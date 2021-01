Alle presidentens menn viser ansiktet sitt

Trumps mest lojale støttespelarar har gått til angrep på USAs demokrati – frå utsida og innsida.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

Trump-lojale demonstrantar tok seg onsdag kveld seg inn i kongressbygningen i Washington DC.

Det er eit angrep på det amerikanske demokratiet som manglar sidestykke. Det blir berre endå verre at det er presidentens mest radikale støttespelarar som står bak angrepet.

Presidenten har sjølv helt bensin på dette bålet. No har det tatt fyr. Presidentens eigen advokat sa tidlegare i dag at han ville ha ein «trial by combat» – «rettssak via kamp».

Valdspotensialet er enormt. Det er allereie meldt om skott avfyrt inne i Kongressen.

Sikkerhetsvaktar i Kongressen passar på inngangen til Representantanes Hus. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

Dei utenkjelege bileta av folk som barrikaderer seg inne i Senatet og i Representantens Hus blir berre overgått av tanken om kva som vil skje 20. januar.

Då skal Joe Biden bli tatt i ed som USAs neste president.

Det som gjer situasjonen enda verre, er at angrepet på USAs demokrati ikkje berre kom frå utsida.

Angrepet kom òg frå innsida, då ei rekkje senatorar og kongressrepresentantar forsøkte å overprøve valet av Joe Biden.

Republikanaren Mitch McConnell er snart ferdig som majoritetsleiar i Senatet, etter tysdagens val i Georgia. Han gjekk til eit kraftig angrep på Donald Trump og republikanarane som ville overprøve valet.

Det ville starte ein «dødsspiral» for det amerikanske demokratiet.

Men den spiralen har vore i bevegelse i fleire år, og McConnell har vore med på reisa. Trumps fire år i Det kvite hus har eitt felles tema: Stadige angrep på USAs demokratiske fundament.

I 2020 vart han stilt for riksrett for å ha misbrukt USAs militærmakt for å prøve å svekke Joe Bidens kandidatur.

Presidenten har òg gjort alt han kan for å undergrave valsystemet, og gått til stadige angrep på politikarar som står i hans veg.

Demonstrantar bryt gjennom barrierar framfor kongressbygningen i USAs hovudstad. Foto: Julio Cortez / AP / NTB

McConnells oppgjer med Trump var viktig, men det kan òg samanliknast med å hoppe over verdas minste hinder. Demokratiet skal vere lett å forsvare. Slik er det ikkje lenger i det republikanske partiet.

Demokratiet riv nemleg partiet i filler.

Det amerikanske valsystemet har fått mykje kritikk i mange år, fordi det kan føre til at ein president blir valt utan eit fleirtal i folket.

Men hendingane onsdag viser kor viktig det er at amerikanske val ikkje er sentralisert til Kongressen. Delstatane arrangerer svært desentraliserte val.

Det gjer det vanskelegare for ein autoritær president å styre prosessen. Grunnlovsfedrene laga dette systemet, blant anna fordi dei var redd for «mob rule» – eit bøllevelde.

Situasjonen i og rundt Kongressen er historisk. Heile Kongressen er evakuert til ein hemmeleg stad.

Der må dei halde fram og gjere den eine jobben dei skulle gjere i dag: Opne nokre konvoluttar, og formelt godkjenne valmannsstemmene som gir Joe Biden ein klar og tydeleg siger i presidentvalet.

Ein forhandlar nemleg ikkje med kuppmakarar. Dei som framleis er lojal mot Donald Trump etter alt dette, er medskuldige.