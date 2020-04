Eldrebølgja

Kyss- og klemzlaus

Asbjørn Kristoffersen

Austlending Fabian Stang og bergensar Erna Solberg fanga i ei førkoronisk omfamning etter valet i 2015. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

I førkoronisk tid kunne det bli i meste laget. Kyss- og klemzfanatikarar kunne finna på å overfalla sakeslause personar med intime tilnærmingar. I fullt dagslys. I edru vitners nærleik.

I koronisk tid er så bardus framferd reservert for lukka smittefellesskap. Folk utan eigen partnar og eigne barn har i verste fall ingen andre å kyssa og klemma enn oss sjølve. Frå intimitetstyranniets sprengde sildenøter til koronaens svarte hav; det er verre enn jojo-slanking.

Vestlendingar er elles genetisk ekstra godt tilpassa koronastilen. I tallause generasjonar har vi formeira oss med berre den mest naudtørftige, fysiske kontakt partnarane i mellom.

Unntaket var havstrilane, som visstnok dreiv og kysste kvarandre, på munnen(!), kvinner som menn. Det slutta dei med eit par hundre år før kyss-og klemz.

Historisk sett har vestlendingar knapt nok snakka med kvarandre, om det ikkje var jordisk gods eller det hinsidige om å gjera. Bortsett frå bergensarane, som i 950 år har preika hol i hovudet på kvarandre og på uskuldige tilreisande. Det går darwinismen ein høg gong at vestlandske folkeslag, bortsett frå munnopne bergensarane og langtunga etterkommarane etter kyssestrilane, skulle bli intimitetstyranniske i hovudet.

Tidleg i det tjueførste hundreåret vart vestlandske gener sannsynlegvis meia ned av monopolkapitalistisk livsstilsimport. Bergensarane har alltid hatt tendensar til å blir latinske i hovudet; no greip kroppspress-smitten om seg frå fjord til fjøre, frå fjell til djupe dal. Du kunne ikkje lenger vera trygg for overfallsomfamning nokon stad, i noka forsamling, på Vestlandet. Inntil koronasmitten gjenoppretta den vestlandske genetikkens historiske posisjon.

Skulle vestlandsgenene ha endra seg i så raskt tempo at det no er blitt like naturleg å klina med kven som helst som det ein gong var å berre snakka med seg sjølv, blir korona berre ein pustepause for vestlandsismen. Vestlandsfanden ligg med respirator.