Det har gått hardt ut over både læring, trivsel og psykisk helse for mange. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

For å seie det sånn: Den einaste garantien mot flyulukker, er å la alle fly stå på bakken. Det er det få som tek til ords for.

Vi må også vege risikoane opp mot kvarandre. Etter kvart som tida går, har vi fått meir og meir innsikt i pandemiens andre skuggesider.

Sårbare barn og unge er kanskje den gruppa som har betalt den aller høgaste prisen. Det er vanskeleg å talfeste kor stort omfanget av krisa for desse er, men det er stort.

Covid-19 kan plage deg ei veke eller to om du ikkje er i ei risikogruppe. Ein øydelagt barndom kan prege eit menneske livet ut.

Men det er andre grupper også. Einsame eldre. Permitterte og arbeidsledige. Elevar og studentar som får ei dårlegare utdanning. Alle som slit med psykisk sjukdom. Og mange, mange fleire.

Dermed er det ikkje så enkelt som å seie at «det rette» er å sikre oss mot koronaviruset med hardast moglege tiltak.

Det viktige no er ikkje festivalar, sydenferie og store sommarfestar. Det er å nøkternt vege fordelar og ulemper mot kvarandre. Det gjer vi best ved å halde fast på målet.