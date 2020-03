Se Aurora, Boy Pablo og en rekke andre artister live her på BT

Her er en gave til våre brakkesyke lesere: Fra fredag strømmer BT elleve konserter på ti dager, direkte fra Verftet.

Aurora er en av artistene som spiller under Verftet Online Music Festival fra fredag og ti dager fremover. Hennes konsert er søndag 29. mars. Foto: Bård Bøe

Finn frem popkorn, rens strupen, stem luftgitaren. Fra fredag 27. mars og ti dager fremover strømmes den nystartede Verftet Online Music Festival her på bt.no.

Hver kveld kl. 20.00 kan du oppleve sterke artister i levende live. Fra Kakkmaddafakka, Aurora, Enslaved og Miss Tati, til Silja Sol, Boy Pablo og Iris (se faktaboks).

Også du som ennå ikke er abonnent på BT.

Fakta Verftet Online Music Festival Elleve artister på ti dager. Spilles på Røkeriet uten publikum, strømmes live på bt.no kl. 20. hver kveld. Fredag 27. mars: Kakkmaddafakka Lørdag 28. mars: Miss Tati og Kream (dj’s) Søndag 29. mars: Aurora Mandag 30. mars: (Pause) Tirsdag 31. mars: Iris Onsdag 1. april: Enslaved Torsdag 2. april: Boy Pablo Fredag 3. april: Vossa Jazz presenterer: (Navn kommer) Lørdag 4. april: Silja Sol Søndag 5. april: Dårlig Vane Mandag 6. april: Datarock Les mer

Boy Pablo spiller på Verftet Online Music Festival torsdag 2. april. Foto: Marita Aarekol

Verftet Online Music Festival arrangeres av Verftet USF og Made Management.

Festivalen er sponset av Sparebanken Vest, som også dekker artistenes og mannskapenes honorarer.

Vi gleder oss, spesielt omstendighetene tatt i betraktning. For både kulturlivet og publikum opplever en tørketid uten sidestykke. I Bergen er dette spesielt følbart.

Vi skulle ha vært på vei inn i den store konsertsesongen nå. Våren skulle ha stått i kø, sittet eller svaiet og tint opp til scenelyd fra musikere av alle sjangre.

Vi skulle ha sunget og jublet og kjeftet litt på dem som alltid maser for mye under de fineste låtene.

Vi skulle ha gått svevende hjem, to centimeter over bakken, etter nok en heftig opplevelse.

Silja Sol spiller på Verftet Online Music Festival lørdag 4. april. Foto: Tuva Åserud

Slik ble det ikke. Det meste er avlyst herfra til godt utpå våren. For kulturlivet er det en katastrofe. Frilans musikere, artister, arrangører og konsertsteder tapt har sine inntekter over natten.

Rhiannon Edwards, som er leder for Virke kultur og opplevelser, anslår tapene for norsk kulturliv til mer enn 900 millioner kroner bare for mars og april.

I en så nattsvart situasjon er det tross alt bra at vi har internett.

De siste ukene har kulturlivet flyttet mye av sin live-virksomhet over på ulike plattformer på nett. All ære til dem som tenker nytt og kreativt nå.

Arrangørene bak Verftet Online Music Festival er blant dem. På gulvet i konsertlokalet Røkeriet har de rigget til en scene for artistene, tre videokamera og lydanlegg.

Alt skal gjøres uten smitterisiko, og bare utvalgte folk med spesifikke oppgaver får være til stede.

Publikum kan sitte hjemme og sende emojis og kommentarer. Det vil også være mulig å vippse penger, som skal gjøre det mulig å utvide festivalen med flere artister.

Enslaved spiller på Verftet Online Music Festival onsdag 1. april. Foto: Odd E. Nerbø

Også her i BT preger korona-krisen alt vi gjør. De fleste av oss er forvist til kåken vår for både arbeid og fritid, akkurat som store deler av befolkningen.

Derfor mener vi det er viktig å bringe folk sammen rundt gode, felles opplevelser. Formidle noe som løfter oss litt, som kan hylles, kritiseres og diskuteres på samme plattform.

Og som forhåpentlig hindrer at artister, musikere og kunstnere mister levebrødet sitt fullstendig.

Vi trenger kanskje den gode leirbål-følelsen nå. Musikere og artister trenger å bruke stemmen sin og instrumentet sitt. Publikum trenger et løft.

Og ikke minst trenger vi å vite at det finnes et godt kulturliv etter at koronakrisen er over.