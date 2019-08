Håp for Hove

MDG vokser og vokser. Men ro i regjeringen ser ut til å være godt nytt for Høyre.

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

KAN VINNE: – Hvis Høyre fortsetter å vokse, kan det være enklere å gjøre en overgang fra venstresiden attraktiv for både KrF og Sp, skriver Frøy Gudbrandsen. Jannica Luoto (Arkiv)

For mindre enn 2 timer siden

MDG gjør det rekordgodt i Bergen med 9,9 prosent på BTs siste partibarometer fra Respons. Det er ekstra gode nyheter for toppkandidat Thor Håkon Bakke at partiet gjør det godt i alle aldersgrupper. MDGs vekst er ikke bare et ungdomsfenomen.

Ap, derimot, synker stadig lenger ned. På dette tidspunktet i valgkampen er det ikke hyggelig å dette ned to og et halvt prosentpoeng, selv om endringen er godt innenfor feilmarginen.

Kombinasjonen av et svært svakt Ap og stadig sterkere SV og MDG er ikke heldig for byrådsleder Roger Valhammer. En ting er å måtte samle mange partier for å styre. Enda verre er det når de øvrige partiene nærmer seg Ap i størrelse.

Akkurat det kan være Harald Victor Hoves (H) vei til makten. Høyre ligger nå an til å være det desidert største partiet i Bergen.

Etter at statsminister Erna Solberg klarte å skape ro i rekkene i Oslo, har velgerne begynt å sige tilbake. Høyre ser ut til å få kontroll på Fana og Ytrebygda igjen, etter at de en stund var lokket over til Trym Aafløy i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Den tyngden kan gjøre Høyre til en mer attraktiv samarbeidspartner enn Ap.

Hove trenger naturligvis, i likhet med Valhammer, en drøss med partier for å få makten etter valget. Men hvis Høyre fortsetter å vokse, kan det være enklere å gjøre en overgang fra venstresiden attraktiv for både KrF og Sp.

Sp er inne med hele tre mandater på denne målingen. Det er spektakulært til å være i Bergen, og kan være godt nytt for Hove. Toppkandidat Ove Sverre Bjørdal kan fort ende opp som finansbyråd, hvis valgresultatet blir i nærheten av dette.

KrFs politikere fremstår rimelig kompromissløse når det gjelder Bybanen, men har uttalt seg merkbart rundere om bompenger enn Venstre. Mens det for Venstres del fremstår som helt uaktuelt å skifte over til Hove, holder KrF døren til høyresiden åpen.

I tillegg viser målingen at Pensjonistpartiet kan komme inn i bystyret, og en liten joker kan være Partiet de Kristne.

FNB ser ut til å falle sakte inn mot valget. Det nye partiet er åpenbart Hoves største utfordring. Men etter at toppkandidat Aafløy slo fast at det bare er høyresiden han kan samarbeide med, har han spilt ut et vesentlig forhandlingskort. Aafløy har ikke noe sted å gå, selv om han ikke får det som han vil.

Høyres vei til makten er fortsatt lang, men den begynner se nesten mulig ut.