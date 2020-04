Eit forsøk på å spå når folk kjem tilbake i jobb

Neste veke kjem frisørane tilbake. For andre kan det gå både vår, sommar og vinter før dei er i arbeid igjen.

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Med frisørane kjem litt normalitet tilbake neste veke. Men hotelltilsette og andre kan ende opp med å gå arbeidslause resten av året, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Med mindre du er mann og har barbert skallen til eit einaste stort koronavirus, er sjansen stor for at du neste veke får ei kjensle av at litt av normaliteten vender tilbake. For då opnar frisørane igjen, etter at regjeringa stengde dei med tvang 13. mars.

I tillegg til frisørane kan òg fysioterapeutar og andre i liknande ein-til-ein-stillingar kome tilbake på jobb. Og denne veka barnehagetilsette, sjølvsagt. Men der stoppar det førebels. Sjølv om koronaviruset er under kontroll, opnar regjeringa veldig forsiktig, for ikkje å miste kontrollen.

Det er jo fornuftig. Men spørsmålet er kor optimistisk ein kan vere på vegner av resten av dei som går permitterte. Det er snakk om godt over 300.000 menneske, der butikktilsette er den største gruppa.

Så kjem reiselivet, utelivet, andre private tenester, bygg og anlegg og industri. Når får dei kome tilbake i jobb? Og kva med dei som er i jobb – kor sikre er dei? Ikkje minst alle i oljenæringa?

Vi er allereie leie av standardsvaret, at ingen eigentleg veit. At alt er usikkert. For å lette litt på trykket, og fordi vi jo ikkje har så mykje anna å gjere medan vi ventar, kastar eg meg likevel utpå med nokre spådommar.

Først: Ulike næringar blir påverka på ulike måtar.

Nokre, som barar, restaurantar og butikkar, er avhengige av styresmaktenes råd og pålegg om sosial avstand. Dei vil òg bli påverka av folks frykt for smitte.

Reiselivet blir påverka av både styresmaktenes råd om fritidsreiser i Noreg, sosial distansering og internasjonale reiserestriksjonar.

Industri og andre eksportnæringar er avhengige av utviklinga i verdsøkonomien, i tillegg til det praktiske plunderet tiltaka mot smitten ber med seg.

Utsiktene til når folk kan kome tilbake i jobb, eller bli permittert, varierer difor frå bransje til bransje.

Framleis går det godt for mange bedrifter i industri, fiskeri, oppdrett og landbruk. For dei er det viktigaste at skulane opnar att, at dei får tilgang på utanlandsk arbeidskraft og at krava til smittevern ikkje legg for stor dempar på effektiviteten.

Dei som lever av eksport er likevel ikkje sikre. Alt er avhengig av korleis det går elles i verda. Det internasjonale pengefondet (IMF) spådde førre veke at verdsøkonomien vil krympe med tre prosent i år, noko som ikkje har skjedd sidan 1930-talet.

IMF trur, som dei fleste andre spåmenn, at verdsøkonomien vil ta seg opp att noko til hausten og så vekse relativt kraftig i 2021. Men, som dei sjølve understrekar: dette er ekstremt usikkert.

Oljenæringa er i ei særstilling. Oljeprisen er halvert sidan årsskiftet, og oljeselskapa har varsla kraftige kutt i investeringane. Det har allereie ført til permitteringar, spesielt i oljeservice og ingeniørtenester.

Men det er berre byrjinga. Det verdsleiande analyseselskapet Rystad konkluderte i ein rapport i førre veke med at investeringane på norsk sokkel vil bli nesten halvert fram til 2022. Det vil bety at mange mister jobben, men òg at det hastar med å omstille landets viktigaste næring.

Fordi næringa og investeringane er så enormt store, vil dette òg kunne føre til færre jobbar i næringar som indirekte lever av oljen. Det er ikkje tilfeldig at Noreg er eit av landa der IMF spår den svakaste økonomiske veksten i 2021.

I varehandelen er 76.000 permitterte, rundt 22 prosent av dei tilsette. Fallet i omsetning er omtrent det same, viser kredittkortstatistikk frå DNB.

Butikkar har ikkje fått noko forbod mot å halde ope. Mange har likevel stengt, fordi kundane forsvann. Eg har tru på at mange etter kvart vil kome tilbake.

Mi erfaring frå daglegvarebutikkar er at folk flest er flinke til å ta omsyn til andre, til å halde avstand, desinfisere hendene og så vidare. Mange butikkar er òg sjølve flinke med koronatiltak. Slike erfaringar skaper tillit og gjer folk mindre redde for å bli smitta på butikken.

Viss den teorien stemmer, kan mange av jobbane kome gradvis tilbake i månadene framover. Eg har heller ikkje særleg tru på at dette har vart lenge nok til å endre folks handlevanar i særleg grad. Overgangen til netthandel vil nok halde fram, men den utviklinga byrja før koronaviruset.

Reiselivsnæringa var dei første til å merke koronaviruset, og vil nok slite med dette lenge. Utanlandsturismen er borte, og vil neppe kome tilbake før tidlegast neste år. Norske turistar kan fylle noko av tomrommet, men på langt nær alt.

Kurs- og konferansemarknaden er òg borte, og ligg an til å bli kraftig redusert resten av året. Ifølgje helsedirektør Bjørn Guldvog er det «usannsynleg» at ein kan starte opp att med kurs og konferansar før årsskiftet.

Kundane her er bedrifter og organisasjonar, og dei vil truleg òg vere skeptiske til å risikere smitte og karantene for sine tilsette.

Det store spørsmålet er om stoda for reiselivsnæringa vil endre seg noko særleg før vi får ei vaksine. Viss ikkje kan mange tilsette måtte gå utan jobb langt ut i 2021. Ein del vil då heller ikkje ha nokon jobb å gå tilbake til, fordi bedriftene går konkurs.

Fredag opna uteserveringa på Bryggen, som nok eit teikn på litt meir normalitet. Rett nok er det to meters avstand mellom borda, men det viser likevel at uteliv er mogeleg. I alle fall i fint vêr.

Folketette barar og konsertar blir det likevel neppe noko særleg av i år, skal vi tru helsedirektør Guldvog. I utelivsbransjen vil difor òg mange gå arbeidslause ut året, kanskje lengre.

Kor lenge folk blir gåande arbeidslause kjem i stor grad an på kor vellykka regjeringas strategi for å «slå ned» smitten er. Regjeringas draum er at smittesporing og testing skal bli så effektivt at store delar av samfunnet kan opnast opp att. Viss ikkje det lykkast, vil det bli ein ny diskusjon om vi skal følgje Sverige og tillate at fleire blir smitta.

For oljenæringa, eksportindustrien og reiselivet er det viktigare korleis resten av verda taklar koronaviruset. Her ligg det ei von i spådommane frå IMF og andre om at verdsøkonomien vil ta seg kraftig opp att neste år.

Med låg oljepris vil eksportnæringane òg få hjelp av ein låg kronekurs, som gjer norske eksportvarer billigare i utlandet. Det er då noko.

