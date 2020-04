Derfor bør du dra på bokhyllesafari

Dagens korona-aktivitet tar deg inn i det mørkeste ukjente.

Publisert Publisert Nå nettopp

Er du heldig, ramler det ut en bok av regissør Woody Allen, for eksempel. Foto: Luca Bruno / AP

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

I rekken av fortvilte forsøk på å finne på lure ting du kan gjøre hjemme, er vi i dag kommet til nummer 875:

En rundtur i de dunkleste utkantene av ditt eget hjem, der mennesket sjelden setter sine fingeravtrykk i pandemifrie tider: bokhyllen.

Jeg har prøvd det, og har oppdaget grensesprengende ideer og historiske fakta som jeg aldri trodde jeg skulle få nytte av. (Er fremdeles usikker på hvor nyttige de egentlig er, men det er en annen sak.)

Hva jeg fant? Jo, nå skal du høre.

«Hvem Hva Hvor 1989»: Ut av støvet siger denne sliteren av en bok, fra serien av årsrevyer fra Schibsteds forlag i Oslo.

1988, som denne boken handler om, var innholdsrikt. Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan. Pakistans president Zia ul Haq ble drept av en flybombe. Det var et sterkt og dramatisk år, tror jeg vi kan si.

Visste du forresten at skytteren Tor Heiestad tok gull i øvelsen «løpende villsvin» under sommer-OL i Seoul dette året? Ikke jeg heller.

Dagens bokhyllesafari oppsummert: Woody Allens vanvittige kortprosa, Norges rareste stedsnavn og «Hvem Hva Hvor 1989». Bra fangst.

«Complete Prose» av Woody Allen: Den berømte regissøren har en fortid som forfatter av kortprosa. I denne antologien er hans tre hovedverk samlet, «Without Feathers», «Getting Even» og «Side Effects».

Her regner det gullkorn fra sidene, som sitter fast i pannen en stund. Som dette:

«Not only does God not exist, but try to get a plumber on Sundays» («Ikke bare finnes det ingen Gud, men prøv å få tak i en rørlegger på søndager»). Tygg litt på den.

“Fra Mumletjønn til Gnuldrehei” av Gøril Grov Sørdal: Her har du en komplett samling av de mest eksotiske og absurde stednavn i Norge. De sier en hel del om hvem vi er og hvordan vi ser på stedet vi bor: fra Snappen i nord, til Dåsa i sør.

Personlige favoritter er: Hinkomhank, Posemosen, Timpeltut, Springkåtfjellet og Gampegrønatten. Og ikke minst: Brokaskiten (skjær i Austevoll kommune).

«Ulysses» av James Joyce: Fremdeles jomfruelig ulest her i heimen, registrerer jeg.