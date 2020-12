Ni grafar som fortel historia om det merkelege året 2020

2020 har på alle måtar vore eit ekstremt år. Men Noreg klarte seg betre enn dei fleste land, og ikkje på grunn av oljefondet.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

12. mars stengde regjeringa ned landet. Folket tok viruset på alvor, og resultatet er imponerande, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Lise Åserud

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Året 2020 såg lovande ut då det byrja. SSB og andre spådde ein solid økonomisk oppgang og dei beste lønsoppgjera på mange år.

Slik gjekk det som kjent ikkje. 2020 vart på mange måtar eit dritår, med nedstenging, arbeidsløyse og ufridom. Takka vere eit virus frå Kina.

Likevel – det kunne gått langt verre. Ikkje minst om ein samanliknar Noreg med andre land.

Her er eit forsøk på å teikne eit bilete av dette uverkelege året, gjennom ni grafar (klikk på grafane, viss du vil sjå nøyare på tala).

Den første smitten kom frå Alpane

Afterski med nogo attåt.

Koronaviruset byrja på si reise til Noreg i kroppen på norske skituristar i Alpane. Austlendingane hadde vinterferie nest siste veka i februar. Veka etter byrja fleire testar å gje positive utslag.

Det tok tid før folk forstod at det ikkje var ein vanleg forkjøling dei sleit med, og mange gjekk på jobb. Slik spreidde smitten seg.

12. mars måtte helsestyresmaktene innsjå at dei ikkje lenger hadde kontroll. Den dagen held dei og regjeringa ein pressekonferanse som skremde likskiten av folk.

«Dei sterkaste tiltak vi har hatt i fredstid», erklærte statsminister Erna Solberg, før ho stengde ned alle skular, barnehagar, universitet, kulturlivet, idretten, frisørar og så vidare.

Grafen ovanfor viser korleis det gjekk. To veker etter nådde smittebølgja toppen. Smitten gjekk så kraftig ned fram mot sommarferien.

I haust kom smitten tilbake, men talet på innlagde pasientar held seg langt lågare enn i mars. Langt under kapasitetsgrensa til sjukehusa.

Nedstenging over natta

Nedstenginga 12. mars fekk effekt same dag.

Allereie same dag som regjeringa held pressekonferansen byrja folk å reise mindre med kollektivtransport, viser Google sine registreringar av mobiltelefonar.

Fire dagar etter var trafikken via trafikknutepunkt meir enn halvert. Halvparten held seg borte frå jobben. Nokre var permittert, andre hadde flytta inn på heimekontoret.

Det skulle bli byrjinga på eit langt år der både jobb og sosialt liv gjekk føre seg via videomøte på ein dataskjerm.

Eit interessant trekk ved grafen, er at folk i haust er meir på jobben enn i vår, sjølv om like få køyrer kollektivt. Det tyder på at folk går, syklar eller køyrer meir til jobb.

Arbeidsløysa trefte svært skeivt

Fem bransjar tok mesteparten av støyten.

Nedstenginga i mars slo ekstremt raskt ut i arbeidsløyse, langt raskare enn i mange andre land. Hovudårsaka var nedstenginga, kombinert med ei svært raus endring av permitteringsreglane.

I staden for å måtte betale løna dei første 16 dagane, slapp arbeidsgjevarane unna med å betale berre to dagar. Kostnaden ved å permittere vart dermed låg.

Talet på heilt arbeidslause steig raskt frå 65.000 til over 300.000. Men krisa råka svært skeivt. Fem bransjar tok mesteparten av støyten: Reiseliv og transport, butikk- og salsarbeid, ulike serviceyrke som frisørar, industrien og bygg og anlegg.

Hardast gjekk det ut over tilsette i reiseliv og transport, der arbeidsløysa spratt frå 3,4 i april til over 25 prosent i mars og april.

Vi slutta å flyge

Noreg – ditt einaste ferieland.

Sidan pesten herja i nordmenns vanlege ferieland, måtte dei fleste halde seg i heimlandet. Det slo kraftig ut i flytrafikken.

Både før og etter sommarferien var innanlandstrafikken òg prega av strenge smitteverntiltak. Dei gjorde at det brått vart vanleg å møte folk på videokonferansar i staden for å flyge mellom byane.

Sofashopping

Smittefrykt og restriksjonar flytta handelen til nettet.

Ein ting regjeringa ikkje gjorde var å stengje butikkar, slik ein tidvis har gjort i andre land. Smittefrykt la likevel ein dempar på lysta til å ta seg ein shoppingrunde, om vi held panikkhandling av dopapir utanfor.

Ikkje uventa førte det til ein kraftig oppgang i netthandelen. Frå mars til august, som er det siste SSB har samanliknbare tal for, auka netthandelen med 45 prosent. Handelen i fysiske butikkar auka med ni prosent i same periode, hovudsakleg fordi vi kjøpte meir daglegvarer.

Smittefrykt og statlege restriksjonar gjorde òg at folk gjekk mindre ut på restaurant og bar. Legg ein til nær null utanlandsreising, rekordlåg rente og relativt låg arbeidsløyse, forklarar det veksten i kjøp av alkohol og mat.

Ein del brukte òg pengane til å pynte reiret, anten det er oppussing eller innkjøp av ein endå større TV.

Andre kjøpte nytt hus: Bustadprisane auka med 7,8 prosent i 2020, fyrt opp av Noregs Bank, som i mai sette styringsrenta ned til null prosent for første gong.

Slutt på handleturar til Sverige

Krise på Austlandet.

Haustens store krise var at austlendingane ikkje fekk køyre over til Sverige for å kjøpe billig sprit og flesk. Auken i omsetninga på Vinmonopolet (målt i liter) seier sitt.

Medan vestlendingen berre fylte på for manglande uteliv og ein taxfree-tur eller to, mista folket i Viken hovudforsyninga av alkohol.

Vi takla viruset forbausande bra

Noreg er rett og slett best i klassen.

Då regjeringa held sin pressekonferanse 12. mars skreiv eg at det var vi skulle vise kva vi var laga av. Det gjorde vi verkeleg.

Ingen land i Europa har til no kome betre ut av koronapandemien, viss vi måler i talet på døde. Regjeringa har gjort mykje rett, og helsevesenet er godt. Men den viktigaste grunnen er at folk flest har brukt vitet og følgt råda om avstand, vasking og så vidare.

Økonomien har òg gått forbausande bra

Ein prosent nedgang, mot over sju i EU.

Tala i grafen ovanfor er mildt sagt overraskande. I den verste krisa sidan krigen, ligg norsk økonomi berre an til å krympe med 1,2 prosent.

Det er rett nok ein prognose, men OECD er rimeleg flinke til slikt.

SSB og andre norske prognosemakarar spår ein litt større nedgang, 1,5–1,8 prosent. Men det er likevel godt nok til å plassere Noreg i toppsjiktet internasjonalt.

Slår spådommen frå OECD til, er det berre Sør-Korea som har gått betre blant verdas rike land i 2020. Verdiskapinga går rett nok ned i Noreg òg, men langt mindre enn i resten av verda.

Ein del andre land er venta å få større oppgang neste år enn Noreg. Men ser ein 2020–2022 under eitt, er det berre dei asiatiske landa som er venta å gjere det betre.

Og til eit av dei heitaste ordskifta i fjor vår: burde vi ha følgt Sveriges døme og stengt mindre for å redde økonomien? Dei to grafane ovanfor er svar nok.

Og på børsen er det fest

Rekordnotering i Oslo, og ute i den store verda.

Ein skulle ikkje tru det gjekk an. At børsar verda over set nye rekordar i eit år med den kraftigaste økonomiske nedgangen sidan krigen. Likevel er det akkurat det som har skjedd.

Oslo Børs avslutta året i går med ny rekordnotering, nær fem prosent høgare enn for eitt år sidan.

Hovudforklaringa på euforien er enorme innsprøytingar av pengar i økonomien frå statskassene. I USA har til dømes sentralbanken kjøpt risikofylt selskapsgjeld («junk bonds»), som eitt av mange tiltak for å hindre ei finanskrise. Resultatet er at verda flyt over av billig kapital, som blir brukt til å blåse opp aksjekursane.

Rekordlåge renter gjer òg sitt til at investorane søkjer mot aksjemarknaden for å tene pengar.

Mykje av pengane har gått inn i fornybar-selskap, som har hatt ein forrykande vekst, spesielt i Noreg.

Til dømes klarte Kjell Inge Røkke å auke marknadsverdien av Aker Solutions frå 2,5 til 11 milliardar kroner på to månader, berre ved å skilje ut bygginga av flytande havvind og karbonfangst i to eigne selskap.

Oljeselskapa har derimot slite. Equinor mista ein femdel av børsverdien i 2020.

Dippen i oktober skuldast mellom anna at president Donald Trump nekta å godkjenne ein støttepakke for amerikansk økonomi. Men i november vart det igjen fyr i teltet, då fleire legemiddelselskap meldte at korona-vaksinen var rett rundt hjørnet.

Og då Trump i romjula endeleg skreiv under på støttepakken, vart det trippelrekord på dei amerikanske børsane. Børsar over heile verda, inkludert Oslo, følgde etter.

I ein del miljø blir det difor truleg bra med sjampanje ved utgangen av året, og kanskje nye planar om skiferiar i Alpane.

Epilog

Noreg har klart seg forbausande bra til no i koronakrisa. Ja, vi har hatt oljepengar, men det har først og fremst gjort at staten slapp å låne. Den norske statens pengebruk har «berre» vore sånn midt på treet i OECD, viss vi måler det i auke ifrå året før.

At Noreg totalt sett har klart seg bra, betyr sjølvsagt ikkje at det har vore eit fantastisk år. Det vil ta tid før vi har heile bilete, men rapportar om auka familievald og einsemd viser at pandemien har kosta mange dyrt.

Det at fleirtalet klarer seg bra, gjer det òg tyngre for dei som ikkje gjer det. Til dømes dei som no står utan arbeid, og må klare seg på svært lite.

Likevel: i dei fleste land har langt fleire det langt verre enn her. Og når dei første vaksinane no allereie er sprøyta inn i aldrande blodårer, er det verkeleg håp om at vi går ein langt betre vår i møte i 2021.

Godt nytt år!