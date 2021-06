Dei seier det er så naturleg. Men å amme er noko av det vanskelegaste eg har gjort.

Det er absurd at ansvaret for ammehjelp i Noreg ligg på ein frivillig organisasjon.

Mødrers møte med amming er ofte intense smerter, sår som aldri gror og eit barn som skrik av svolt. ILLUSTRASJON: Tord Torpe

Då eg fekk mitt første barn, hadde det aldri slått meg at det skulle vere så vanskeleg å gi det mat.

Som alle andre, tenkte eg mest på korleis eg skulle få ungen ut. Amming hadde eg ikkje ofra ein tanke. Kvifor skulle eg?

Då eg fekk mitt andre barn, hadde eg lang erfaring med amming bak meg. Likevel skar det seg igjen. Då skjemdest eg. Kva mor klarer ikkje å amme barn nummer to?

Amming blir ofte framstilt som ein situasjon med ein nærast heilag ro. Eit vakkert barn, salig ved mors bryst.

Men i verkelegheita er kvinners møte med amming ofte intense smerter, sår som aldri gror, barn som skrik av svolt, betennelsar og feberrier. Det er skremmande og fortvilande.

Heldigvis for meg, bur eg nær eit sjukehus med ammepoliklinikk. Der finst det ammehjelparar som får barnet til å ta brystet, stelle sår og unngå at tette mjølkegangar blir til betennelse.

Dei har tid til å sitje med mor gjennom ei heil ammestund. Og sjølv om målet heile tida er at det skal fungere, gir dei også flaske og morsmjølkerstatning når det trengst. For det er ikkje djevelens verk, slik det ofte blir framstilt, men viktige hjelpemiddel.

På Kvinneklinikken på Haukeland finst det fantastiske ammehjelparar. Men tilbodet er altfor lite. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Men ventetida for å få time er ofte lang. Og for veldig mange finst ikkje dette tilbodet i det heile.

Ikkje alle sjukehus har ammepoliklinikk, og mange mødrer bur for langt vekke. Dei har berre den kommunale helsestasjonen. Her skal dei få hjelp, men i røynda er det heilt tilfeldig om det finst nokon med særskilt kompetanse på amming.

Meir ammehjelp finst ikkje i det offentlege systemet. Det er altfor lite.

Sjølve beviset på det, er Ammehjelpen. Ein frivillig organisasjon med knapt 200 idealistar som hjelper ammande kvinner på telefon, e-post, sosiale medium og på heimebesøk.

Kvart år blir dei kontakta mellom 25.000 og 30.000 gonger. Til samanlikning blir det fødd vel 50.000 born i året. Det er eit enormt behov for hjelp der ute. Takk og lov for at det finst nokon som forbarmar seg over desperate mødrer, og det utan å få ei krone betalt.

Men det er ei fullstendig ansvarsfråskriving at ein hjørnestein i norsk barselomsorg er ein frivillig organisasjon. Det er absurd at nybakte mødrer blir vist til frivillige, ufaglærte for å få ammehjelp når dei prøver å søke kontakt i det offentlege helsevesenet.

Mest provoserande av alt er at norske myndigheiter samstundes hamrar inn at det å amme er det «absolutt beste» for både mor og barn. Det er sant. Helseeffektane av amming er godt dokumentert i forsking. Men viss dei verkeleg meiner dette, må styresmaktene gi den støtta som trengst for å kunne leve opp til forventninga.

Ro og harmoni pregar dei fleste framstillingar av amming. Men for mange mødrer er amminga nesten ikkje til å halde ut. Foto: NTB

Det står nemleg ikkje på viljen. Så godt som alle nyfødde i Noreg blir lagt til brystet etter fødsel. Men så kjem smertene, betennelsane og kjensla av at barnet aldri blir mett. For nokre blir det ei så vond og altoppslukande oppleving at det øydelegg mykje av den første tida med barnet.

I desse situasjonane treng mødrene hjelp, og det med ein gong. Ammehjelp er eigentleg akutt helsehjelp. Eit barn kan ikkje vente to veker på å få mat, og ei mor kan ikkje vente med å få mjølk ut av brystet.

Mine barn hadde vore akkurat like gode om dei fekk flaske. Eg hadde vore ei akkurat like god mor. I ettertid har det difor plaga meg litt at eg maste sånn for å få hjelp. Som om ikkje dei tilsette i barselomsorga har nok å styre med. Kva var det heile godt for?

Så snakka eg med venninna mi som fødde samstundes som meg i Berlin. Då ho kom heim med sin nyfødde, fekk ho besøk av ei jordmor kvar bidige dag i to veker. Ei av dei viktigaste oppgåvene for denne jordmora var å hjelpe med amming. Etter den første tida, heldt jordmora fram med å komme eit par gonger i veka i vel to månader. Og hadde venninna mi hatt behov, kunne ho fått besøk lengre også.

Først då eg høyrde dette, slo eg meg til ro med at det ikkje var eg som trengde unormalt mykje hjelp. Det er tilbodet til fødande i Noreg som er fullstendig utilstrekkeleg.

Resultatet er at talet på barn som blir amma er fallande. Etter fire månader fullammar knapt fire av ti. Nesten ingen klarer å følgje tilrådinga om å fullamme til seks månader. Denne andelen har gått nedover dei siste ti åra.

Fødande kvinner veit aldri om dei vil møte problem med amminga. Nokre gonger berre funkar det, ofte gjer det ikkje det. Du kan ha problem med første barn, eller du kan plutseleg få trøbbel med den tredje ungen.

Men me veit at ammeproblem rammar så mange at det burde vore eit mangedobla hjelpetilbod i helsevesenet.

Mødrer fortener anerkjenning for den enorme innsatsen som krevst for å amme.